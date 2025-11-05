हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 5 November 2025: कुंभ राशि का आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में नई उम्मीदें

Kumbh Rashifal 5 November 2025: कुंभ राशि का आत्मविश्वास बढ़ेगा, करियर में नई उम्मीदें

Today Aquarius Horoscope 5 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा तीसरे भाव में विराजमान हैं, जिससे साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन छोटी बहन या किसी करीबी की संगत पर ध्यान रखना आवश्यक है. दिनभर के कामों में सक्रिय रहेंगे और किसी नए कार्य की शुरुआत करने की प्रेरणा मिलेगी. सिद्धि, सर्वार्थसिद्धि योग बनने से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य पर आज खर्च होने के योग बन रहे हैं. थकान, पेट से जुड़ी समस्या या सिरदर्द परेशान कर सकता है. खुद पर अधिक दबाव न डालें, पर्याप्त विश्राम और संतुलित आहार लें.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय सामान्य गति से चलेगा, जिससे आय में स्थिर वृद्धि होगी. हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में किसी प्रकार का जोखिम लेने से बचें. नए सौदे या निवेश को टालना ही उचित रहेगा. पुराने ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

जॉब राशिफल:
नौकरी में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. ट्रांसफर, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना है. उधारी से बचें, अन्यथा वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. आत्मविश्वास से लिए गए निर्णय आपको आगे बढ़ाएंगे.

फाइनेंस राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. बिजनेस से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य पर. उधार लेनदेन से दूरी बनाए रखना ही हितकर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी, लेकिन छोटी बहन या किसी युवा सदस्य की गतिविधियों पर नजर रखें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. घरेलू वातावरण में हंसी-खुशी बनी रहेगी.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:
यंग जनरेशन अपने करियर को लेकर गंभीर रहेंगे और आत्मनिरीक्षण का समय निकालेंगे. स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन अपने दोस्तों से ऑनलाइन जुड़कर मोटिवेशन प्राप्त करेंगे. नई योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का अच्छा समय है.

भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: मां सरस्वती की आराधना करें और सफेद वस्त्र पहनकर कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज कुम्भ राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज चन्द्रमा तीसरे भाव में हैं, जिससे साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी और नए कार्य शुरू करने की प्रेरणा मिलेगी.

कुम्भ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है?

स्वास्थ्य पर खर्च होने के योग हैं, थकान, पेट की समस्या या सिरदर्द हो सकता है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार लें.

व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से आज का दिन कैसा है?

व्यवसाय सामान्य गति से चलेगा, आय में स्थिर वृद्धि होगी. नौकरी में सकारात्मक बदलाव, ट्रांसफर या प्रमोशन की संभावना है.

आर्थिक स्थिति और प्रेम संबंधों के बारे में क्या सलाह दी गई है?

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, पर अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें, परिवार में सुख-शांति रहेगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
न्यूज़
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
EXPLAINED: क्या बीजेपी के लिए पाकिस्तान, लादेन और मुगल का नाम लिए बिना चुनाव जीतना नामुमकिन, इन्हीं मुद्दों पर राजनीति क्यों?
क्रिकेट
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
इंडिया
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
लोको पायलट ने की थी रेड सिग्नल की अनदेखी... छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई पैसेंजर ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget