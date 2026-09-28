Taurus Weekly Horosocpe: 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में मनचाहे परिणाम हासिल करने, विदेशी अवसरों की रुकावटें दूर करने और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता पाने का रहेगा.

प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत से ही पारिवारिक सदस्यों और बाहरी संपर्कों का मजबूत सहयोग मिलेगा. व्यवस्थित कार्यशैली से समय की बचत होगी और मध्य सप्ताह में पैतृक संपत्ति व व्यापार विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन और अटकी डील्स को फाइनल करने का रहेगा.

विदेशी व्यापार: यदि आप फॉरेन बिजनेस या आयात-निर्यात के सिलसिले में लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो मार्ग में आ रही बाधाएं और अड़चनें अब धीरे-धीरे पूरी तरह समाप्त होंगी.

प्रॉपर्टी डील्स: मध्य सप्ताह में पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) या जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त से जुड़ी जो डील काफी समय से अटकी हुई थी, उसमें बात तेजी से आगे बढ़ेगी और सकारात्मक मोड़ आएगा.

बिजनेस एक्सपेंशन: व्यापार विस्तार के लिए आपने अपने दिमाग में जो योजनाएं और रणनीतियां तैयार की थीं, उन पर अब काम की गति बढ़ती हुई स्पष्ट नजर आएगी.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह नए आय स्रोतों के निर्माण और व्यवस्थित कार्यप्रणाली का रहेगा.

अनुकूल परिणाम व नई आय: वीक स्टार्टिंग में कार्यक्षेत्र से जुड़े तमाम परिणाम आपके फेवर में आते दिखेंगे. एम्प्लॉयड पर्सन्स के लिए नियमित वेतन के अलावा इनकम के अतिरिक्त नए विकल्प बनने की प्रबल संभावना रहेगी.

टाइम मैनेजमेंट: अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की व्यवस्थित लिस्ट बनाकर काम करें; इस सुनियोजित तरीके से आपका काफी कीमती समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी.

सहकर्मियों से तालमेल: वर्कप्लेस पर कलीग्स (सहकर्मियों) के साथ किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे आर्ग्युमेंट या बहसबाजी से पूरी तरह बचें; इससे कार्यस्थल का माहौल शांत, सकारात्मक और तनावमुक्त बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह रिश्तों को सामाजिक और पारिवारिक स्वीकृति दिलाने वाला रहेगा.

पारिवारिक व बाहरी सहयोग: आपको न केवल घर में परिवार के सदस्यों का बल्कि बाहर के लोगों और शुभचिंतकों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा. सामाजिक दायरे में आपकी उपस्थिति को नोटिस किया जाएगा और लोग आपकी सलाह को पूरा महत्व देंगे.

लव रिलेशन में शुभ मोड़: प्रेम संबंधों में चल रही अनिश्चितताएं दूर होंगी; परिजनों और बड़ों की सहमति मिलने से आपके प्रेम रिश्ते को पारिवारिक स्वीकृति (Acceptance) मिल सकती है, जिससे विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

दांपत्य जीवन: विवाहित जातक अपने लाइफ पार्टनर के साथ गहरी आपसी समझ (म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग) और आत्मीय स्नेह महसूस करेंगे, जिससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक और आनंदमय बना रहेगा.

स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल (Health & Lifestyle)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्यतः संतुलित और ऊर्जावान रहेगा. कार्यक्षेत्र में आ रही अनुकूलता से मानसिक तनाव दूर होगा. हालांकि, अत्यधिक भागदौड़ और कई जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने के चलते शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अपने खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, मौसमी बदलाव से बचें और मानसिक शांति के लिए ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

साप्ताहिक उपाय

सोमवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, सफेद चंदन और अक्षत डालकर अभिषेक करें.

प्रतिदिन सुबह 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें.

पितृ पक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या फल दान करें.

FAQs

Q1. 28 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 के दौरान वृषभ राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा फायदा होगा?

Ans. विदेशी बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी, प्रॉपर्टी की अटकी डील्स में प्रगति होगी और बिजनेस एक्सपेंशन की योजनाओं पर काम तेज होगा.

Q2. नौकरीपेशा वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह वर्कप्लेस पर क्या खास रहेगा?

Ans. परिणाम पक्ष में रहेंगे, अतिरिक्त इनकम के नए ऑप्शन बनेंगे, और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाकर काम करने से समय की बचत होगी.

Q3. इस सप्ताह वृषभ राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आएंगे?

Ans. परिजनों की सहमति से प्रेम विवाह या रिश्ते को मंजूरी मिल सकती है, और वैवाहिक जीवन में बेहतर तालमेल से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

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