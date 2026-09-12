धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Weekly Rashifal: 13 से 19 सितंबर 2026, सिंह राशि के खुलेंगे आय के नए स्रोत, मिथुन के पुराने प्रयास दिलाएंगे बड़ी तरक्की; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Weekly Rashifal: 13 से 19 सितंबर 2026, सिंह राशि के खुलेंगे आय के नए स्रोत, मिथुन के पुराने प्रयास दिलाएंगे बड़ी तरक्की; देखें कार्ड्स का इशारा

साप्ताहिक टैरो राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026, नीतिका शर्मा से जानें इस हफ्ते का भाग्य. कुंभ को मान-सम्मान, कन्या को नए व्यापारिक सौदे. सिंह की आय बढ़ेगी. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा साप्ताहिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Sep 2026 09:00 PM (IST)
Preferred Sources

Weekly Tarot Horoscope (13 to 19 September 2026): सितंबर 2026 का यह तीसरा सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए करियर में पद-सम्मान, व्यापारिक समझौतों और रिश्तों की मजबूती के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आने वाले 7 दिनों में टैरो कार्ड्स आपके भविष्य और ग्रह-नक्षत्रों की चाल के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में विशेष सम्मान और कन्या राशि वालों को नए व्यावसायिक सौदों का लाभ मिलेगा, वहीं कर्क राशि के लोगों को प्रॉपर्टी सौदों व यात्रा में और मेष राशि वालों को ससुराल पक्ष से जुड़े विवादों में बेहद संभलकर चलने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा साबित होगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कई तरह के उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है. शादीशुदा लोगों के लिए ससुराल पक्ष से जुड़ा कोई विवाद आपके तनाव का कारण बन सकता है. आपको सलाह है कि इस हफ्ते अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. क्योंकि पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है. यदि आपकी संतान वयस्क हो चुकी है तो उनके जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने से बचें.

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने पार्टनर से सहयोग की आवश्यकता महसूस होगी. आपको सलाह है कि अपने पार्टनर का पूरा समय दें और विवादों से दूरी बनाए रखें. इस राशि के व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए हफ्ता नए अवसर दिलाने वाला साबित होगा. रिश्तों में मधुरता और प्रेम संबंधों में मजबूती आने के संकेत हैं.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह सफलता की ओर लेकर जाएगा. इस राशि के नौकरीपेशा वर्ग के लोगों को पहले किए गए प्रयास अब फल देंगे. लेकिन, आपको सेहत के कारण थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा. इस हफ्ते आपके पार्टनर को आपकी समर्थन और मदद की जरूरत होगी.

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कामकाज में काफी अड़चनें लेकर आएगा. इसलिए आपको सलाह है कि संपत्ति या जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें. घर से बाहर यात्रा का विचार कर रहे हैं तो सुरक्षा का ध्यान रखें. परिवार में किसी सदस्य से मतभेद की स्थिति बन सकती है, ऐसे में संयम और धैर्य से काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कमजोर रह सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. आपको सलाह है कि माता की सेहत को लेकर सतर्क रहें. किसी मित्र या परिचित से लाभ मिल सकता है. साथ ही कोई अप्रत्यक्ष सहयोग आपको भावुक कर सकता है.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा. लेकिन, आपको जल्दबाजी में निर्णय न लें. संतान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. व्यापार में नए अनुबंध या सौदे संभव हैं. कानूनी मामलों में लापरवाही से बचें. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ छोटी यात्रा करने से आपको सुख मिलेगा. साथ ही पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनाएंगे.

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत परिवार में सौहार्द और खुशी से होगी. प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी फैसला लेने से बचें. इसलिए सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं. आर्थिक स्थिति सामान्य और संतुलित रहेगी. लेकिन, अनावश्यक खर्चों से बचें. वरना आपकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आप सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे व्यापारिक सहयोगियों और मित्रों से संबंध मजबूत होंगे. लेकिन, आपकी लव लाइफ में काफी परेशानियां रह सकती हैं. ऐसे में धैर्य और संवाद से स्थितियों को संभालना होगा.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. इस हफ्ते आपकी सलाह और सहयोग दूसरों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. इस हफ्ते किसी बात को लेकर आपको अपने भाई-बहनों या रिश्तेदारों से विचारों का टकराव संभव है. कार्यक्षेत्र में आपको सभी का सहयोग मिलेगा और सभी लोग आपकी बात का समर्थन करेंगे.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों को इस हफ्ते आत्मबल की कमी महसूस हो सकती है. साथ ही निर्णय लेने में भी दुविधा महसूस हो सकती है. परिवार और करियर में आपके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी. किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचें और सुरक्षित, व्यावहारिक मार्ग अपनाएं. ऐसा करने से सप्ताह के अंत में आपको इससे लाभ मिलेगा.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए सप्ताह बहुत कुछ नया सिखाने और लाभ दिलाने वाला साबित होगा. इस हफ्ते आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और निखार आएगा. नए संबंध और संपर्क बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को पुरस्कार या सम्मान मिलने के योग हैं. परिवार के साथ आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं. सत्ता और उच्च पदस्थ लोगों से संबंध मजबूत होंगे.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा और असंतुष्ट रह सकता है. कामकाज में आपको मनचाहे परिणाम न मिलने से निराशा संभव है. आपको सलाह है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी या व्यावसायिक साझेदार के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है. आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा.

साप्ताहिक राशिफल 13 से 19 सितंबर 2026: मकर-वृश्चिक राशि रहें सावधान, कुंभ-तुला राशि को नए अवसर; पढ़ें 12 राशियों का हाल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 12 Sep 2026 09:00 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Saptahik Tarot Card Reading Weekly Tarot Horoscope 13 To 19 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 13 सितंबर 2026: तुला राशि को पद-प्रतिष्ठा का तोहफा, कर्क राशि को आकस्मिक धन लाभ; जानें मेष से मीन का भाग्य
टैरो राशिफल 13 सितंबर 2026: तुला राशि को पद-प्रतिष्ठा का तोहफा, कर्क राशि को आकस्मिक धन लाभ; जानें मेष से मीन का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 13 September: मेष और कन्या समेत इन राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
Kal Ka Rashifal 13 September 2026: रविवार को शुक्ल व सर्वाअमृत योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बड़ी डील और धन लाभ के प्रबल योग!
राशिफल
Kanya Rashifal 12 September 2026: शुभ योग व भद्र योग से बिजनेस में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम, चापलूसों से रहें सावधान
Kanya Rashifal 12 September 2026: शुभ योग व भद्र योग से बिजनेस में बदलाव लाएगा सकारात्मक परिणाम, चापलूसों से रहें सावधान
राशिफल
Singh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में बंपर लाभ, शुभ योग से मेहनत के अनुकूल परिणाम
Singh Rashifal 12 September 2026: 2रे चंद्रमा से फाइनेंस में बंपर लाभ, शुभ योग से मेहनत के अनुकूल परिणाम
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026: PM Modi और Xi Jinping के बीच क्या बात हुई ? | China India Relation | Delhi
PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
BRICS Summit 2026 Update: PM Modi के बोलते ही दुनिया की आंखें फटी रह गई | China | Xi Jinping | Putin
BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
BRICS Summit 2026 : एक मंच पर दुनिया की 'त्रिशक्ति'..अमेरिका- पाकिस्तान टेंशन में !।China।Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
काले कवर में दिल्ली पहुंची शी जिनपिंग की कार! जानें इसके पीछे का कारण
क्रिकेट
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
BRICS पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, 'आतंकवाद के साथ धर्म को...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
इंडिया
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए क्या कहा?
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget