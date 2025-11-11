आज चन्द्रमा छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्ज और ऋण संबंधी परेशानियों में राहत मिलेगी. करियर में नई उम्मीदें उभरेंगी और दिन का अधिकांश समय सक्रिय रहेगा.
Kumbh Rashifal 11 November 2025: कुंभ राशि वालों को कर्ज से राहत मिलेगी, करियर में नया अवसर मिल सकता है
Today Aquarius Horoscope 11 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कर्ज और ऋण संबंधित परेशानियों में राहत मिलेगी. करियर के क्षेत्र में नई उम्मीदें उभरेंगी, इसलिए अपने प्रयासों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं. दिन का अधिकांश समय सक्रिय और फलदायी रहेगा, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायक रहेगा. नए प्लान या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. फॉरेन बिजनेसमैन को दूसरों के सहारे स्वार्थ सिद्ध करने से बचना चाहिए. ध्यानपूर्वक और सोच-समझकर निर्णय लेने से कार्य सफल होंगे. धर्म और दान-धर्म पर ध्यान देने से भाग्य में वृद्धि होगी.
नौकरी/कर्म क्षेत्र:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर और टू-डू लिस्ट का प्रयोग करें. ध्यान और अनुशासन से कार्य में सफलता प्राप्त होगी.
लव और परिवार राशिफल:
परिवार और घर के सदस्यों के साथ सहयोग बना रहेगा. एक-दूसरे की सहायता करने और दान-धर्म में भाग लेने से संबंध मजबूत होंगे. अपने जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक शांति और संतोष मिलेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं की तैयारी में कठोर मेहनत करनी होगी. मार्गदर्शन की कमी होने पर भी आत्म-विश्वास बनाए रखें. युवा वर्ग को मानसिक शांति के लिए प्रभु का ध्यान करना और एकांत समय में सोच-विचार करना लाभकारी रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कान में दर्द या सूजन की समस्या हो सकती है. सतर्क रहें और जरूरत होने पर डॉक्टर से सलाह लें.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय: किसी गरीब को अन्न दान दें और “ॐ नमः नारायणाय” का 11 बार जाप करें, कष्टों में कमी और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
Frequently Asked Questions
कुंभ राशि वालों के लिए 11 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?
क्या आज व्यवसायियों के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू करना शुभ रहेगा?
नए प्लान या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. फॉरेन बिजनेसमैन को दूसरों के सहारे स्वार्थ सिद्ध करने से बचना चाहिए.
नौकरीपेशा लोगों के लिए सफलता पाने का क्या तरीका है?
समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर और टू-डू लिस्ट का प्रयोग करें. ध्यान और अनुशासन से कार्य में सफलता मिलेगी.
कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कान में दर्द या सूजन की समस्या हो सकती है. सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें.
इस राशि के युवाओं और विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष सलाह है?
विद्यार्थियों को परीक्षाओं की तैयारी में कड़ी मेहनत करनी होगी. युवाओं के लिए मानसिक शांति हेतु प्रभु का ध्यान करना लाभकारी रहेगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL