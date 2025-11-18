Aaj Ka Kumbh Rashifal (18 November 2025): कुंभ राशि आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, ऑफिस कार्य के चलते यात्रा और नई स्किल सीखने के योग
Today Aquarius Horoscope 18 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के नवम भाव में गोचर के कारण आज आपका झुकाव अध्यात्म, दर्शन और गहन ज्ञान की ओर बढ़ेगा. वाशि योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर सीनियर और बॉस से नए काम सीखने का अवसर मिलेगा. दिन को सार्थक बनाने के लिए समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा, वरना बेवजह के काम दिन व्यस्त कर सकते हैं.
हेल्थ राशिफल
ब्लड प्रेशर के रोगियों को विशेष ध्यान रखना होगा. तनाव, क्रोध और अनियमित भोजन से बचें. दिन में पर्याप्त पानी पिएं और बहुत तला-भुना खाने से परहेज करें. शाम के समय हल्की वॉक लाभदायक रहेगी.
बिजनेस और करियर राशिफल
बिजनेस एक्सपेंशन का विचार अच्छा है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है. कुछ दिन बाद ग्रह स्थिति आपके पक्ष में अधिक अनुकूल होगी. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. कम्युनिकेशन स्किल और टेक्नोलॉजी का उपयोग आपके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार से दूर रहने वालों को कम्युनिकेशन गैप न बनने दें. नियमित बातचीत रिश्तों में गर्माहट बनाए रखेगी. किसी परिजन का स्वास्थ्य कमजोर महसूस हो सकता है, इसलिए हाल-चाल पूछना जरूरी होगा. दांपत्य जीवन में संवाद और समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. किसी बड़े निवेश, खरीद या पार्टनरशिप को लेकर जल्दबाजी न करें. अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें.
युवा और स्टूडेंट राशिफल
पराक्रम योग प्रतियोगी छात्रों के लिए मेहनत बढ़ाने का संकेत दे रहा है. निरंतरता और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. युवाओं को समय का दुरुपयोग न करके व्यक्तिगत विकास और अधूरे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए.
- भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
- भाग्यशाली अंक:1
- अनलकी अंक: 4
आज का उपाय
- पीली वस्तु दान करें.
- शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.
FAQs
प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में नया निवेश करना उचित है?
उत्तर: नहीं, कुछ दिन इंतजार करना लाभदायक रहेगा, ग्रह स्थिति जल्द ही अनुकूल होगी.
प्रश्न 2: क्या ऑफिस यात्रा के योग हैं?
उत्तर: हां, ऑफिस कार्य के कारण यात्रा के संकेत मजबूत हैं और इससे अनुभव तथा सीख बढ़ेगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
