वृषभ साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: किस्मत नहीं, मेहनत से खुलेंगे दरवाजे! जानें धन, करियर और प्यार का हाल

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 7-13 दिसंबर 2025: किस्मत नहीं, मेहनत से खुलेंगे दरवाजे! जानें धन, करियर और प्यार का हाल

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 7 to 13 December 2025: पिछले हफ्ते के मुकाबले यह सप्ताह तुम्हारे लिए बेहतर है. कामों में गति बनी रहेगी और जो प्लान दिमाग में था, वह समय पर पूरा हो सकता है लेकिन इसका क्रेडिट तुम्हारे लगातार प्रयास को जाता है, न कि किस्मत को. कार्यक्षेत्र में तुम्हारी मेहनत दिखेगी, और लोग उसका सम्मान करेंगे.

यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट में जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अब वो दरवाज़ा खुल सकता है. कानूनी मामलों में भी स्थिति तुम्हारे पक्ष में जाती दिखेगी. कुल मिलाकर यह हफ्ता मौके देता है लेकिन इन्हें पकड़ने का काम तुम्हें ही करना है.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में उत्साह रहेगा. तुम भी इसमें भावनात्मक रूप से जुड़े रहो, वरना तुम्हारा अलगाववादी रवैया बेवजह दूरी बढ़ा सकता है. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ बाहर घूमने या तीर्थ जाने की योजना बन सकती है इसमें दिल लगाकर हिस्सा लो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल

लव लाइफ इस हफ्ते सुचारू चलेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ. पार्टनर तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है, अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो माहौल बदलते देर नहीं लगेगी. रिलेशन में स्थिरता है, बस तुम्हें उसका मूल्य समझना होगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी सप्ताह आरामदायक है.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. जो काम अटक रहे थे, अब तेजी पकड़ सकते हैं. लेकिन एक गलती मत करना अत्यधिक आत्मविश्वास के चक्कर में अनावश्यक जोखिम मत लो. साझेदारों का रवैया सकारात्मक रहेगा, और तुम्हें समर्थन मिलेगा. कोई पुराना मामला निपट सकता है जिससे राहत मिलेगी.

वृषभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

ऑफिस का माहौल इस हफ्ते तुम्हारे पक्ष में रहेगा. सीनियर्स और जूनियर्स दोनों तुमसे सहयोग करेंगे, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब तुम खुद पहल करते रहोगे. यदि तुम प्रमोशन या किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए भागदौड़ कर रहे थे, तो इस हफ्ते उसका परिणाम सकारात्मक मिल सकता है. किसी अधिकारी की मदद सीधे लाभ दे सकती है.

वृषभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह मजबूत प्रदर्शन का है. जो पहले समझ नहीं आ रहा था, वह अब क्लियर होता दिखेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को इस समय अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन फोकस टूटने दिया तो फायदा आधा रह जाएगा. अगर तुम किसी स्पेशल कोर्स या प्रोजेक्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, अब समय सही है.

वृषभ साप्ताहिक धन राशिफल

पैसा आता दिख रहा है, लेकिन इसका गलत उपयोग मत करो. कानूनी मामलों से आर्थिक लाभ मिल सकता है. यदि कोई पुराना भुगतान अटका था, तो उसके मिलने की संभावना है. बस एक चेतावनी उत्साह में आकर फालतू खर्च मत बढ़ाओ, नहीं तो फायदे का असर कम हो जाएगा.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

हफ्ता ठीक-ठाक चल सकता है, लेकिन शुरुआती दिनों में थकान या हल्का दबाव महसूस हो सकता है. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या से समस्या बढ़ सकती है. परिवार या यात्रा से जुड़ी गतिविधियाँ अंत में ऊर्जा बढ़ा देंगी, लेकिन खुद को ओवरलोड मत करना.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Frequently Asked Questions

छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए यह सप्ताह मजबूत प्रदर्शन का है. जो चीजें पहले समझ नहीं आ रही थीं, वो अब स्पष्ट होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

Embed widget