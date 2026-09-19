Weekly Tarot Horoscope (20 to 26 September 2026): सितंबर 2026 का यह आगामी सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर में पदोन्नति, नई नौकरी के अवसर, विवाह प्रस्ताव और निवेश से आर्थिक मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आने वाले 7 दिनों में टैरो कार्ड्स आपके भविष्य और आजीविका के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और मेष राशि वालों को निवेश से बंपर धन लाभ होने के योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को बड़े व्यावसायिक जोखिम से बचने और कन्या राशि वालों को फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में अच्छे अवसर लेकर आने वाला है. आज आपको निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. कार्यक्षेत्र में आपको नए अवसर मिलेंगे जो आपके करियर को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक स्थिति पहले काफी ज्यादा मजबूत होगी. धन की आवक बनी रहेगी. प्रियजनों से संपर्क बनाकर रखें. आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहेगा. यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक साबित होगा, इसलिए हर अवसर का सदुपयोग अवश्य करें.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ कार्यों में देरी के कारण मन थोड़ा उदास हो सकता है. आपसे कुछ ऐसा हालात बनेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं. इसलिए धैर्य और समझदारी से काम करें. इस हफ्ते कोशिश करें की आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करें. परिस्थितियों को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है. घर में किसी अतिथि का आगमन वातावरण को आनंदमय बना सकता है, हालांकि बच्चों से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को इस हफ्ते मूड थोड़ा उदास रह सकता है. इस हफ्ते आपको शुभचिंतकों की आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आपको सलाह है कि अपने दृष्टिकोण को व्यवहारिक बनाकर रखें. आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं. अध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति होगी और मित्रों का भी आपको सहयोग मिलेगा.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोग अपने काम रचनात्मक कार्यों को करने में विशेष रूप से सफल रहेंगे. कार्यक्षेत्र में संतोषजनक प्रगति होगी. जिससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आप काफी खुश और उत्साहित महसूस करेंगे. दोस्तों और परिवार वालों के साथ आपका मेलजोल बढ़ेगा. लव लाइफ में वैवाहिक जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ाने के योग हैं.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समायोजन को प्राथमिकता देने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति या विशेष सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं. लेकिन, आपको आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अनुभवी और बड़ो की राय लेना आपके लिए लाभकारी होगा. आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई आपके पक्ष में परिस्थितियों को मोड़ देगी. करियर में प्रगति होगी और आत्मविश्वास से आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देता है. अनावश्यक खर्चों और अनचाही यात्राओं से बचें. समझदारी से धन का उपयोग करना ही लाभदायक रहेगा. करियर में उन्नति मिलने के अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का फ आपको अवश्य मिलेगा. अविवाहित जातकों को विवाह संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय बेहद ही शुभ साबित होने वाला है.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल परिस्थितियां लेकर आने वाला है. आप अपने बुद्धिमानी और विवेक से हर चुनौतियां पार करने में सफल रहेंगे. घर में परिवर्तन और संपत्ति से जुड़ा कोई लाभकारी अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, पुराने संबंधों के कारण आपको मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं. आपको सलाह है कि अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू रखें. संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही मिलाजुला रहने वाला है. परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी. इसलिए कोई बड़ा जोखिम न लें और सीमित दायरे में ही कार्य करें. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और मित्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है. स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी. लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. स्थान परिवर्तन या यात्रा के योग बन सकते हैं.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए समस्याओं के समाधान मित्रों की सलाह से संभव है. उनकी मदद आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी. छात्रों के लिए सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा. दिनचर्या में अव्यवस्था के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है.. वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर कुछ तनाव हो सकता है. इसलिए धैर्य और बातचीत के जरिए स्थिति संभालें.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए सप्ताह कार्यक्षेत्र में नए अवसर दिलाएगा. विपरीत लिंग के किसी सहयोगी की ओर आपको आकर्षण बढ़ सकता है. अतीत के पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों को लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर फोकस करने में काफी परेशानी होगी. साथ ही लव लाइफ में भी तनाव रहेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने पुराने किए गए प्रयासों का फल मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा.. आप लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे. यात्रा के लिए समय अनुकूल और लाभकारी साबित होगा. हालांकि, मित्रता के क्षेत्र में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. आर्थिक दृष्टि से देखें तो स्थिति संतोषजनक रहेंगी. देखा जाए तो आपके लिए यह समय बेहद ही सकारात्मक साबित होगा.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता और सुखद परिणाम दिलाने वाला रहेगा. आपकी बुद्धि और भाग्य का साथ मिलने से आपको धन कमाने में इस हफ्ते आपको अच्छी मदद मिल सकती है. नए प्रोजेक्ट शुरू करने परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए समय बेहद ही शुभ साबित होगा. वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बेहद ही सदुपयोग वाला रहेगा. अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेंगे.

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