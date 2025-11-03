Aaj Ka Kumbh Rashifal (3 November 2025): कुंभ राशि को पारिवारिक सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत
Today Aquarius Horoscope 3 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 3 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक मामलों में राहत देने वाला रहेगा. चन्द्रमा दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जिससे पारिवारिक सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं.
बिजनेस राशिफल:
पुस्तैनी या फैमिली बिजनेस करने वाले जातकों को आज परिवार से सहयोग और सलाह प्राप्त होगी. फेस्टिव सीजन के बाद अब आपको मार्केट और बिजनेस दोनों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. किसी पुरानी योजना को नए तरीके से लागू करने से लाभ होगा. बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद से बचें और शांतिपूर्वक निर्णय लें.
जॉब एवं करियर राशिफल:
कार्यक्षेत्र पर आज का दिन सामान्य रहेगा. ऑफिस में विवादों से दूर रहें और किसी के बहकावे में न आएं. अनएंप्लॉयड व्यक्तियों के लिए जॉब के नए अवसर बन सकते हैं. सरकारी क्षेत्र में प्रयास करने वालों के लिए दिन शुभ है.
लव और पारिवारिक राशिफल:
मां की सेहत में सुधार आएगा जिससे घर का माहौल सुखद रहेगा. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा और दूर रह रहे परिजनों से फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी. लवर को फैमिली से मिलवाने की इच्छा बनेगी. अविवाहित जातकों के लिए रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
यंग जनरेशन आज आर्थिक दृष्टि से जिम्मेदार बनेंगे और बचत पर ध्यान देंगे. विद्यार्थी और आर्टिस्ट अपने नेटवर्क को मजबूत करेंगे. सोशल मीडिया के माध्यम से नए अवसर मिल सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को आज मेंटर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
हेल्थ राशिफल:
सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें, खासकर आंखों और पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है. किसी छोटे उपचार या स्वास्थ्य जांच पर खर्च संभव है. ध्यान और योग से लाभ मिलेगा.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें, यह नकारात्मकता को दूर कर आर्थिक स्थिरता लाएगा.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
