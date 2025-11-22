Aaj Ka Kumbh Rashifal (22 November 2025): कुंभ राशि वर्कोहोलिक रहेंगे, विरोधियों से सावधान रहना बेहद जरूरी
Today Aquarius Horoscope 22 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 November 2025 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा 10th हाउस में होने से वर्कोहोलिक रहेगे. आज आप अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल रहेंगे. प्रभाव आपको संयम, धैर्य और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
पेट से जुड़ी कुछ परेशानी रह सकती है, जैसे गैस या अपच. खान-पान पर ध्यान दें और तले-भुने भोजन से परहेज करें. योग और हल्का व्यायाम दिनभर की थकान दूर करेगा.
बिजनेस राशिफल:
व्यापार में सफलता मिलेगी. पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. बिजनेस मीटिंग्स में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. नए क्लाइंट्स के साथ जुड़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यावसायिक संबंधों को और बेहतर बनाए रखना दीर्घकालिक लाभ देगा.
नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ संबंध बेहतर रहेंगे. ध्रुव योग के कारण आपका शांत और विनम्र स्वभाव सबका ध्यान आकर्षित करेगा. जो भी काम करेंगे उसमें सटीकता और आत्मविश्वास नजर आएगा. ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
लव और पारिवारिक जीवन:
घर में सुख-शांति और आनंद का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना खुशी देगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत संभव है. वीकेंड पर किसी आउटिंग या डिनर की योजना बन सकती है.
धन राशिफल:
आज वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. किसी मित्र या परिवारजन की मदद से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.
युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा. समूह अध्ययन से उन्हें फायदा मिलेगा. युवाओं का मन समाजसेवा और सोशल वर्क की दिशा में झुकेगा.
शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 6
शुभ रंग: ऑरेंज
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL