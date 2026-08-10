धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: वृषभ राशि की खुलेगी किस्मत, धन-करियर में लाभ के योग

Vrishabh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: वृषभ राशि की खुलेगी किस्मत, धन-करियर में लाभ के योग

Taurus Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाने वाली है? नौकरी-व्यवसाय में नए मौके, अटके कामों में सफलता और आर्थिक लाभ के संकेत हैं। परिवार में शुभ आयोजन से खुशियां भी बढ़ सकती हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:51 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: परिवार में खुशियां, करियर में तरक्की और संपत्ति से लाभ के योग

वृषभ राशि के लोगों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह सुख, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. पारिवारिक जीवन में शांति और खुशियों का माहौल रहेगा. पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. घर में पूजा, यज्ञ-हवन या किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में उत्साह बना रहेगा.

कार्यक्षेत्र में भी सप्ताह नई संभावनाओं के संकेत दे रहा है. रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं और किसी करीबी या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सप्ताह का दूसरा भाग करियर और शिक्षा के लिहाज से खास तौर पर अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में भी सफलता के योग बन रहे हैं.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कारोबार करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने का मौका देगा. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और लंबे समय से अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. किसी करीबी, अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद कर सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. काम के दौरान नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें अपनी क्षमता साबित करने के अवसर के रूप में लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई भूमिका मिलने से आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं. अपनी कार्यकुशलता और जिम्मेदारी के साथ काम करते रहें, इससे वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा मजबूत होगा.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. आय के साथ धन लाभ के नए रास्ते भी बन सकते हैं. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. यदि संपत्ति से जुड़ा कोई मामला लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसमें भी सकारात्मक प्रगति हो सकती है.

पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद या अड़चनें दूर होने से आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं. हालांकि, किसी भी संपत्ति संबंधी निर्णय में जरूरी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना समझदारी होगी. सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह सप्ताह काफी सुखद रहेगा. घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से मददगार साबित होगा. परिवार में पूजा, यज्ञ-हवन या किसी शुभ मांगलिक कार्य के आयोजन से खुशियां बढ़ेंगी.

प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी. प्रेमी जोड़ों के बीच आपसी विश्वास मजबूत होगा और एक-दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ घूमने या साथ में समय बिताने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्ते में अपनापन और बढ़ेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से सप्ताह का दूसरा भाग ज्यादा अनुकूल रहने वाला है. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है. आपके काम और प्रयासों की सराहना मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह मेहनत का सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें और अपनी तैयारी को अंतिम समय तक नियमित रूप से जारी रखें. मेहनत का लाभ मिलने से मनोबल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य से बेहतर रहने वाला है. ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. हालांकि, व्यस्तता के बीच अपनी दिनचर्या को बिगड़ने न दें.

संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य अच्छा होने के बावजूद लापरवाही से बचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें. सकारात्मक सोच और व्यवस्थित जीवनशैली आपको पूरे सप्ताह सक्रिय बनाए रखेगी.

शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ तारीख: 10, 11

उपाय

प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि इससे मानसिक शांति बनी रहती है, पारिवारिक सुख बढ़ता है और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:05 AM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Meen Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मीन राशि के लिए धीमा रहेगा समय, धन और रिश्ते संभालें
मीन राशि के लिए धीमा रहेगा समय, धन और रिश्ते संभालें
राशिफल
Kumbh Weekly Rashifal 10-16 August 2026: कुंभ राशि वाले रहें सावधान, जल्दबाजी में फैसला पड़ेगा भारी
कुंभ राशि वाले रहें सावधान, जल्दबाजी में फैसला पड़ेगा भारी
राशिफल
Makar Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मकर राशि के अच्छे दिन शुरू, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ
मकर राशि के अच्छे दिन शुरू, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ
राशिफल
Dhanu Weekly Rashifal 10-16 August 2026: धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें
धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में ऐसी घटना...', ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर बोले अखिलेश
'लोकतंत्र में ऐसी घटना...', ममता बनर्जी के काफिले पर हमले को लेकर बोले अखिलेश
बॉलीवुड
17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर बोले-'मैं फोन करता था लेकिन...'
17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर ने बताई वजह
क्रिकेट
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
शिक्षा
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
हेल्थ
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget