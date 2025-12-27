हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): कर्म और मेहनत से मिलेगी सफलता! पढ़ें राशिफल

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026): कर्म और मेहनत से मिलेगी सफलता! पढ़ें राशिफल

Taurus Tarot Weekly Horoscope: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 27 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स साफ संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए कर्म और संतुलन का है. यहां किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले और मेहनत रिज़ल्ट तय करेंगे.

शॉर्टकट या चालाकी से बचो जो भी मिलेगा, वह सीधे तुम्हारे कर्मों के आधार पर मिलेगा. अगर सही दिशा में काम किया, तो स्थायी सफलता संभव है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत या फैसला हो सकता है. भावनाओं में बहने के बजाय न्यायपूर्ण और व्यावहारिक रवैया रखोगे तो रिश्ते मजबूत होंगे. पक्षपात से बचना जरूरी है, वरना बेवजह तनाव बढ़ सकता है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में स्पष्टता जरूरी है. रिश्ते में हो तो आधे-अधूरे सच या छुपी बातें नुकसान कर सकती हैं. सिंगल लोगों के लिए यह समय पहले खुद को समझने का है. ईमानदारी से की गई बातचीत ही रिश्ते को आगे ले जाएगी.

वृषभ टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. कोई कानूनी, टैक्स या कागज़ी मामला चल रहा है तो उसे सही तरीके से निपटाने का यह अच्छा समय है. नियमों को तोड़कर फायदा लेने की सोच नुकसान करा सकती है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल ईमानदारी की परीक्षा ले सकता है. काम में लापरवाही या गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना. जो लोग सही ढंग से काम करेंगे, उन्हें सीनियर्स का भरोसा मिलेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय डिसिप्लिन सीखने का है. मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिज़ल्ट देर-सबेर जरूर मिलेगा. अगर पढ़ाई या करियर से जुड़ा कोई फैसला लेना है, तो भावनाओं के बजाय लॉजिक पर भरोसा करो.

वृषभ टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी है. खर्च और निवेश दोनों सोच-समझकर करो. अगर कोई वित्तीय विवाद या उधार से जुड़ा मामला है, तो साफ-सुथरे तरीके से निपटाने का यह सही समय है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव को हल्के में मत लो. ज्यादा सोच-विचार थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है. रूटीन और नींद पर ध्यान देना जरूरी है.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 27 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव को अनदेखा न करें. ज्यादा सोचने से थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, रूटीन और नींद पर ध्यान दें.

Embed widget