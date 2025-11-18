हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal (18 November 2025): कुंभ राशि आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, ऑफिस कार्य के चलते यात्रा और नई स्किल सीखने के योग

Aaj Ka Kumbh Rashifal (18 November 2025): कुंभ राशि आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, ऑफिस कार्य के चलते यात्रा और नई स्किल सीखने के योग

Today Aquarius Horoscope 18 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा के नवम भाव में गोचर के कारण आज आपका झुकाव अध्यात्म, दर्शन और गहन ज्ञान की ओर बढ़ेगा. वाशि योग के प्रभाव से कार्यस्थल पर सीनियर और बॉस से नए काम सीखने का अवसर मिलेगा. दिन को सार्थक बनाने के लिए समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा, वरना बेवजह के काम दिन व्यस्त कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

ब्लड प्रेशर के रोगियों को विशेष ध्यान रखना होगा. तनाव, क्रोध और अनियमित भोजन से बचें. दिन में पर्याप्त पानी पिएं और बहुत तला-भुना खाने से परहेज करें. शाम के समय हल्की वॉक लाभदायक रहेगी.

बिजनेस और करियर राशिफल

बिजनेस एक्सपेंशन का विचार अच्छा है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है. कुछ दिन बाद ग्रह स्थिति आपके पक्ष में अधिक अनुकूल होगी. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस कार्य के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है. कम्युनिकेशन स्किल और टेक्नोलॉजी का उपयोग आपके कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार से दूर रहने वालों को कम्युनिकेशन गैप न बनने दें. नियमित बातचीत रिश्तों में गर्माहट बनाए रखेगी. किसी परिजन का स्वास्थ्य कमजोर महसूस हो सकता है, इसलिए हाल-चाल पूछना जरूरी होगा. दांपत्य जीवन में संवाद और समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. किसी बड़े निवेश, खरीद या पार्टनरशिप को लेकर जल्दबाजी न करें. अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

पराक्रम योग प्रतियोगी छात्रों के लिए मेहनत बढ़ाने का संकेत दे रहा है. निरंतरता और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. युवाओं को समय का दुरुपयोग न करके व्यक्तिगत विकास और अधूरे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
  • भाग्यशाली अंक:1
  • अनलकी अंक: 4

आज का उपाय

  • पीली वस्तु दान करें.
  • शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज बिजनेस में नया निवेश करना उचित है?
उत्तर: नहीं, कुछ दिन इंतजार करना लाभदायक रहेगा, ग्रह स्थिति जल्द ही अनुकूल होगी.

प्रश्न 2: क्या ऑफिस यात्रा के योग हैं?
उत्तर: हां, ऑफिस कार्य के कारण यात्रा के संकेत मजबूत हैं और इससे अनुभव तथा सीख बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 18 Nov 2025 02:50 AM (IST)
Embed widget