Aaj Ka Kumbh Rashifal (16 November 2025): कुंभ राशि प्रोडक्ट क्वालिटी गिरने से ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है, रिश्तों में मन की बात कहना ज़रूरी
Today Aquarius Horoscope 16 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 November 2025 in Hindi: आज का दिन मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा. सिद्ध योग के प्रभाव से रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.
हेल्थ राशिफल:
आज सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है. देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप के उपयोग से बचें. भरपूर पानी पिएं और नींद पूरी करें. ध्यान (मेडिटेशन) और श्वसन अभ्यास से मानसिक शांति मिलेगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. पैसों से जुड़ी पुरानी दिक्कतें सुलझ सकती हैं और नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक व्यवसाय में माता-पिता के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा. यदि आप किसी नई परियोजना की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज शुरुआत करने के लिए सही दिन है.
नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर आज आपके कौशल और प्रतिभा की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपको जिम्मेदारी भरा कार्य सौंप सकते हैं. अपने कार्य में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें. ऑफिस में टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ तालमेल सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में नया अध्याय शुरू हो सकता है, कोई नया रिश्ता आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. छोटे-बड़े सभी आपसे प्रभावित होंगे.
युवा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ है. अध्ययन के नए तरीके अपनाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. युवाओं को अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए. स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन सफलता देने वाला है.
धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर रहेगा. कोई पुराना उधार वापस मिल सकता है. निवेश के लिए शुभ समय है, परंतु जल्दबाजी न करें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: आज के दिन श्री हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें. “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
