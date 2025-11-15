पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनेगा और शाम को लव पार्टनर के साथ भावनात्मक पल साझा करेंगे.
Aaj Ka Kumbh Rashifal (15 November 2025): कुंभ राशि अनसुलझे मामलों में रुकावटें, व्यवसाय योजनाओं में गोपनीयता जरूरी
Today Aquarius Horoscope 15 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 November 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक रूप से लाभदायक रहने वाला है. चन्द्रमा 8th हाउस में होने से अनसुलझे मामले में समस्या आएगी. व्याघात और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आप अपने कार्यों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे. परिवार और व्यवसाय दोनों ही मोर्चों पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
हेल्थ राशिफल:
आज खान-पान को लेकर सावधानी जरूरी है. पेट से जुड़ी दिक्कत या अपच की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर के भोजन से परहेज करें. पर्याप्त जल पिएं और दिन की शुरुआत नींबू पानी से करें. योग और प्राणायाम से ऊर्जा बनी रहेगी.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए यह दिन लाभप्रद रहेगा. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे और आप दोनों मिलकर पुराने कामकाज की कमजोर कड़ियों को सुधारने में सफल होंगे. कुछ नए एमओयू या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं. मार्केट में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपके योगदान की सराहना होगी.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा. शुक्र के तुला राशि में परिवर्तन से सीनियर्स के साथ आपका सामंजस्य मजबूत रहेगा. आपकी कार्यशैली दूसरों को प्रेरित करेगी और टीमवर्क का माहौल बेहतर बनेगा. करियर ग्रोथ के अवसर बनेंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ता बनेगा. शाम के समय लव पार्टनर के साथ भावनात्मक पल साझा करेंगे. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मबल को मजबूत करेगा.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी. निवेश से लाभ मिलेगा और रुके हुए पैसे की प्राप्ति संभव है. यदि आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन मेहनत और सफलता का रहेगा. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और एग्जाम की तैयारी मजबूत होगी. युवा वर्ग का झुकाव राजनीति या सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ सकता है.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शनिवार के दिन शनि मंदिर में तिल का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
