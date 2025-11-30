हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Rashifal December 2025: आर्थिक संकट से मिलेगी राहत, रिश्तों में आएगी मधुरता! पढ़ें दिसंबर माह का वृषभ राशिफल

Vrishabh Rashifal December 2025: आर्थिक संकट से मिलेगी राहत, रिश्तों में आएगी मधुरता! पढ़ें दिसंबर माह का वृषभ राशिफल

Vrishabh Masik Rashifal December 2025: वृष राशि के लिए दिसंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिषाचार्या से वृष राशि का मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Vrishabh Masik Rashifal December 2025: वृष राशि वालों के लिए दिसंबर की शुरुआत मिश्रित परिस्थितियाँ लेकर आती है. महीने के पहले सप्ताह में अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित होगा. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी. भूमि और संपत्ति से जुड़े विवाद तनाव दे सकते हैं.

हालांकि दूसरे सप्ताह से राहत मिलना शुरू हो जाएगी और कई अटकी स्थितियाँ सामान्य होती जाएंगी. रिश्तों में बिगड़ी बात किसी बुजुर्ग की मध्यस्थता से सुधर सकती है.

वृष दिसंबर करियर और नौकरी
माह का आरंभ नौकरी के मामलों में थोड़ा दबावपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में छोटी लापरवाही भी सीनियर के सामने छवि खराब कर सकती है, इसलिए ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक है. महीने के आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी.

दिसंबर के उत्तरार्ध में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके करियर को नई दिशा दे सकती है. कोई बड़ा अवसर या समझौता आपके हाथ लग सकता है.

वृष दिसंबर व्यापार और धन लाभ
व्यापारियों के लिए यह महीना शुरुआत में चुनौतीपूर्ण रहेगा. अचानक खर्च और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है. लेकिन जैसे-जैसे माह आगे बढ़ेगा, स्थितियाँ बेहतर होंगी. मध्य सप्ताह के बाद कारोबारी गतिशीलता बढ़ेगी और अटके हुए निर्णय आगे बढ़ेंगे.

कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी. शत्रु पक्ष समझौते की पहल कर सकता है और फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना मजबूत रहेगी.

वृष दिसंबर शिक्षा और करियर ग्रोथ
छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए दिसंबर का पहला भाग थोड़ी परेशानी ला सकता है. मानसिक विचलन और स्वास्थ्य में हल्की गिरावट फोकस को प्रभावित कर सकती है. माह के दूसरे हिस्से में पढ़ाई और तैयारी में गति वापस आएगी. किसी मार्गदर्शक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी दिशा और स्पष्ट होगी.

वृष दिसंबर परिवार और रिश्ते
परिवारिक जीवन की शुरुआत साधारण से नीचे से होती है. खर्च, तनाव और स्वास्थ्य के कारण घर-परिवार में हल्की खींचतान बनी रह सकती है. दूसरे सप्ताह के बाद माहौल सुधरने लगेगा. रिश्तों में गलतफहमियाँ दूर होंगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा.

वृष दिसंबर स्वास्थ्य
सेहत महीने के पूर्वार्ध में कमजोर स्थिति में रह सकती है. पुरानी बीमारी उभर सकती है या मौसमी समस्या थकान बढ़ा सकती है. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा. दूसरी ओर, माह के आगे बढ़ने के साथ स्वास्थ्य में सुधार आएगा और ऊर्जा स्तर पहले जैसा लौटेगा.

भाग्यशाली अंक 6
भाग्यशाली रंग सफेद
उपाय रोज सुबह शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs
Q1 क्या वृष राशि वालों के लिए दिसंबर में आर्थिक सुधार संभव है?
A1 हाँ, पहले सप्ताह के बाद आर्थिक दबाव कम होगा और मध्य से सुधार स्पष्ट दिखेगा.

Q2 क्या दिसंबर में कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं?
A2 हाँ, महीने के उत्तरार्ध में फैसला आपके पक्ष में आने एवं समझौता होने की प्रबल संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Taurus Vrishabh Rashifal Monthly Horoscope Taurus Monthly Horoscope

Frequently Asked Questions

वृष राशि के छात्रों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा?

पहले भाग में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन दूसरे हिस्से में पढ़ाई की गति बढ़ेगी और मार्गदर्शक की सलाह से दिशा स्पष्ट होगी.

