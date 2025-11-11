हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 11 November 2025: कुंभ राशि वालों को कर्ज से राहत मिलेगी, करियर में नया अवसर मिल सकता है

Kumbh Rashifal 11 November 2025: कुंभ राशि वालों को कर्ज से राहत मिलेगी, करियर में नया अवसर मिल सकता है

Today Aquarius Horoscope 11 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 11 Nov 2025 02:50 AM (IST)


Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्ज और ऋण संबंधित परेशानियों में राहत मिलेगी. करियर के क्षेत्र में नई उम्मीदें उभरेंगी, इसलिए अपने प्रयासों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं. दिन का अधिकांश समय सक्रिय और फलदायी रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. नए प्लान या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. फॉरेन बिजनेसमैन को दूसरों के सहारे स्वार्थ सिद्ध करने से बचना चाहिए. ध्यानपूर्वक और सोच-समझकर निर्णय लेने से कार्य सफल होंगे. धर्म और दान-धर्म पर ध्यान देने से भाग्य में वृद्धि होगी.

नौकरी/कर्म क्षेत्र:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर और टू-डू लिस्ट का प्रयोग करें. ध्यान और अनुशासन से कार्य में सफलता प्राप्त होगी.

लव और परिवार राशिफल:
परिवार और घर के सदस्यों के साथ सहयोग बना रहेगा. एक-दूसरे की सहायता करने और दान-धर्म में भाग लेने से संबंध मजबूत होंगे. अपने जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक शांति और संतोष मिलेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी में कठोर मेहनत करनी होगी. मार्गदर्शन की कमी होने पर भी आत्म-विश्वास बनाए रखें. युवा वर्ग को मानसिक शांति के लिए प्रभु का ध्यान करना और एकांत समय में सोच-विचार करना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कान में दर्द या सूजन की समस्या हो सकती है. सतर्क रहें और जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह लें.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: किसी गरीब को अन्न दान दें और “ॐ नमः नारायणाय” का 11 बार जाप करें, कष्टों में कमी और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.

Published at : 11 Nov 2025 02:50 AM (IST)

Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

आज चन्द्रमा छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्ज और ऋण संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी. करियर में नई उम्मीदें उभरेंगी और दिन का अधिकांश समय सक्रिय रहेगा.

क्या आज व्यवसायियों के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ रहेगा?

नए प्लान या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. फॉरेन बिजनेसमैन को दूसरों के सहारे स्वार्थ सिद्ध करने से बचना चाहिए.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सफलता पाने का क्या तरीका है?

समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर और टू-डू लिस्ट का प्रयोग करें. ध्यान और अनुशासन से कार्य में सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कान में दर्द या सूजन की समस्या हो सकती है. सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें.

इस राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष सलाह है?

विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करनी होगी. युवाओं के लिए मानसिक शांति हेतु प्रभु का ध्यान करना लाभकारी रहेगा.

