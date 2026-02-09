हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Weekly Horoscope 2026: वृषभ साप्ताहिक राशिफल बुद्धिबल से हल होंगी मुश्किलें, प्रॉपर्टी और बिज़नेस में निवेश के लिए शुभ समय

Vrishabh Saptahik Horoscope 8 to 14 February 2026: वृषभ राशि के लिए 8 फरवरी से 14 फरवरी 2026 करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ वीकली राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 11:38 AM (IST)
Taurus Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह "प्रबंधन" का है. यदि आप अपने समय और धन को सही दिशा में मोड़ पाए, तो मनचाही सफलता आपके कदम चूमेगी. आपकी बुद्धि और विवेक कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकालने में सहायक होंगे.

सप्ताह की शुरुआत ऊर्जावान रहेगी. आपका पूरा ध्यान संतुलन बनाने पर होगा. किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के बजाय गहराई से सोचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही से चोट लगने की आशंका बनी हुई है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से सप्ताह सामान्य है, लेकिन "चोट-चपेट" के प्रति सतर्क रहें. शारीरिक थकान से बचने के लिए समय पर आराम करें. मानसिक शांति के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लेना इस सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक क्षेत्र में आपको बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. बिज़नेस से जुड़ी यात्राएं (Traveling) सुखद रहेंगी और नए संपर्क बनाने में मदद करेंगी. निवेश के लिए मिड-वीक का समय बेहतर है. यदि आप नया बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो यह समय शुभ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर में नई प्लानिंग रंग लाएगी. जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, उन्हें इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. सीनियर आपके नए विचारों का स्वागत करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपनी रणनीतियों को सुधारने का है. अपनी पढ़ाई की समय सारिणी (Timetable) को मैनेज करें. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

परिवार में यदि कोई अनबन चल रही थी, तो किसी बड़े की मध्यस्थता से वह दूर हो जाएगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक: 2 और 7
  • भाग्यशाली रंग: सफेद और क्रीम
  • उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह संपत्ति खरीदना फायदेमंद रहेगा?
    जी हां, वीकेंड के दौरान प्रॉपर्टी सेल और परचेस का सपना पूरा हो सकता है. यह समय भूमि-भवन के सौदों के लिए अनुकूल है.

2. परिवार के साथ संबंधों को सुधारने के लिए क्या करें?
    मिड-वीक में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लें. अपनी वाणी पर संयम रखें और भाई-बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें.

3. बिज़नेस ट्रिप से क्या लाभ होगा?
    इस सप्ताह की यात्राएं नए संपर्कों को बढ़ाएंगी, जिसका सीधा लाभ आपको भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स के रूप में मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Feb 2026 11:38 AM (IST)
Taurus Vrishabh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
Embed widget