Kumbh Rashifal 10 November 2025: कुंभ राशि में बिजनेस की रफ्तार बढ़ेगी, भाई-बहन का साथ बनेगा ताकत

Kumbh Rashifal 10 November 2025: कुंभ राशि में बिजनेस की रफ्तार बढ़ेगी, भाई-बहन का साथ बनेगा ताकत

Today Aquarius Horoscope 10 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 10 Nov 2025 02:55 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kumbh Rashifal 10 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. चन्द्रमा पंचम भाव में विराजमान हैं, जिससे संतान सुख और बौद्धिक कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं. साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके अधूरे काम पूरे होंगे, साथ ही नए अवसरों की प्राप्ति होगी. सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध कार्यशैली आपको आगे बढ़ाएगी.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. बॉडी पेन या थकान जैसी समस्या परेशान कर सकती है. दिन की शुरुआत योग, हल्के व्यायाम और संतुलित आहार से करें. पानी अधिक पिएं और देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का प्रयोग न करें.

बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में आज गति आएगी. आपके बनाए गए प्लान अब सफल होते दिखेंगे. यदि बिजनेस बदलने का विचार चल रहा है, तो फिलहाल रुक जाएं और वर्तमान व्यवसाय के प्रचार-प्रसार पर ध्यान दें. इससे मुनाफे में बढ़ोतरी होगी. किसी बड़े भाई या अनुभवी व्यक्ति की सलाह बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.

फैमिली और लव लाइफ:
फैमिली लाइफ में शांति बनी रहेगी. बड़े भाई-बहन का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. उनके साथ बिताया समय आत्मबल बढ़ाएगा. लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर बहस की संभावना है, इसलिए बात करते समय कोमल शब्दों का प्रयोग करें. बेस्ट फ्रेंड के साथ छोटी यात्रा या मुलाकात दिन को खुशनुमा बना सकती है.

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. बिजनेस में प्रॉफिट के योग हैं, लेकिन नए निवेश से पहले सोच-विचार जरूर करें. खर्च नियंत्रित रखने से धन स्थिति मजबूत बनी रहेगी.

युवा और स्टूडेंट राशिफल:
यंग जनरेशन के लिए आज का दिन समाजसेवा या गौसेवा जैसे कार्यों में भाग लेने के लिए शुभ है. छात्रों को प्रलोभन में आकर शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, खासकर परीक्षा के दौरान. ईमानदारी और लगन से की गई मेहनत ही भविष्य की सफलता का मार्ग बनाएगी.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, क्योंकि देर से आने-जाने की आदत आपके प्रोफेशनल इमेज पर असर डाल सकती है. आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन मेहनत का परिणाम जल्द ही सफलता के रूप में मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 8
लकी रंग: ऑरेंज (Orange)
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गौमाता को गुड़-चना खिलाएं. इससे कार्य में सफलता और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Nov 2025 02:55 AM (IST)
Kumbh Rashifal Today Aquarius Horoscope Aaj Ka Kumbh Rashifal
