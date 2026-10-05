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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 6 अक्टूबर 2026: तुला को पद-प्रतिष्ठा का तोहफा, वृश्चिक व वृषभ को अचानक धन लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 6 अक्टूबर 2026: तुला को पद-प्रतिष्ठा का तोहफा, वृश्चिक व वृषभ को अचानक धन लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 6 October 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. तुला को पद-प्रतिष्ठा, वृषभ को निवेश से अचानक धन. वृश्चिक को विदेश से लाभ. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Oct 2026 05:02 PM (IST)
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Tarot Rashifal 6 October 2026: अक्तूबर महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, विदेश संदर्भों से सफलता, आजीविका के स्थायी समाधान और पूंजी निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को पद-प्रतिष्ठा का लाभ और वृश्चिक-वृषभ को अचानक धन लाभ होगा, वहीं कुंभ राशि के जातकों को बिना जांच-पड़ताल के निवेश करने से बचने और कर्क राशि वालों को अपनी योजनाओं की गोपनीयता बनाए रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में बहुत ही शानदार रहने वाला है. आपको फिलहाल, पारिवारिक वृद्धि के संकेत मिलेंगे. साथ ही आज आपको सरकारी कार्यों में सफलता हासिल हो सकती है. इतना ही नहीं आपको नई-नई कठिनाइयों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज निवेश के जरिए अचानक धन लाभ हासिल हो सकता है. हालांकि, आप तमाम परेशानियों के बावजूद भी मित्र आपका साथ देंगे. आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज आजीविका संबंधी मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान मिलना सम्भव है. जीवनसाथी के प्रति कुछ उदासीनता के भाव उत्पन्न हो सकते है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि जातकों को कोशिश करनी है कि आज अपनी योजनाएं किसी के साथ साझा न करें. वरना आपके काम अधूरे रह सकते हैं. खर्च की अधिकता के कारण मानसिक तनाव होगा. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातक आज रचनात्मक क्रिया कलापों में हिस्सा लेंगे. साथ ही आज आपकी कुछ नए लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी जिससे आगामी समय में ये लोग आपके काम आ सकते है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि मिलने की संभावना है. साथ ही आपके रूके कार्यों में प्रगति होगी. जीवनसाथी से बनाया हुआ तालमेल ही आपको वांछित सम्भल देगा. ऋण लेने की स्थितियां आयेंगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा आदि का लाभ होगा. यदि आप व्यवसायी है तो समय अनुकूल है, कार्य व्यवसाय को गति दे तो वांछित लाभ होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज निवेश या विदेश संदर्भों में अचानक ही कोई सफलता का समाचार प्राप्त होगा. आर्थिक सुविधाओं का उन्नयन होगा, सुख साधन में वृद्धि, वाह्य लोगों का भी समर्थन हासिल होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, धनु राशिवालों की आज उच्चाधिकारियों के मध्य योजनाओं को गति देने की बैठक हो सकती हैं. भूमि भवन संबंधी कार्य व्यवसाय लाभदायक रहेगा. सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कामकाज में वांछित गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. क्रीड़ा व शैक्षिक क्षेत्रों में किसी सफल शख्सियत से प्रभावित होंगे. संतान से खुशी का समाचार मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज निवेश के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. पूंजी निवेश से पहले कंपनी की वैधता निजी स्तर पर जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती हैं. बार बार के व्यावसायिक ऊंच नीच, घरेलू कलह व सामंजस्यता की कमी के कारण मानसिक तनाव उत्पन्न होगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के कुछ जातक आज नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. अपने सामाजिक जीवन में मित्रों के साथ निजी या गुप्त रहस्यों का हल निकाल सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 05 Oct 2026 05:02 PM (IST)
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