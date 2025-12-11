Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Taurus Financial Horoscope 2026: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला वर्ष साबित होगा. यह साल धन, संपत्ति और निवेश से जुड़े कई नए अवसर लेकर आएगा. वर्ष की शुरुआत से ही आय में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत दिखाई देंगे, जिससे आपकी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है.

लाभ भाव के स्वामी और धनेश दोनों ही इस वर्ष अत्यंत शुभ फल देंगे, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे और नौकरीपेशा लोगों को सैलरी वृद्धि के अवसर मिलेंगे. विशेष रूप से फरवरी मध्य के बाद आर्थिक परिस्थिति बेहद मजबूत होने के योग बन रहे हैं. इस दौरान वेतन वृद्धि, बोनस या अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकते हैं.

वर्ष के पहले छह महीने निवेश के लिहाज से अनुकूल रहेंगे. आप नई फाइनेंशियल स्कीम, सेविंग प्लान या लंबे समय के निवेश में कदम रख सकते हैं. विशेषज्ञ सलाह के साथ लिए गए निर्णय भविष्य में बड़ा लाभ देंगे.

धन भाव में बृहस्पति का प्रभाव वर्ष 2026 को और भी शुभ बनाता है. बृहस्पति रत्न, आभूषण, सोना-चांदी और लक्ज़री वस्तुओं से लाभ देने का संकेत दे रहा है. यदि आप ज्वेलरी या कीमती धातु खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय अत्यंत शुभ रहेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सफलता मिल सकती है.

अंतिम तिमाही में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और दीर्घकालिक निवेश से लाभ के अवसर बनेंगे. वर्षभर आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी और धन की कमी महसूस नहीं होगी.

ज्योतिष उपाय: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराए और उनके चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें. शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें. शनिवार के दिन चीटियों को आटा डालें और गौ-माता की सेवा करें. कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें. पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं.

FAQs

1. क्या 2026 वृषभ राशि वालों की आय बढ़ेगी?

हाँ, वर्षभर आय के कई नए स्रोत खुलेंगे और फरवरी के बाद सैलरी वृद्धि के योग बनेंगे.

2. क्या निवेश के लिए 2026 सही वर्ष है?

हाँ, विशेषकर वर्ष की शुरुआत से मध्य तक नए निवेश योजना और शेयर बाजार में अच्छे लाभ मिल सकते हैं.

3. क्या ज्वेलरी और सोना खरीदना शुभ रहेगा?

बृहस्पति के प्रभाव से रत्न, सोने-चांदी और आभूषण खरीदना आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.