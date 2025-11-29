हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वृषभ साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते भाग्य देगा साथ! जानें धन, करियर और स्वास्थ्य का हाल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025: इस हफ्ते भाग्य देगा साथ! जानें धन, करियर और स्वास्थ्य का हाल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का पहला हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 30 November to 6 December 2025: यह सप्ताह तुम्हें साफ़ फायदा देने वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम ढील दे सकते हो. काम समय पर पूरे जरूर होंगे, पर स्थिर दिमाग और स्पष्ट प्राथमिकताओं की ज़रूरत रहेगी. शुरुआत में ही अच्छी खबरें मनोबल बढ़ाएंगी, और वही तुम्हें हफ्ते भर के लिए मजबूत गति देंगी.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

घर-परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी क्योंकि इस हफ्ते तुम खुद भी थोड़ा नरम और संतुलित रहोगे. संतान की किसी उपलब्धि से घर की खुशी बढ़ेगी. हालांकि, एक बात ध्यान रखो हर चीज़ सुचारू दिख रही है इसका मतलब यह नहीं कि तुम बातचीत में ढिलाई बरत दो.

परिवारिक तालमेल बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इस समय तुमसे उम्मीदें भी ज्यादा होंगी.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम और वैवाहिक संबंध इस सप्ताह सहज, स्थिर और सुखद रहेंगे. पार्टनर तुम्हारे प्रति सहयोगी रहेंगे. अगर तुम किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यह हफ्ता तुम्हें सही माहौल देगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन यह मत भूलना कि भावनात्मक प्रयास किए बिना रिश्ते खुद-ब-खुद नहीं चलते.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

बिजनेस में परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में हैं. लाभ होने के योग साफ दिखाई दे रहे हैं. यात्राएँ भी फायदेमंद रहेंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए मत निकल पड़ना स्पष्ट उद्देश्य के साथ जाओगे तो ही फायदा मिलेगा. एक गलती जो नहीं करनी है ओवर-एक्सपेक्टेशन. बिजनेस में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, इसलिए ज़मीन पर पैर रखकर चलो.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

जॉब वालों के लिए यह हफ़्ता स्ट्रॉन्ग है. पद और प्रतिष्ठा दोनों में सुधार होगा. सीनियर तुम्हारे काम से खुश रहेंगे और जूनियर भी सहयोग करेंगे. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय और भी बेहतर है स्पेशल अचीवमेंट या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना मजबूत है.

लेकिन ध्यान रहे काम आसान लग रहा है इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेफिक्र हो जाओ. लगातार परफॉर्म करना ही सम्मान बनाए रखेगा.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत बेहद पॉज़िटिव है. परीक्षा या प्रतियोगिता से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. तैयारी कर रहे युवाओं को यह समय तेजी पकड़ने का अवसर देता है. जो ढिलाई अभी करोगे, उसका अफसोस बाद में होगा तो फोकस बनाए रखो.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कमाई का फ्लो बना रहेगा और अचानक मिलने वाला लाभ भी उत्साह बढ़ाएगा. लेकिन सिर्फ भाग्य पर बैठकर मत चलो खर्चों का नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है. इस हफ्ते अव्यवस्थित फाइनेंशियल प्लानिंग ही तुम्हारा नुकसान कर सकती है.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत इस पूरे सप्ताह सामान्य और स्थिर रहेगी. ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक रूप से भी हल्कापन महसूस होगा. सिर्फ एक बात बहुत ज्यादा भागदौड़ मत करो. पर्याप्त नींद और हाइड्रेशन पर ध्यान रखो क्योंकि यही आने वाले दिनों में तुम्हें स्थिर रखेगा.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: प्रतिदिन श्रीसूक्त का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Frequently Asked Questions

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे, लेकिन स्थिर दिमाग और स्पष्ट प्राथमिकताओं की आवश्यकता होगी। शुरुआत में अच्छी खबरें मनोबल बढ़ाएंगी।

पारिवारिक रिश्तों में क्या उम्मीद करें?

घर-परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। संतान की उपलब्धि से खुशी बढ़ेगी। हालांकि, बातचीत में ढील न बरतें।

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम और वैवाहिक संबंध सहज, स्थिर और सुखद रहेंगे। पार्टनर सहयोगी रहेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। भावनात्मक प्रयास करते रहें।

बिजनेस और नौकरी में क्या लाभ हो सकता है?

बिजनेस में परिस्थितियाँ आपके पक्ष में हैं और लाभ के योग हैं। यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा दोनों में सुधार होगा, सीनियर खुश रहेंगे।

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, कमाई का फ्लो बना रहेगा और अचानक लाभ भी मिल सकता है। स्वास्थ्य सामान्य और स्थिर रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।

