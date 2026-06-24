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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 25 June 2026: कर्क, मिथुन और कन्या राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ; मेष व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 25 June 2026: कर्क, मिथुन और कन्या राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ; मेष व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!

Tarot Rashifal 25 June 2026: टैरो राशिफल, कर्क के खुलेंगे आय के नए स्रोत व मिथुन को मिलेगा रुका धन. कन्या को होगा तगड़ा मुनाफा, मेष और मीन राशि के जातक खराब सेहत और अचानक बढ़ते खर्चों से सतर्क रहें.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Jun 2026 05:53 PM (IST)
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Tarot Rashifal 25 June 2026: टैरो रीडिंग,  गुरुवार का दिन कर्क, मिथुन, कन्या और धनु राशि के जातकों के लिए बंपर धन लाभ और करियर में बड़ी सफलता लेकर आया है. कर्क राशि के लोगों के लिए आज आय के नए स्रोत खुलने और यश-वैभव बढ़ने के मजबूत योग हैं, वहीं मिथुन राशि के जातकों को लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलेगा. कन्या राशि के नौकरीपेशा और व्यापारियों को धन लाभ होगा और वे अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे. दूसरी ओर, मेष, वृष और मीन राशि के जातकों को आज बदलते मौसम के कारण खराब स्वास्थ्य, कड़वी वाणी से नुकसान और अत्यधिक उत्साह के कारण होने वाले खर्चों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

आज का विशेष सुझाव: मिथुन, कर्क और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन रुके धन की वापसी, नए निवेश और व्यापार विस्तार के लिए सर्वश्रेष्ठ है. मेष राशि के जातक आज बदलते मौसम में सेहत का ध्यान रखें और वृष राशि वाले अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए दिन सेहत के मामले में आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा है. आज बदलते मौसम के कारण आपकी सेहत थोड़ा खराब हो सकती है. साथ ही आज माता पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. आपको सलाह है कि अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को फिलहाल, सोच समझकर बोलने की जरूरत है. इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन आर्थिक रूप से बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. इतना ही नहीं आज आपका रुका हुआ धन वापस आएगा, हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही शानदार साबित होगा. आज आपके आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहेगी, किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरीपेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए दिन पारिवारिक मामलों में सुख और धन में बढ़ोतरी दिलाने वाला रहेगा. साथ ही इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों आज अपने अधिकतर समय अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा अपने कार्य के विषय में या अपने कार्य स्थान के बारे में अनावश्यक ही चर्चा करते रहने से आप अपना सौ प्रतिशत नहीं दे पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. इतना ही नहीं आज आपके लिए सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों के प्रति आपका झुकाव अधिक रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज बिजनेस या नौकरी के काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है. साथ ही आज आपकी यह यात्रा विदेश से जुड़ी हो सकती है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझें, किस्मत का सितारा बदल रहा है, लेकिन मजबूत इच्छाशक्ति के बिना आप कामयाबी नहीं पा सकेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज किसी भी कार्य में ज्यादा उत्साहित होना या खुश होना हानिकारक साबित हो सकता है. आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य, बीमारी या अन्य किसी क्षति पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 24 Jun 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
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