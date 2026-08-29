Weekly Tarot Horoscope: अगस्त के अंतिम दिनों और सितंबर की शुरुआत (30 अगस्त से 5 सितंबर 2026) के इस सप्ताह में ग्रहों और टैरो कार्ड्स की चाल सभी 12 राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है. कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, प्रेम संबंधों में विवाह के योग और पारिवारिक यात्राओं के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

पढ़ें अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा द्वारा किया गया सभी राशियों का सटीक साप्ताहिक टैरो भविष्यफल.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ साबित होगा. इस हफ्ते नौकरी से संबंधित कोई नया और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि, कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें और सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करें. माता-पिता का अपनी संतान के प्रति लगाव पहले से काफी अधिक रहेगा. व्यापार में नए लाभदायक अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट्स) बन सकते हैं, जो भविष्य में अच्छा मुनाफा देंगे. दांपत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा और पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का अवसर प्राप्त होगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातक इस सप्ताह अन्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे. कई लोग अपनी निजी या पेशेवर समस्याओं के समाधान के लिए आपसे सलाह लेने आ सकते हैं. हालांकि, भाई-बहनों या कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है. बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन बेहद सोच-समझकर करें और हर स्थिति में धैर्य व समझदारी से काम लें.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यापार में नई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. आपके निरंतर प्रयासों से व्यवसाय में अच्छी प्रगति होगी. प्रेम संबंधों में सफलता के योग हैं और साथी के साथ सुखद समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. यह सप्ताह मौज-मस्ती, मनोरंजन और खेलकूद से भरपूर रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में रहेंगी.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स के संकेत अनुसार, कर्क राशि के जातकों को इस हफ्ते मित्रों या किसी नजदीकी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, इसलिए सतर्क रहें और किसी को भी उधार देने से बचें. लंबे समय से चला आ रहा प्रेम संबंध इस सप्ताह विवाह में तब्दील हो सकता है, इसलिए अपने प्रयास जारी रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपके आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. एक साथ नए रिश्ते, नए अवसर और कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं. किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी महत्वपूर्ण फैसला न लें, अन्यथा बेवजह की उलझनों में फंस सकते हैं. इस समय शांत रहकर धैर्यपूर्वक काम लेना ही आपके लिए सबसे बेहतर रणनीति होगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कोई बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. हालांकि, कार्यस्थल पर थोड़ा संभलकर रहें क्योंकि आपकी तरक्की देखकर सहकर्मी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं; सतर्क रहकर केवल अपने काम पर ध्यान दें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. साहित्य और संगीत में रुचि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. कुछ अधूरे कार्यों के चलते मन में हल्की निराशा आ सकती है, लेकिन आप दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी दिनचर्या और खानपान की आदतों में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है, अन्यथा सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. कार्ययोजनाएं आपकी अपेक्षा के अनुसार पूरी न होने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. हालांकि, जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. यह समय धैर्य और सतर्कता के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ने का है.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक शांति और ज्ञान में वृद्धि कराने वाला साबित होगा. दूसरों के बहकावे में आकर कोई निर्णय लेने से बचें. व्यापारी वर्ग को इस हफ्ते नई उपलब्धियां हासिल होंगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और प्रियजन की ओर से कोई विशेष उपहार मिल सकता है. किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले ईश्वर का स्मरण करना आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह पुरानी मानसिक उलझनों से काफी हद तक राहत मिलेगी. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना आवश्यक होगा. सप्ताह के आरंभ (रविवार) में निजी जीवन को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन सोमवार से अपने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए आप सही और सटीक निर्णय लेंगे. यह सप्ताह आपके करियर और सोच को एक नई दिशा प्रदान करेगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक सुख-शांति और सौहार्द से भरा रहेगा. प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें. आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी और परिवार के साथ सुखद यात्रा के योग बनेंगे, जिससे आपसी समझ और बढ़ेगी. कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. किसी भी मामले में धैर्य रखें और परिस्थितियों को अपने स्वाभाविक क्रम में आगे बढ़ने दें. करियर में पदोन्नति (प्रमोशन) और तरक्की की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं. अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करके आप मनचाही सफलता हासिल करने में सक्षम रहेंगे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को सप्ताह के शुरुआती दिनों में थोड़े चिड़चिड़ेपन या निराशा का सामना करना पड़ सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें और आर्थिक मामलों में पूरी तरह सतर्क रहें. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ हल्की अनबन की स्थिति बन सकती है, जिसे धैर्य और संयम से सुलझाया जा सकता है. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां पूरी तरह आपके अनुकूल और सकारात्मक हो जाएंगी.

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