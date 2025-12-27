Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Tarot Weekly Horoscope 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स साफ संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए कर्म और संतुलन का है. यहां किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारे फैसले और मेहनत रिज़ल्ट तय करेंगे.

शॉर्टकट या चालाकी से बचो जो भी मिलेगा, वह सीधे तुम्हारे कर्मों के आधार पर मिलेगा. अगर सही दिशा में काम किया, तो स्थायी सफलता संभव है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत या फैसला हो सकता है. भावनाओं में बहने के बजाय न्यायपूर्ण और व्यावहारिक रवैया रखोगे तो रिश्ते मजबूत होंगे. पक्षपात से बचना जरूरी है, वरना बेवजह तनाव बढ़ सकता है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में स्पष्टता जरूरी है. रिश्ते में हो तो आधे-अधूरे सच या छुपी बातें नुकसान कर सकती हैं. सिंगल लोगों के लिए यह समय पहले खुद को समझने का है. ईमानदारी से की गई बातचीत ही रिश्ते को आगे ले जाएगी.

वृषभ टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. कोई कानूनी, टैक्स या कागज़ी मामला चल रहा है तो उसे सही तरीके से निपटाने का यह अच्छा समय है. नियमों को तोड़कर फायदा लेने की सोच नुकसान करा सकती है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह प्रोफेशनल ईमानदारी की परीक्षा ले सकता है. काम में लापरवाही या गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना. जो लोग सही ढंग से काम करेंगे, उन्हें सीनियर्स का भरोसा मिलेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं के लिए यह समय डिसिप्लिन सीखने का है. मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिज़ल्ट देर-सबेर जरूर मिलेगा. अगर पढ़ाई या करियर से जुड़ा कोई फैसला लेना है, तो भावनाओं के बजाय लॉजिक पर भरोसा करो.

वृषभ टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी है. खर्च और निवेश दोनों सोच-समझकर करो. अगर कोई वित्तीय विवाद या उधार से जुड़ा मामला है, तो साफ-सुथरे तरीके से निपटाने का यह सही समय है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव को हल्के में मत लो. ज्यादा सोच-विचार थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है. रूटीन और नींद पर ध्यान देना जरूरी है.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की मदद करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.