Taurus Weekly Horoscope 12 to 17 October 2026: 12 से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले शारदीय नवरात्र के पावन सप्ताह में वृषभ राशि पर मां दुर्गा की असीम कृपा बरसेगी. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, सप्ताह के दौरान चित्रा व स्वाति नक्षत्रों का विशेष प्रभाव रहेगा.

साथ ही लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि, कानूनी जीत और नई खरीदारी के द्वार खोलेगा.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से यह सप्ताह वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए यात्राओं से भारी मुनाफे, सर्वार्थ सिद्धि योग से शुभ खरीदारी और कानूनी विवादों में विजय का रहेगा.

बिजनेस ट्रैवलिंग से मनचाहा प्रॉफिट: त्योहारी सीजन के दौरान व्यापार और करियर से जुड़ी यात्राएं बेहद सुखद, आरामदायक और अप्रत्याशित मुनाफा देने वाली साबित होंगी. वीकेंड पर काम के सिलसिले में की गई यात्रा विशेष रूप से फलदायी रहेगी.

सर्वार्थ सिद्धि योग में खरीदारी: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नया इलेक्ट्रॉनिक सामान, नई प्रॉपर्टी या होम एप्लायंसेज की खरीदारी करना अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा.

प्रॉपर्टी व लीगल मामलों में राहत: पारिवारिक जमीन-जायदाद या प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा करते समय शुभचिंतकों और परिजनों की सलाह अवश्य लें. कोर्ट-कचहरी और लीगल मामलों का फैसला आपके पक्ष में आने से बड़ी राहत मिलेगी.

चित्रा नक्षत्र के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को बढ़ती जरूरतों और त्योहारी सीजन के खर्चों को संतुलित करने के लिए अतिरिक्त आमदनी (एक्स्ट्रा इनकम) के नए स्रोतों की तलाश करनी होगी. कार्यक्षेत्र में हैवी वर्कलोड बना रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत अधिकारियों को प्रभावित करेगी. काम के साथ-साथ परिवार को भी उचित समय देना जरूरी रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह रिश्तों को परिपक्वता से संभालने का है.

लव लाइफ में जल्दबाजी से बचें: प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं; भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं; भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय न लें. पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी की तरफ से कोई बेहद खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, जिससे दांपत्य में मिठास बढ़ेगी.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

स्वाति नक्षत्र के शुभ प्रभाव से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों (Competitive Students) के लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा. यदि छात्र शांत मन और तनावमुक्त (Stress-Free) होकर अध्ययन करेंगे, तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में मनचाहा परिणाम और बड़ी सफलता निश्चित मिलेगी. स्वास्थ्य के मोर्चे पर, अत्यधिक काम के दबाव के बीच अपने दिमाग को रिलैक्स रखें. समय पर नींद लें, पौष्टिक आहार अपनाएं और मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

साप्ताहिक उपाय (नवरात्रि विशेष)

नवरात्र में प्रतिदिन मां भगवती के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां ब्रह्मचारिणी व मां चंद्रघंटा को सफेद पुष्प व बताशे का भोग लगाएं.

'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ दुं दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

सोमवार या शुक्रवार को छोटी कन्याओं को खीर या फल भेंट कर उनका आशीर्वाद लें; इससे सर्वार्थ सिद्धि योग से धन-धान्य में वृद्धि होगी और सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

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