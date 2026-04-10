Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ राशियों को करियर में पदोन्नति, तो कुछ को सावधानी बरतनी होगी।

मेष और वृषभ को कार्यस्थल व फैसलों में बरतनी होगी सावधानी।

मिथुन की व्यस्त दिनचर्या आर्थिक स्थिति को कर सकती है प्रभावित।

तुला को पदोन्नति, जबकि मीन को रुके कार्यों में मिलेगी सफलता।

Tarot Card Reading 11 April 2026: शनिवार, 11 अप्रैल 2026 का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार मिश्रित परिणाम लेकर आया है. आज ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं कुछ राशियों के लिए करियर में सुनहरे अवसर (जैसे तुला राशि के लिए पदोन्नति) बना रही हैं, वहीं कुछ राशियों (जैसे वृषभ और मकर) को अपने व्यवहार और फैसलों में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के गहरे कार्ड विश्लेषण के आधार पर, आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज के टैरो संकेत क्या कहते हैं और आपको दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए.



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मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. ग्रहों की स्थिति के कारण आज कार्यस्थल पर किसी से उलझने या अनावश्यक वार्तालाप करने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है. घर परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा जो आपको मानसिक शांति देगा.

आज की सलाह: वाणी पर संयम रखें.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों को आज धैर्य बनाकर रखने की सख्त जरूरत है. आज कुछ ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं जिस वजह से आप अपना आपा खो सकते हैं. इसलिए, आज किसी को भी उत्तर देते समय सावधानी बरतें. निवेश या व्यापार में आज अधिक जोखिम न उठाएं.

आज की सलाह: क्रोध पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में फैसले न लें.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)

मिथुन राशि के लोगों की दिनचर्या आज काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाली है. कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि अत्यधिक कार्यों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा डगमगा सकती है. आपको अपनी तात्कालिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी से उधार लेना पड़ सकता है.

आज की सलाह: धन का प्रबंधन सोच-समझकर करें.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज घर-परिवार में माहौल काफी अनुकूल रहने वाला है. पारिवारिक सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा. साथ ही, इस राशि के जो लोग किसी से आर्थिक सहायता पाना चाहते हैं, उनके लिए भी आज का समय बहुत अच्छा रहेगा, प्रयास करने पर सफलता मिलेगी.

आज की सलाह: अपनों के साथ समय बिताएं.

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)

सिंह राशि के जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा कहा जा सकता है. आज आपको इंटरव्यू आदि में सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग हैं. कार्ड्स की सलाह है कि अति लोभ से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बाहर के खाने से परहेज करें.

आज की सलाह: अवसर का लाभ उठाएं, लेकिन लालच न करें.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)

कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन परिवार और दोस्तों के साथ बहुत ही खुशमिजाज माहौल में बीतेगा. सामाजिक मेलजोल से आपको खुशी मिलेगी. आज आप खुद के अंदर एक अलग ही ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे, जिससे रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

आज की सलाह: सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करें.

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. आज आपको पदोन्नति (Promotion) के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी. साथ ही आज आप अपनी बुद्धि और चतुरता का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे.

आज की सलाह: कार्यक्षेत्र में पूरी निष्ठा से काम करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, रिश्ते की बात चल सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है; एकाग्रता से की गई पढ़ाई आज उन्हें कोई बड़ी सफलता दिला सकती है.

आज की सलाह: अवसरों को पहचानें.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक और प्रेम संबंधों के मामले में समय मिलाजुला रहने वाला है, छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है. विद्यार्थी आज अपने समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है.

आज की सलाह: रिश्तों में सामंजस्य बनाएं.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)

मकर राशि के लोगों को आज प्रेम संबंधों के मामले में लापरवाही करने से बचने की जरूरत है. आपकी छोटी सी गलती से मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है. आपको सलाह है कि भविष्य की योजनाओं को आज बहुत ही सोच-विचार करके और विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही बनाएं.

आज की सलाह: रिश्तों में पारदर्शिता रखें.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को जीविका (करियर/व्यापार) के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलने वाले हैं. सफलता के लिए आज अपनी वाणी को मधुर रखें, इससे आपके संबंधों में मजबूती आएगी. आलस्य से बचें, क्योंकि यह आपके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक बन सकता है. खुद को एक्टिव रखें.

आज की सलाह: आलस्य त्यागकर कर्म प्रधान बनें.

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)

मीन राशि के लोगों का आज कोई महत्वपूर्ण और लंबे समय से रुका हुआ कार्य सार्थक होने के योग हैं. जीवनसाथी का पूर्ण भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप कठिन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे. किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान (विदेश/अन्य शहर) से लाभ होने की संभावना है.

आज की सलाह: जीवनसाथी का सम्मान करें.

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