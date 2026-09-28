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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम, प्रॉपर्टी डील में प्रगति, लव रिलेशन को परिजनों की हरी झंडी

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम, प्रॉपर्टी डील में प्रगति, लव रिलेशन को परिजनों की हरी झंडी

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026: कार्यक्षेत्र में अनुकूल नतीजे, प्रॉपर्टी डील में प्रगति, इनकम के नए स्रोत व लव रिलेशन को परिजनों की मंजूरी! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 10:28 AM (IST)
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Taurus Weekly Horosocpe: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में मनचाहे परिणाम हासिल करने, विदेशी अवसरों की रुकावटें दूर करने और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता पाने का रहेगा.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही पारिवारिक सदस्यों और बाहरी संपर्कों का मजबूत सहयोग मिलेगा. व्यवस्थित कार्यशैली से समय की बचत होगी और मध्य सप्ताह में पैतृक संपत्ति व व्यापार विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी.

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बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन और अटकी डील्स को फाइनल करने का रहेगा.

विदेशी व्यापार: यदि आप फॉरेन बिजनेस या आयात-निर्यात के सिलसिले में लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो मार्ग में आ रही बाधाएं और अड़चनें अब धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त होंगी.

प्रॉपर्टी डील्स: मध्य सप्ताह में पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) या जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त से जुड़ी जो डील काफी समय से अटकी हुई थी, उसमें बात तेजी से आगे बढ़ेगी और सकारात्मक मोड़ आएगा.

बिजनेस एक्सपेंशन: व्यापार विस्तार के लिए आपने अपने दिमाग में जो योजनाएं और रणनीतियां तैयार की थीं, उन पर अब काम की गति बढ़ती हुई स्पष्ट नजर आएगी.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह नए आय स्रोतों के निर्माण और व्यवस्थित कार्यप्रणाली का रहेगा.

अनुकूल परिणाम व नई आय: वीक स्टार्टिंग में कार्यक्षेत्र से जुड़े तमाम परिणाम आपके फेवर में आते दिखेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए नियमित वेतन के अलावा इनकम के अतिरिक्त नए विकल्प बनने की प्रबल संभावना रहेगी.

टाइम मैनेजमेंट: अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की व्यवस्थित लिस्ट बनाकर काम करें; इस सुनियोजित तरीके से आपका काफी कीमती समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी.

सहकर्मियों से तालमेल: वर्कप्लेस पर कलीग्स (सहकर्मियों) के साथ किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे आर्ग्युमेंट या बहसबाजी से पूरी तरह बचें; इससे कार्यस्थल का माहौल शांत, सकारात्मक और तनावमुक्त बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह रिश्तों को सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति दिलाने वाला रहेगा.

पारिवारिक व बाहरी सहयोग: आपको न केवल घर में परिवार के सदस्यों का बल्कि बाहर के लोगों और शुभचिंतकों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा. सामाजिक दायरे में आपकी उपस्थिति को नोटिस किया जाएगा और लोग आपकी सलाह को पूरा महत्व देंगे.

लव रिलेशन में शुभ मोड़: प्रेम संबंधों में चल रही अनिश्चितताएं दूर होंगी; परिजनों और बड़ों की सहमति मिलने से आपके प्रेम रिश्ते को पारिवारिक स्वीकृति (Acceptance) मिल सकती है, जिससे विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

दांपत्य जीवन: विवाहित जातक अपने लाइफ पार्टनर के साथ गहरी आपसी समझ (म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग) और आत्मीय स्नेह महसूस करेंगे, जिससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक और आनंदमय बना रहेगा.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्यतः संतुलित और ऊर्जावान रहेगा. कार्यक्षेत्र में आ रही अनुकूलता से मानसिक तनाव दूर होगा. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ और कई जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने के चलते शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अपने खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, मौसमी बदलाव से बचें और मानसिक शांति के लिए ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

साप्ताहिक उपाय

  • सोमवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, सफेद चंदन और अक्षत डालकर अभिषेक करें.
  • प्रतिदिन सुबह 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें.
  • पितृ पक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या फल दान करें.

FAQs 

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान वृषभ राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा फायदा होगा?
Ans. विदेशी बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी, प्रॉपर्टी की अटकी डील्स में प्रगति होगी और बिजनेस एक्सपेंशन की योजनाओं पर काम तेज होगा.

Q2. नौकरीपेशा वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह वर्कप्लेस पर क्या खास रहेगा?
Ans. परिणाम पक्ष में रहेंगे, अतिरिक्त इनकम के नए ऑप्शन बनेंगे, और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाकर काम करने से समय की बचत होगी.

Q3. इस सप्ताह वृषभ राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे?
Ans. परिजनों की सहमति से प्रेम विवाह या रिश्ते को मंजूरी मिल सकती है, और वैवाहिक जीवन में बेहतर तालमेल से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Rashifal Horoscope 2026 Vrishabh Saptahik Rashifal
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