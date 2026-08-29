Tarot Monthly Horoscope September 2026: इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, करियर और धन लाभ पर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स?
मासिक टैरो राशिफल सितंबर 2026 करियर, कारोबार, आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख और प्रेम संबंधों को लेकर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? पढ़ें टैरो रीडर नीतिका शर्मा से सभी राशियों का हाल.
Tarot Monthly Horoscope September 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार सितंबर 2026 का महीना कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा, वहीं कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में संतुलन साधने की आवश्यकता होगी.
आप जानना चाहते हैं कि इस माह आपकी नौकरी, आर्थिक स्थिति, लव लाइफ और पारिवारिक रिश्ते कैसे रहेंगे, तो पढ़ें अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) द्वारा किया गया सभी 12 राशियों का सटीक मासिक टैरो विश्लेषण.
Monthly Horoscope September 2026: करियर, कारोबार और लव लाइफ के लिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष टैरो मासिक राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सितंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए शुरुआत में कुछ चुनौतियां लेकर आने वाला है. इस माह आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार के अनावश्यक खर्च से बचें और बजट बनाकर चलें. यदि आप लंबे समय से कोई वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे थे, तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है. प्रेम जीवन में रिश्तों में सुधार आएगा और आपसी समझ गहरी होगी. यह महीना पिछली गलतियों से सीख लेकर नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाने का बेहतरीन मौका देगा.
वृषभ टैरो मासिक राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सितंबर के महीने में वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा. किसी भी परिस्थिति में भावुक होने के बजाय व्यावहारिक निर्णय लेकर आगे बढ़ें. घर-परिवार में संपत्ति से जुड़े विवाद या आर्थिक मसलों को धैर्य और प्रेम से सुलझाना ही हितकर रहेगा. इस माह कुछ नए और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी और रिश्तों में नयापन महसूस होगा.
मिथुन टैरो मासिक राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों को सितंबर में काम के अत्यधिक दबाव के कारण थोड़ी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी प्रकार के भ्रम या असमंजस से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. इस महीने लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन भागदौड़ के बीच स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल न करें. दांपत्य व प्रेम संबंधों में तालमेल बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक होगा.
कर्क टैरो मासिक राशिफल
कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना मिला-जुला और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. माह की शुरुआत में लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे, जिससे आर्थिक लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेंगी. व्यापार में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सहकर्मियों के सहयोग से काम में अच्छी प्रगति होगी. कठिन से कठिन कार्यों को भी आप अपनी सूझबूझ और सरलता से हल कर लेंगे. परिवार और प्रियजनों के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ाएगा.
सिंह टैरो मासिक राशिफल
टैरो कार्ड्स के संकेत अनुसार, सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कुछ तनावपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें. सेहत के मामले में विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें. इस दौरान आपका रुझान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा. माह के मध्य में आर्थिक लाभ के योग बनेंगे और आप किसी सुरक्षित निवेश योजना में धन लगा सकते हैं.
कन्या टैरो मासिक राशिफल
कन्या राशि के जातकों के लिए यह माह मिले-जुले फल लेकर आ रहा है. किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर जल्दबाजी में निर्णय न लें, अन्यथा बाद में परेशानी हो सकती है. नौकरीपेशा जातकों के लिए मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर (स्थानांतरण) के मजबूत योग बन रहे हैं. पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए संयम और धैर्य का परिचय दें. कार्यक्षेत्र में किसी भी शॉर्टकट का सहारा लेने से बचें और अपनी नियमित कार्यप्रणाली पर भरोसा रखें.
तुला टैरो मासिक राशिफल
तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना भरपूर ऊर्जा और नए उत्साह से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में गति आएगी और आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. लंबे समय से अधूरी पड़ी कोई बड़ी इच्छा इस माह पूरी हो सकती है. आपको सामाजिक और मांगलिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा. साथ ही सुखद यात्राओं के योग भी बन रहे हैं. महीने का अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा.
वृश्चिक टैरो मासिक राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना नई चुनौतियों और बेहतरीन अवसरों का मिश्रण रहेगा. आप अपने आत्मबल और दृढ़ निश्चय के बल पर मुश्किलों से पार पाने में सफल रहेंगे. लोगों के मन के भावों को समझें और किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें. प्रेम संबंधों में लिए गए व्यावहारिक निर्णय सुखद परिणाम देंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी लगन सफलता दिलाएगी.
धनु टैरो मासिक राशिफल
धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना भाग्य का भरपूर साथ लेकर आएगा. किस्मत के सहयोग से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और नए आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा तथा पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा. प्रेम संबंधों में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की अच्छी संभावना है. इसके अलावा परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
मकर टैरो मासिक राशिफल
मकर राशि के जातकों को इस महीने अपने काम पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. आर्थिक मोर्चे पर अचानक लाभ के साथ-साथ खर्चों में भी तेजी आ सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से व्यर्थ के विवाद से बचें और बातचीत में संयम रखें. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने के अच्छे योग हैं. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और धर्म-कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.
कुंभ टैरो मासिक राशिफल
कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना संतुलित और लाभकारी सिद्ध होगा. किसी भी उलझन या दुविधा की स्थिति में जल्दबाजी करने के बजाय चीजों को थोड़ा समय दें. परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्यों के आयोजन के योग बनेंगे. जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होगी. मानसिक भ्रम से बचें और अपनी सेहत का नियमित ध्यान रखें. कुल मिलाकर यह माह जीवन में स्थिरता और उन्नति लेकर आएगा.
मीन टैरो मासिक राशिफल
मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना धैर्य और निरंतर प्रयास से बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. व्यापार में अच्छी प्रगति होगी और अतिरिक्त मेहनत से बड़ा आर्थिक मुनाफा मिल सकता है. नई अचल संपत्ति खरीदने या पुराने मकान के रिनोवेशन पर धन खर्च होने के योग हैं. महत्वपूर्ण मामलों में अपने अंतर्मन की आवाज सुनें. प्रियजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
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