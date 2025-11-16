हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal (16 November 2025): कुंभ राशि प्रोडक्ट क्वालिटी गिरने से ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है, रिश्तों में मन की बात कहना ज़रूरी

Aaj Ka Kumbh Rashifal (16 November 2025): कुंभ राशि प्रोडक्ट क्वालिटी गिरने से ब्रांड वैल्यू कम हो सकती है, रिश्तों में मन की बात कहना ज़रूरी

Today Aquarius Horoscope 16 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Nov 2025 02:24 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 November 2025 in Hindi: आज का दिन मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा. सिद्ध योग के प्रभाव से रचनात्मकता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे. 

हेल्थ राशिफल:
आज सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या परेशान कर सकती है. देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप के उपयोग से बचें. भरपूर पानी पिएं और नींद पूरी करें. ध्यान (मेडिटेशन) और श्वसन अभ्यास से मानसिक शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसायिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. पैसों से जुड़ी पुरानी दिक्कतें सुलझ सकती हैं और नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक व्यवसाय में माता-पिता के सहयोग से आर्थिक लाभ होगा. यदि आप किसी नई परियोजना की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज शुरुआत करने के लिए सही दिन है.

नौकरी राशिफल:
कार्यस्थल पर आज आपके कौशल और प्रतिभा की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपको जिम्मेदारी भरा कार्य सौंप सकते हैं. अपने कार्य में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें. ऑफिस में टीमवर्क से अच्छे परिणाम मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
जीवनसाथी के साथ तालमेल सामान्य रहेगा. प्रेम जीवन में नया अध्याय शुरू हो सकता है, कोई नया रिश्ता आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. छोटे-बड़े सभी आपसे प्रभावित होंगे.

युवा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ है. अध्ययन के नए तरीके अपनाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. युवाओं को अपने सपनों और इच्छाओं के बारे में परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए. स्पोर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन सफलता देने वाला है.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिर रहेगा. कोई पुराना उधार वापस मिल सकता है. निवेश के लिए शुभ समय है, परंतु जल्दबाजी न करें.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: आज के दिन श्री हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें. “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Nov 2025 02:24 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal
