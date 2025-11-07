आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम वाला रहेगा. घर में थोड़ा असंतुलन और माँ से मतभेद हो सकते हैं. बोलचाल में संयम रखें.
Kumbh Rashifal 7 November 2025: कुंभ राशि संयम रखें, कार्यस्थल पर भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी
Today Aquarius Horoscope 7 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से घरेलू वातावरण में कुछ असंतुलन रह सकता है. मां से किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बोलचाल में संयम रखें. भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी रहेगा.
धन राशिफल:
बिजनेस में अचानक कुछ रुकावटें आ सकती हैं. खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन समय रहते नियंत्रण पा लेंगे. किसी बड़े वित्तीय निर्णय को टालना उचित रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.
बिजनेस राशिफल:
व्यापारियों को आज लेबर या कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा. उनकी समस्याओं को सुनने और समझने की कोशिश करें. पार्टनरशिप बिजनेस में मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयमित व्यवहार करें और निर्णय भावनाओं में आकर न लें.
नौकरी राशिफल:
वर्कस्पेस पर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कमजोर रह सकती है. अचानक ऑफिस ट्रैवलिंग का योग है, जिसके कारण पारिवारिक योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है. इस दौरान सीनियर्स की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी या किसी नज़दीकी सदस्य के साथ भावनात्मक तनाव संभव है. परिवार में माहौल को शांत रखने की कोशिश करें. संतान की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें और डॉक्टर की सलाह लें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
सेहत कमजोर रहने से विद्यार्थी और स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. थोड़ी विश्राम लें और आत्मविश्वास बनाए रखें.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव और थकावट महसूस हो सकती है. खानपान में लापरवाही न करें. दिनभर हल्का और पौष्टिक आहार लें.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: मां दुर्गा को गुड़ और लाल फूल अर्पित करें तथा “ॐ दूं दुर्गायै नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
