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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026: संतान के करियर प्लानिंग में प्रगति, मार्केटिंग व पेमेंट कलेक्शन पर रखें फोकस

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2026: संतान के करियर प्लानिंग में प्रगति, मार्केटिंग व पेमेंट कलेक्शन पर रखें फोकस

Vrishabh Saptahik Rashifal: वृषभ साप्ताहिक राशिफल 5 से 11 अक्टूबर 2026 जॉब में बेहतरीन परिस्थितियां, संतान के करियर में सफलता, मार्केटिंग कलेक्शन पर रखें फोकस! पढ़ें पंडित सुरेश श्रीमाली का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 07:35 AM (IST)
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Taurus Weekly Horosocpe: 5 से 11 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से आरंभ होकर आश्विन कृष्ण पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या तक रहेगा. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा कर्क राशि में (3rd हाउस) रहेंगे. इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा क्रमशः सिंह राशि (4th हाउस) और कन्या राशि (5th हाउस) से गोचर करते हुए सप्ताहांत में तुला राशि (6th हाउस) में प्रवेश करेंगे.

सप्ताह के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मीनारायण योग, शिव योग और बुधादित्य योग का शुभ प्रभाव समय-समय पर प्राप्त होगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में शांतिपूर्ण प्रगति, संतान के उज्ज्वल भविष्य और वित्तीय लेन-देन व मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने का रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए मार्केटिंग को तेज करने, उधारी वसूलने और पेंडिंग कार्यों को पूरा करने का रहेगा.

मार्केटिंग व पेमेंट कलेक्शन पर फोकस: बिजनेस से जुड़ी नियमित गतिविधियों की रफ्तार थोड़ी धीमी (Slow) रह सकती है; ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा और समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों, ग्राहकों से रुका हुआ पेमेंट कलेक्ट करने और पेंडिंग ऑर्डर निपटाने में लगाएं.

आर्थिक पक्ष रहेगा अनुकूल: वित्तीय दृष्टि से समय पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है; नकदी की आवक बनी रहेगी, जिससे व्यावसायिक खर्च आसानी से पूरे होंगे.

कीमती वस्तुओं की संभाल व कानूनी सावधानी: अपनी बहुमूल्य वस्तुओं, आभूषणों और महत्वपूर्ण कागजातों को संभाल कर रखें; किसी भी पुराने या नए विवादित मामले को ज्यादा तूल न दें, अन्यथा कोर्ट-कचहरी और कानूनी पचड़े उलझ सकते हैं.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह सोचे हुए कार्यों की समय पर पूर्णता, उत्कृष्ट परिणामों और आंतरिक विरोधियों से सतर्क रहने का रहेगा.

जॉब में बेहतरीन परिस्थितियां: सप्ताह की शुरुआत नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है; आपके सभी सोचे-समझे कार्य बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएंगे.

ऑफिस पॉलिटिक्स पर पैनी नजर: मिड वीक (सप्ताह के मध्य) में अपने को-वर्कर्स, जूनियर्स और सीनियर्स की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाकर रखें; कार्यस्थल पर कुछ ईर्ष्यालु लोग आपके खिलाफ कोई गुप्त चाल या षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

प्रैक्टिकल फैसले लें: करियर और कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय में अत्यधिक भावुक होने के बजाय बुद्धि और विवेक (दिमाग) से काम लें, ताकि परिणाम व्यावहारिक और लाभप्रद रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह संतान पक्ष की खुशहाली और लव लाइफ में प्रगाढ़ भावनात्मक संबल लेकर आएगा.

संतान के करियर की सफल प्लानिंग: संतान के भविष्य, उच्च शिक्षा और करियर को लेकर पूर्व में बनाई गई सभी योजनाएं सफल होती दिखाई देंगी; हालांकि उनके बारे में निर्णय लेते समय पूरी तरह प्रैक्टिकल रुख अपनाएं.

पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट व क्लोजनेस: लव पार्टनर का भरपूर भावनात्मक सहयोग (Emotional Backup) और साथ मिलेगा; सप्ताह के अंत (वीकेंड) पर आपसी समझ और नजदीकियां (Closeness) और अधिक गहरी होंगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता बनाए रखने और प्रैक्टिकल स्टडी प्लान पर अमल करने का रहेगा. बदलते मौसम का असर स्वास्थ्य पर साफ दिख सकता है. इस सप्ताह बदलते मौसम (Seasonal Change) की वजह से गले में खराश, टॉन्सिल, खांसी और जुकाम जैसी मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. ठंडी चीजों और बासी भोजन के सेवन से परहेज करें, गुनगुने पानी और हर्बल चाय/काढ़े का सेवन करें तथा सुबह की सैर व नियमित प्राणायाम को दिनचर्या में स्थान दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी) और सिल्वर व्हाइट

शुभ अंक: 7 और 2

अशुभ अंक: 1

साप्ताहिक उपाय: सोमवार और सर्वपितृ अमावस्या के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बिल्वपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करें. पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या निर्धन व्यक्ति को खीर, दूध अथवा सफेद वस्त्र का दान करें; इससे चंद्रमा के गोचर का शुभ फल मिलेगा, कार्यस्थल पर विरोधियों की चालें विफल होंगी, पेमेंट कलेक्शन में गति आएगी और मौसमी बीमारियों से बचाव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Oct 2026 07:35 AM (IST)
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Taurus Weekly Horoscope Rashifal Horoscope 2026 Vrishabh Saptahik Rashifal
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