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वृषभ राशिफल अप्रैल 2026: बिजनेस में उतार-चढ़ाव, नौकरी में बदलाव! जानें अपनी मासिक राशिफल का हाल?

Taurus Monthly Horoscope 2026: अप्रैल 2026 आपके लिए मौके और चुनौतियों का संतुलन लेकर आया है. बिजनेस में उतार-चढ़ाव, नौकरी में प्रेशर और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. लापरवाही करने से बचें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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Taurus April Horoscope 2026: अप्रैल 2026 आपके लिए मौके और चुनौतियों का मिला-जुला समय लेकर आ रहा है. इस दौरान जहां बिजनेस में उतार-चढ़ाव दिखेंगे, वहीं नौकरी और रिश्तों में भी कई अहम बदलाव हो सकते हैं.

सही रणनीति और धैर्य से आप इस महीने को अपने पक्ष में कर सकते हैं.

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बिजनेस एंड वेल्थ

महीने की शुरुआत में ही आपको प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव महसूस हो सकता है. लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से खर्च बढ़ेगा, इसलिए कॉस्ट मैनेजमेंट पर फोकस करना जरूरी है.

हालांकि 9 अप्रैल तक ऑनलाइन और ई-कॉमर्स से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार रहेगा. उम्मीद से ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं, जिससे सेल्स में अच्छा उछाल आएगा.

जो लोग नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए महीने की कुछ तारीखें बेहद अनुकूल हैं. सही टाइमिंग के साथ शुरू किया गया काम आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता है.

10 से 29 अप्रैल के बीच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी. लेबर और रॉ मटेरियल की सप्लाई सही रहने से प्रोडक्शन टारगेट पूरे होंगे.

19 अप्रैल के बाद स्थिति और बेहतर होगी. रुके हुए पेमेंट्स मिलने से कैश फ्लो सुधरेगा और बिजनेस की लिक्विडिटी मजबूत होगी.

महीने के अंत में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नई डील्स फाइनल होने के अच्छे मौके बनेंगे.

जॉब एंड प्रोफेशन

नौकरीपेशा लोगों के लिए महीने की शुरुआत काफी सकारात्मक रहेगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

लेकिन 2 अप्रैल के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लिए वर्क प्रेशर बढ़ेगा. डेडलाइन्स स्ट्रिक्ट होंगी और काम का बोझ भी ज्यादा रहेगा.

आईटी और बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए 14 अप्रैल के बाद प्रमोशन के योग बन सकते हैं. आपकी मेहनत का सही रिजल्ट मिलने की संभावना है.

वर्क फ्रॉम होम करने वालों को वर्क-लाइफ बैलेंस पर खास ध्यान देना होगा, नहीं तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

19 अप्रैल के बाद आपको इंक्रीमेंट या बोनस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

ट्रांसफर या डिपार्टमेंट चेंज चाहने वालों की इच्छा भी इस महीने पूरी हो सकती है.

फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप

महीने की शुरुआत में परिवार में थोड़ी चिंता का माहौल रह सकता है, खासकर जो सदस्य विदेश में हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर तनाव हो सकता है.

लेकिन 10 से 29 अप्रैल के बीच घर में किसी शुभ कार्य या उत्सव का आयोजन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा बनेगा.

लव लाइफ में रोमांटिक ट्रिप का प्लान बन सकता है, जो रिश्ते में नई ताजगी लाएगा.

मैरिड लाइफ में चल रहा पुराना मनमुटाव इस महीने खत्म हो सकता है. बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे.

19 अप्रैल के बाद सिंगल लोगों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो भविष्य में जीवनसाथी बन सकता है.

स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स

स्टूडेंट्स के लिए यह महीना ग्रोथ का है. ऑनलाइन कोर्स और डिजिटल लर्निंग से नई स्किल्स सीखने का अच्छा मौका मिलेगा.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर मिलेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

कुछ खास तारीखों पर इंटर्नशिप के अच्छे मौके मिल सकते हैं, जो आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेंगे.

स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी डाइट और ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा. अनुशासन बनाए बिना अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करना बेकार है.

हेल्थ एंड ट्रेवल

इस महीने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. कुछ जरूरी दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है, जिससे खर्च बढ़ेगा.

ट्रैवलिंग के दौरान अपने कीमती सामान और डॉक्यूमेंट्स का खास ध्यान रखें, क्योंकि लापरवाही नुकसान करा सकती है.

अगर आप पूरे महीने एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना ही होगा.

उपाय (Remedies)

हनुमान जन्मोत्सव (2 अप्रैल):
हनुमान जी को सफेद आक के फूल, गुड़ और चना अर्पित करें. “ऊँ कपिसेनानायक नमः” मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

अक्षय तृतीया (19 अप्रैल):
चांदी के कमल पर गुलाब अर्पित कर “ऊँ श्री महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें. श्रीसूक्त का पाठ करें और चावल या अन्य वस्तुओं का दान करें. इस दिन निवेश करना लाभदायक रहेगा.

सीधी बात यह महीना आपको टेस्ट करेगा. बिजनेस में कॉस्ट बढ़ेगी, नौकरी में दबाव रहेगा और हेल्थ को नजरअंदाज किया तो नुकसान तय है. लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन रखते हैं, तो यही महीना आपको दूसरों से आगे भी निकाल सकता है. फर्क सिर्फ आपकी अप्रोच से पड़ेगा.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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