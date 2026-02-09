Taurus Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह "प्रबंधन" का है. यदि आप अपने समय और धन को सही दिशा में मोड़ पाए, तो मनचाही सफलता आपके कदम चूमेगी. आपकी बुद्धि और विवेक कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकालने में सहायक होंगे.

सप्ताह की शुरुआत ऊर्जावान रहेगी. आपका पूरा ध्यान संतुलन बनाने पर होगा. किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के बजाय गहराई से सोचें. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही से चोट लगने की आशंका बनी हुई है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से सप्ताह सामान्य है, लेकिन "चोट-चपेट" के प्रति सतर्क रहें. शारीरिक थकान से बचने के लिए समय पर आराम करें. मानसिक शांति के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लेना इस सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक क्षेत्र में आपको बहुत सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. बिज़नेस से जुड़ी यात्राएं (Traveling) सुखद रहेंगी और नए संपर्क बनाने में मदद करेंगी. निवेश के लिए मिड-वीक का समय बेहतर है. यदि आप नया बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, तो यह समय शुभ है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर में नई प्लानिंग रंग लाएगी. जो जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश में थे, उन्हें इस सप्ताह मनचाहा रोजगार मिल सकता है. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी. सीनियर आपके नए विचारों का स्वागत करेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अपनी रणनीतियों को सुधारने का है. अपनी पढ़ाई की समय सारिणी (Timetable) को मैनेज करें. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

परिवार में यदि कोई अनबन चल रही थी, तो किसी बड़े की मध्यस्थता से वह दूर हो जाएगी. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े मामले आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 2 और 7

2 और 7 भाग्यशाली रंग: सफेद और क्रीम

सफेद और क्रीम उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह संपत्ति खरीदना फायदेमंद रहेगा?

जी हां, वीकेंड के दौरान प्रॉपर्टी सेल और परचेस का सपना पूरा हो सकता है. यह समय भूमि-भवन के सौदों के लिए अनुकूल है.

2. परिवार के साथ संबंधों को सुधारने के लिए क्या करें?

मिड-वीक में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लें. अपनी वाणी पर संयम रखें और भाई-बहनों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें.

3. बिज़नेस ट्रिप से क्या लाभ होगा?

इस सप्ताह की यात्राएं नए संपर्कों को बढ़ाएंगी, जिसका सीधा लाभ आपको भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स के रूप में मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.