Aaj Ka Kumbh Rashifal (24 November 2025): घर में खुशी का माहौल, बड़ी बिज़नेस डील संभव, प्रॉपर्टी निवेश लाभदायक

Aaj Ka Kumbh Rashifal (24 November 2025): घर में खुशी का माहौल, बड़ी बिज़नेस डील संभव, प्रॉपर्टी निवेश लाभदायक

Today Aquarius Horoscope 24 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 November 2025 in Hindi: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत सुखद और संतोषजनक रहेगा. घर में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना है, जिससे वातावरण उत्साह और खुशी से भर जाएगा. किसी मनोकामना के पूरी होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा. घर और समाज दोनों स्थानों पर आपको सम्मान प्राप्त होगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं और वह भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ बातचीत और तालमेल बेहतर रहेगा और किसी विशेष विषय पर उनका सहयोग आपको मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना है. घर के बच्चे आपकी प्रेरणा का कारण बनेंगे. रिश्तों में प्रेम और अपनापन महसूस होगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार और व्यवसाय में आज बड़ा अवसर मिलने के संकेत हैं. किसी बड़ी डील का हिस्सा बनने या किसी महत्वपूर्ण परियोजना में आपका चयन होने की संभावना है. निवेश, साझेदारी तथा प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य लाभदायक रहेंगे. नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे और आने वाले समय में वे बड़ा फायदा दिला सकते हैं.

जॉब राशिफल

नौकरी में प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे. नए प्रोजेक्ट्स में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा और आपकी मेहनत का परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा. इंटरव्यू और जॉब चेंज की सोच रहे लोग आगे कदम बढ़ा सकते हैं.

युवा और विद्यार्थी

युवाओं के लिए दिन उन्नति भरा रहेगा. करियर और भविष्य के प्रति नई योजना बना सकते हैं. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पढ़ाई में मन लगेगा.

धन राशिफल

धन लाभ और आर्थिक मजबूती के योग प्रबल हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी और निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और थकान में भी कमी महसूस होगी.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: आज शाम के समय भगवान शनि को सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. इससे भाग्य मजबूत होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1: क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: हाँ, आज प्रॉपर्टी, भूमि और भवन से जुड़े निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेंगे.

Q2: क्या नौकरी बदलने या प्रमोशन के योग बन रहे हैं?
उत्तर: हाँ, नौकरी में उन्नति और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होने के प्रबल संकेत हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Nov 2025 03:00 AM (IST)
Crime News :जिस्म के डर्टी गेम की लुटेरी भाभी | Sansani
Hapur News: स्क्रैप गोदाम में भीषण आग...तेज धामाकों से मचा हाहाकार | Fire News
SIR Controversy: मतदाता सूची का शुद्धिकरण, अब बंगाल का रण! | Mamata | Chitra Tripathi | TMC | UP SIR
UP SIR Controversy: 27 की 'पिक्चर' का टीजर रिलीज | Yogi Adityanath | Akhilesh | Sheerin Sheerin
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों पर निशाना...राजनीति का नया तराना! SIR Controversy | NRC
Embed widget