Aaj Ka Kumbh Rashifal (23 November 2025): कुंभ राशि इनकम बढ़ाने का शानदार मौका, करियर में प्रमोशन व सामाजिक सम्मान
Today Aquarius Horoscope 23 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 23 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा का 11वें भाव में गोचर आपके लिए आय के अवसर बढ़ाने का शुभ संकेत दे रहा है. आज किए गए प्रयासों से भविष्य में लाभ मिल सकता है. सामाजिक और पेशेवर संबंध मजबूत रहेंगे, लेकिन व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है. किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें.
स्वास्थ्य राशिफल
डायबिटीज या शुगर से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है. मीठा सीमित मात्रा में लें, पानी अधिक पिएं और डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज न करें. लापरवाही थकान और कमजोरी ला सकती है, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखें.
बिजनेस / व्यापार राशिफल
धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में मुनाफा होने के आसार बन रहे हैं. बिज़नेस पार्टनर यदि रिश्तेदार हैं तो विशेषकर पैसों और अकाउंट मैनेजमेंट में पूरी पारदर्शिता रखें. फायदे के साथ प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है.
नौकरी / जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर प्रमोशन पाने की संभावना मजबूत है. सीनियर्स आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस से प्रभावित रहेंगे. लेकिन किसी की बुराई करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑफिस में षड्यंत्र तेजी से चल रहे हैं. सावधानी और प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखें.
लव और फैमिली लाइफ
परिवार में आपके व्यवहार में अचानक आए बदलाव से सब चकित रहेंगे. अपनी बात विनम्रता से कहें, इससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम और वैवाहिक संबंधों में समस्याएँ हों तो पार्टनर समाधान चुटकियों में कर देगा. क्रोध में अपशब्द बोलने से बचें, गलती हो जाए तो माफी तुरंत मांग लें.
युवा और छात्र
स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है. आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध होंगे. प्रतियोगी परीक्षा और क्रिएटिव स्टडी में सफलता के संकेत हैं. युवा सामाजिक और नेतृत्व गतिविधियों में चमकते नजर आएंगे.
धन राशिफल
इनकम बढ़ाने के नए मार्ग खुल सकते हैं. मित्र या सामाजिक संबंधों से आर्थिक लाभ भी मिल सकता है. खर्च पर नियंत्रण रखें ताकि मुनाफा स्थिर रह सके.
लकी कलर: वाइट
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 5
उपाय: शाम के समय किसी गरीब या जरूरतमंद को दूध या मिठाई दान करें, लाभ और सुख में वृद्धि होगी.
FAQs
Q1. क्या आज नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना ठीक रहेगा?
हाँ, लेकिन पार्टनरशिप या रिश्तेदारों के साथ पैसे को लेकर पूरी पारदर्शिता रखें.
Q2. क्या आज नौकरी में प्रमोशन के संकेत हैं?
हाँ, आज प्रमोशन या इंक्रीमेंट को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
