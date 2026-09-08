Tarot Rashifal 9 September 2026: सितंबर महीने का ये बुधवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में पद-प्रतिष्ठा, विदेश व निवेश से लाभ और गुप्त रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज मेष को निवेश और विदेश से लाभ मिल सकता है. मिथुन को कामकाज और संतान से अच्छी खबर मिलेगी. सिंह के लिए नए काम की शुरुआत शुभ रहेगी. कन्या की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मीन को रोजगार में मदद मिलेगी. वहीं कर्क को निवेश में सावधानी रखनी होगी. वृश्चिक को पारिवारिक अशांति से बचना होगा. मकर को कानूनी विवाद परेशान कर सकता है. धनु और तुला को यात्रा से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं.

मेष टैरो राशिफल

मेष राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन निवेश व विदेश संदर्भों में अचानक ही कोई सफलता का समाचार प्राप्त होगा. आर्थिक सुविधाओं का उन्नयन होगा, सुख साधन में वृद्धि, वाह्य लोगों का भी समर्थन हासिल होगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृषभ राशिवालों को आज उच्च अधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने की बैठक हो सकती हैं. भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा. सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज कामकाज में वांछित गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. क्रीड़ा व शैक्षिक क्षेत्रों में किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे. संतान से खुशी का समाचार मिलेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशिवालों को पूंजी निवेश करने से पहले कंपनी की वैधता निजी स्तर पर जांच करने की जरूरत है. वरना आपको हानि हो सकती है. व्यावसायिक ऊँच नीच, घरेलू कलह व सामंजस्यता की कमी के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के नए कार्य और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. अपने सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ निजी या गुप्त रहस्यों का हल निकाल सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, कन्या राशिवालों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपकी आय अच्छी बने रहने के आसार हैं. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आध्यात्मिक उन्नति होगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को आज नई सूचनाएं और संदेश आपकी महत्वाकांक्षाओं को नए पर लगा सकते हैं. फिलहाल, यात्राओं की अधिकता के कारण स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवालों के जीवन में फिलहाल, किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. वित्तीय मामलों में अपको व्यस्तता बनी रहेगी. वैक्टीरिया/संक्रमित रोगो से बचना चाहिए.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशि के लोगों को आज दिन काफी अच्छा साबित होगा. आज आप खुद को दूसरे लोगों के सामने आप अपने आपको बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे. भूमि या भवन के विवाद के कारण मानसिक अशांति होगी.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों का आज सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद उत्पन्न होगा. कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे. यात्राओं का योग बन रहा है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को फिलहाल, इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोये रहेंगे. कुछ कल्पनायें आपके मन को व्यथित कर सकती है. नई परियोजनाओं की शुरुआत करें और दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशिवालों को इस समय कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. दांपत्य जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा. नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी.

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