Kumbh Rashifal 8 November 2025: कुंभ राशि के जातकों को नई प्लानिंग से बिजनेस में बढ़त मिलेगी

Kumbh Rashifal 8 November 2025: कुंभ राशि के जातकों को नई प्लानिंग से बिजनेस में बढ़त मिलेगी

Today Aquarius Horoscope 8 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:55 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन व्यवसायिक और सामाजिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा. चंद्रमा 5वें भाव में होने से अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. शिव योग के प्रभाव से व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ मिलने की संभावना है. साझेदारों के बीच समझ बढ़ेगी और कुछ सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकते हैं. 

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहने के कारण दिन के महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे.

व्यापार और बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में दिन अनुकूल रहेगा. साझेदारों के सहयोग और सतत प्रयास से लाभ मिलने के अवसर बनेंगे. मार्केटिंग एंप्लॉइड पर्सन को अपने प्रोजेक्ट में दोस्तों से मदद मिलने से कार्य समय पर पूरा होगा. दान देने से धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए शुभ रहेगा.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर कुछ अतिरिक्त काम करने की संभावना है. आपको अपने हिस्से से अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है.

लव और पारिवारिक जीवन:
लवर के साथ बदलते मौसम को लेकर शॉपिंग या योजना बनाने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.

युवा एवं छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताहांत का दिन सकारात्मक रहेगा. युवा वर्ग का झुकाव पॉलिटिक्स या सामाजिक गतिविधियों की ओर हो सकता है.

धन राशिफल:
व्यवसाय और पेशेवर प्रयासों के कारण धन लाभ होने की संभावना है. खर्च सोच-समझकर करें.

लकी नंबर – 4
अनलकी नंबर – 6
लकी रंग – लाल

उपाय: व्यवसाय और नौकरी में सफलता के लिए सतत प्रयास करें. किसी भी गलत प्रलोभन से बचें. स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हल्का व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:55 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों का व्यवसाय कैसा रहेगा?

8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों का व्यवसायिक दिन अनुकूल रहेगा. शिव योग के प्रभाव से व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ मिलने की संभावना है.

क्या 8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा?

हाँ, 8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन लाभकारी रहेगा.

8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या भविष्यवाणी है?

8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों को लवर के साथ बदलते मौसम को लेकर शॉपिंग या योजना बनाने का अवसर मिलेगा. पारिवारिक जीवन में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा.

8 नवंबर 2025 को कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ के क्या योग हैं?

8 नवंबर 2025 को व्यवसाय और पेशेवर प्रयासों के कारण धन लाभ होने की संभावना है. खर्च सोच-समझकर करने की सलाह दी जाती है.

प्राइवेसी पॉलिसी

