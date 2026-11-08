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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 9 नवंबर 2026: धनु को पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी सौदों से बंपर मुनाफा; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 9 नवंबर 2026: धनु को पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी सौदों से बंपर मुनाफा; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal: टैरो राशिफल 9 नवंबर 2026 नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. धनु को पार्टनरशिप में लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी से फायदा. सिंह को नई नौकरी के योग. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Nov 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 9 November 2026: नवंबर महीने का यह दूसरा सोमवार सभी 12 राशियों के लिए पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, प्रॉपर्टी के सौदों से मुनाफे, नई नौकरी के अवसरों और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज धनु राशि वालों को पार्टनरशिप में बड़ा लाभ व पुराना अटका धन वापस मिलेगा और कर्क राशि के जातक प्रॉपर्टी से मोटा मुनाफा कमाएंगे, वहीं सिंह राशि वालों को नई नौकरी व प्रमोशन के मौके मिलेंगे. दूसरी ओर, वृश्चिक राशि के लोगों को बढ़ते टैक्स व खर्चों पर नियंत्रण रखने और मिथुन राशि वालों को फिजूलखर्ची से बचने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, खासकर अगर आप जेम्स, ज्वेलरी, कपड़े या ऑनलाइन काम से जुड़े हैं उनके लिए दिन बेहतरीन रहेगा. आपके अधूरे कागजी काम आज पूरे हो सकते हैं. आपकी बातचीत का असर लोगों पर होगा. पुराने बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स को फिर से मजबूत करने का भी अच्छा समय है. मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन में वृद्धि होगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि वालों की मेहनत रंग लाएगी और धन लाभ होगा. फाइनेंस सेक्टर में काम करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है. ब्याज से भी फायदा होगा. कोरोना के समय में सावधानी रखते हुए भी आप अपने बिज़नेस प्लान को सफल बना पाएंगे.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. आप अपने लिए महंगी चीजें खरीदेंगे. फिजूलखर्ची से बचें. नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा क्योंकि, ऑफिस में अधिकारियों से सैलरी को लेकर बातचीत हो सकती है. कमाई कम होगी लेकिन खर्चा ज्यादा रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में फायदा होगा. प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. एक से ज्यादा जगहों से पैसा आ सकता है. काम में ध्यान लगा पाएंगे. व्यापारी लोग अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में पैसा लगाएंगे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है. नई नौकरी की तलाश में सफलता मिल सकती है. सोशल नेटवर्किंग से नए मौके मिलेंगे. प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए दिन लकी साबित होगा क्योंकि, आज आपके प्रेजेंटेशन से बॉस खुश होंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. इनकम में भी इजाफा हो सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों का भाग्य साथ देगा. अनुभवी लोगों की सलाह आपके काम आएगी. विदेश से जुड़े रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. बिज़नेस वालों को परिवार का सपोर्ट मिलेगा. कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के जो लोग सोशल वर्क से जुड़े हैं, वो अपने काम को गुप्त रखना पसंद करेंगे. गलत कामों से बचें. पिता समान कोई व्यक्ति आपको बिजनेस की बारीकियां समझाएगा. व्यापारियों की मेहनत रंग लाएगी. कमाई के लिए दिन अच्छा है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वाले अपने नए बिजनेस के लिए सामान खरीदने में पैसा खर्च करेंगे. व्यापारियों को सफलता मिलेगी. खर्चों पर कंट्रोल रखें. टैक्स से जुड़े खर्चे पूरे करने पड़ सकते हैं. कमाई से ज्यादा खर्चा होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि वालों को पार्टनरशिप में फायदा होगा. पार्टनर धन लाभ कराने में मदद करेगा. पैसों के मामले में दिन बहुत अच्छा है. पुराना पैसा मिल सकता है और नई कमाई भी होगी. नया निवेश कर सकते हैं. बिज़नेस में ग्रोथ होगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि वाले नौकरीपेशा लोग अपने अच्छे काम से बॉस को खुश कर पाएंगे. सारे काम आसानी से पूरे होंगे. छोटी-मोटी परेशानियों को दूर करने के लिए अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे. पैसों के मामले में समय अच्छा है. व्यापारियों को मुनाफा होगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वाले अपने प्लान को पूरा करने में कामयाब होंगे. कला से जुड़े लोगों को फायदा होगा. नया प्रोडक्ट बना सकते हैं. किस्मत आपका साथ देगी. नई चीजें सीखने में भी सफलता मिलेगी. पैसों के मामले में दिन अच्छा है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. ऑफिस का माहौल अच्छा रहेगा. घर से काम करने वालों को फायदा होगा. इस राशि के एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों का काम बढ़ेंगे. हालांकि, आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे. लेकिन, आप उन्हें अच्छे से मैनेज करने में सफल रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 08 Nov 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading 9 November 2026
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