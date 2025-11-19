हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kumbh Rashifal (19 November 2025): कुंभ राशि पुराने बिल क्लियर होने के योग, बड़े ऑर्डर और काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी

Aaj Ka Kumbh Rashifal (19 November 2025): कुंभ राशि पुराने बिल क्लियर होने के योग, बड़े ऑर्डर और काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी

Today Aquarius Horoscope 19 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Nov 2025 04:17 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 19 November 2025 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और बौद्धिक विकास से भरा रहेगा.  आज आप अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल रहेंगे. ध्रुव योग का प्रभाव आपको संयम, धैर्य और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
पेट से जुड़ी कुछ परेशानी रह सकती है, जैसे गैस या अपच. खान-पान पर ध्यान दें और तले-भुने भोजन से परहेज करें. योग और हल्का व्यायाम दिनभर की थकान दूर करेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यापार में सफलता मिलेगी. पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. बिजनेस मीटिंग्स में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. नए क्लाइंट्स के साथ जुड़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यावसायिक संबंधों को और बेहतर बनाए रखना दीर्घकालिक लाभ देगा.

नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ संबंध बेहतर रहेंगे. ध्रुव योग के कारण आपका शांत और विनम्र स्वभाव सबका ध्यान आकर्षित करेगा. जो भी काम करेंगे उसमें सटीकता और आत्मविश्वास नजर आएगा. ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

लव और पारिवारिक जीवन:
घर में सुख-शांति और आनंद का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताना खुशी देगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत संभव है. वीकेंड पर किसी आउटिंग या डिनर की योजना बन सकती है.

धन राशिफल:
आज वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. किसी मित्र या परिवारजन की मदद से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है.

युवा और छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई पर रहेगा. समूह अध्ययन से उन्हें फायदा मिलेगा. युवाओं का मन समाजसेवा और सोशल वर्क की दिशा में झुकेगा.

शुभ अंक: 4
अशुभ अंक: 6
शुभ रंग: ऑरेंज
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Nov 2025 04:17 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आत्मविश्वास और बौद्धिक विकास से भरा रहेगा। आप अपनी योजनाओं को साकार करने में सफल रहेंगे।

कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

पेट से जुड़ी कुछ परेशानी जैसे गैस या अपच हो सकती है। खान-पान पर ध्यान दें और तले-भुने भोजन से बचें।

व्यापार में कुंभ राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा?

व्यापार में सफलता मिलेगी और पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे। नए क्लाइंट्स से जुड़ने के अवसर भी मिल सकते हैं।

नौकरीपेशा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज क्या खास है?

कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। शांत स्वभाव सबका ध्यान आकर्षित करेगा और प्रमोशन या ट्रांसफर की खबर मिल सकती है।

कुंभ राशि के प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या कहा गया है?

घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। परिवार के साथ समय बिताना खुशी देगा और जीवनसाथी के साथ गंभीर बातचीत संभव है।

ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget