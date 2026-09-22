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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: अचानक खर्चे बिगाड़ेंगे बजट, कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी; संपत्ति विवादों में ठंडे दिमाग से लें फैसला

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026: अचानक खर्चे बिगाड़ेंगे बजट, कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी; संपत्ति विवादों में ठंडे दिमाग से लें फैसला

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 सितंबर 2026, पं. सुरेश श्रीमाली के अनुसार अनपेक्षित खर्चों से बिगड़ेगा बजट, कार्यक्षेत्र में न करें लापरवाही. सुलझाएं संपत्ति विवाद. पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 08:55 AM (IST)
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Taurus Weekly Horoscope 20 to 26 September 2026: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णता और पितृ पक्ष के आरंभ के साथ सितंबर का यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यधिक सतर्कता, धैर्य और संयम की मांग कर रहा है. विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के साप्ताहिक ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, 20 सितंबर से 26 सितंबर 2026 की यह अवधि वृषभ राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र, पारिवारिक संबंधों और वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर फूंक-फूंक कर कदम रखने का समय है. आपकी एक छोटी सी चूक या लापरवाही बड़ा आर्थिक और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है.

कार्यक्षेत्र में दूसरों पर निर्भरता पड़ेगी भारी, खुद संभालें अपनी जिम्मेदारी

सप्ताह की शुरुआत से ही नौकरीपेशा जातकों को अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहना होगा. कार्यस्थल पर किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतना आपके पेशेवर जीवन के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

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सहकर्मियों के भरोसे न छोड़ें काम: एंप्लॉयड पर्सन भूलकर भी अपना कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या आधिकारिक कार्य किसी को-वर्कर के भरोसे न छोड़ें. यदि आपने आंख मूंदकर भरोसा किया, तो बने-बनाए काम अचानक अंतिम मोड़ पर बिगड़ सकते हैं और जवाबदेही आपके सिर आ सकती है.

वरिष्ठों की सलाह बनेगी ढाल: ऑफिस के भीतर गपशप और आंतरिक राजनीति से दूर रहें. अपने वरिष्ठ अधिकारियों और शुभचिंतकों (Well-wishers) द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सुझावों की बिल्कुल अनदेखी न करें; उनकी सलाह ही आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालेगी.

अनपेक्षित खर्चों से डगमगाएगा बजट, कर्ज लेने की आ सकती है नौबत

वित्तीय मोर्चे पर यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए बजट संतुलन की कड़ी परीक्षा लेने वाला साबित होगा.

अचानक बड़े खर्चे: सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ बड़े और अनपेक्षित खर्चे (Unexpected Expenditures) अचानक सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका तय मासिक बजट पूरी तरह गड़बड़ा सकता है.

उधार लेने की स्थिति: दैनिक अनिवार्य आवश्यकताओं और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए आपको किसी परिचित या बैंक से धन उधार लेने तक की नौबत आ सकती है. अनावश्यक खरीदारी, दिखावे और सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे निवेशों से इस पूरे सप्ताह पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

संपत्ति विवाद गहराने की आशंका: कोर्ट-कचहरी के चक्कर और घरेलू तनाव (सप्ताह का मध्य)

सप्ताह का मध्य भाग न सिर्फ कामकाज का दबाव बढ़ाएगा, बल्कि घरेलू समस्याओं के कारण आपका मन अशांत और चिंतित रह सकता है.

जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद: मिड-वीक में पैतृक संपत्ति या जमीन से जुड़े पुराने विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ सकते हैं. मामलों को सुलझाने के लिए आपको कचहरी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं.

क्रोध पर नियंत्रण रखें: ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने गुस्से और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें. उग्र प्रतिक्रिया देने के बजाय ठंडे दिमाग से एक-एक करके मामलों को बातचीत और कानूनी सलाह से सुलझाना ही उचित रणनीति रहेगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन: अविश्वास से बचें, जीवनसाथी की सेहत पर रखें नजर

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह आपसी समझ और भावनात्मक परिपक्वता दिखाने का है.

प्रेम संबंधों में गलतफहमियां: लव लाइफ में किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर पार्टनर पर अविश्वास न करें और न ही कोई गलतफहमी पनपने दें, अन्यथा एक सुंदर और पुराने रिश्ते में अचानक दरार आ सकती है. खुलकर संवाद करें.

दांपत्य व जीवनसाथी का स्वास्थ्य: दांपत्य जीवन में अपनी सेहत के साथ-साथ जीवनसाथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें. पार्टनर की अचानक बिगड़ी तबीयत आपकी मानसिक चिंता और अस्पताल की भागदौड़ का बड़ा कारण बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल: शारीरिक थकान और मानसिक अशांति से बचाव जरूरी

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह वृषभ राशि के लिए मिलाजुला रहेगा. तनाव, भागदौड़ और घरेलू उलझनों के कारण सिरदर्द, अनिद्रा या रक्तचाप में उतार-चढ़ाव हो सकता है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें, समय पर भोजन करें और तनाव से बचने के लिए नियमित प्राणायाम का सहारा लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली का श्राद्ध पक्ष विशेष अचूक उपाय

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के पावन दिनों में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए वृषभ राशि वाले यह उपाय अवश्य करें:

अचूक उपाय: पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन संध्याकाल (गोधूलि बेला) में घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का एक दीपक जलाएं. हाथ जोड़कर अपने पितरों और पूर्वजों से जाने-अनजाने में हुई सभी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी, कर्ज और मानसिक तनाव से शीघ्र व चमत्कारी राहत मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 08:48 AM (IST)
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