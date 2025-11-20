Aaj Ka Kumbh Rashifal (20 November 2025): कुंभ राशि करियर में बड़ा बदलाव संभव, धार्मिक यात्रा और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा
Today Aquarius Horoscope 20 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 10वें भाव में गोचर से करियर और जिम्मेदारियों पर पूरा फोकस रहेगा. काम में नयापन और उत्साह महसूस होगा. जॉब बदलने के बारे में सोच रहे जातकों के लिए यह समय प्रयास करने योग्य है. ग्रहयोग आज आपके महत्वाकांक्षी निर्णयों को मज़बूती देंगे, इसलिए आत्मविश्वास के साथ कार्य करें.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा, विशेषकर जो लोग चेस्ट पेन से परेशान थे उन्हें आज कुछ राहत मिलेगी. हालांकि अनावश्यक तनाव से बचें और भोजन समय पर करें. दिन में हल्की वॉक या योग आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
बिजनेस एंड जॉब
इलेक्ट्रॉनिक, स्टार्टअप, टेक और डिजिटल सर्विस सेक्टर से जुड़े बिजनेस में लाभ के संकेत मिल रहे हैं. प्राप्त हुए प्रॉफिट के आधार पर नई शाखा या आउटलेट खोलने की योजना फायदेमंद साबित होगी. बिजनेस की कार्यप्रणाली में कुछ सुधार लाने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा.
लव और फैमिली
लव लाइफ में पार्टनर के साथ किसी काम या आयोजन में व्यस्त रहने के कारण साथ में समय कम मिलेगा, लेकिन आपसी समझ रिश्ते को मजबूत बनाएगी. परिवार के साथ धार्मिक स्थल या आध्यात्मिक यात्रा की योजना बन सकती है, जिससे मन शांत होगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के बीच अपने हुनर को जगह देने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त कर सकती हैं.
युवा और छात्र
स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रैक या मैदान पर कठोर अभ्यास करने की आवश्यकता है. मेहनत ही सफलता की कुंजी साबित होगी. छात्रों के लिए यह दिन करियर की दिशा तय करने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अनुकूल है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. बिजनेस विस्तार और जॉब चेंज भविष्य में लाभ देंगे, लेकिन आज बड़े खर्च सोच-समझकर करें.
- भाग्यशाली रंग — ब्राउन
- लकी नंबर — 4
- अनलक्की नंबर — 3
- उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जरूरतमंद को नीले या काले कपड़े दान करें. इससे करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी और भाग्य प्रबल होगा.
FAQs
Q1: क्या जॉब बदलने के लिए आज पहल करना सही है?
हाँ, ग्रहस्थिति करियर ग्रोथ के पक्ष में है, इसलिए आज कदम बढ़ाना लाभदायक रहेगा.
Q2: क्या नई बिजनेस ब्रांच या आउटलेट खोलना शुभ रहेगा?
यदि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बिजनेस से जुड़े हैं तो नई शाखा खोलना लाभदायक साबित होगा.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL