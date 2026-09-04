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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 5 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन को मिलेगी मनचाही सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 5 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन को मिलेगी मनचाही सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 5 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. धनु को संपत्ति लाभ, मीन को सरकारी कार्यों में सफलता. तुला की लोकप्रियता बढ़ेगी. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Sep 2026 05:54 PM (IST)
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Tarot Rashifal 5 September 2026: सितंबर महीने का यह शनिवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियों के स्वागत और रिश्तों में परिपक्वता बनाए रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि और मिथुन राशि वालों को प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा, वहीं वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने काम का क्रेडिट बचाने और मेष राशि वालों को सरकारी मसलों में सतर्क रहने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सरकारी काम से जुड़े लोगों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है.  पार्टनर की नाराजगी न समझने की वजह से विवाद हो सकता है.  सर्दी-खांसी की तकलीफ बदलते वातावरण की वजह से होगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके काम का श्रेय किसी और को मिल सकता है. पार्टनर्स के बीच एक-दूसरे के लिए जलन की भावना हो सकती है. थायराइड संबंधी तकलीफ हो सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए सही प्रयासों से अपेक्षा के अनुसार फल प्राप्त होगा. पार्टनर से अधिक अपनी बातों को महत्व देना होगा. अपच और डायरिया की तकलीफ हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार नौकरी-पेशा लोगों को बढ़ोतरी मिल सकती है. एक समय पर आप कई लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं. आपको समझदारी से काम लेना होगा. पेट संबंधी दिक्कत दूर करने के लिए सात्विक आहार लें और डॉक्टर से परामर्श लें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि काम की जगह नई समस्या हो सकती है, लेकिन चिंता का कारण नहीं होगा. पार्टनर के साथ बढ़ रही दूरियां तकलीफदायक होंगी, लेकिन रिलेशनशिप टूटेगी नहीं. शुगर को नियंत्रित करने की कोशिश करें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि करियर संबंधी निर्णय लेते समय नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें. आपकी वजह से पार्टनर का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें. थकान की वजह से निराशा हो सकती है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों को काम संबंधी नई बातें सीखने को मिलेंगी. पार्टनर की वजह से नाराजगी बढ़ सकती है. लो बीपी के कारण तकलीफ हो सकती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि नए काम की शुरुआत उत्साह से करें. सकारात्मकता की वजह से काम आगे बढ़ सकता है. पार्टनर की वजह से चिंता हो सकती है. आप अपने स्वभाव में बदलाव करेंगे तो बेहतर रहेंगे. एसिडिटी की तकलीफ होने की संभावना है, खान-पान पर ध्यान देते रहें.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि अटके काम पूरे करें. दस्तावेज से संबंधित बातें ध्यान रखें. पार्टनर और आपके बीच का बदलता नजरिया तकलीफ का कारण बन सकता है. गले की खराश और सर्दी की तकलीफ हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि विदेश में काम करने की इच्छा है तो अनेक दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन प्रयत्नों से लाभ हो सकता है. पार्टनर से जुड़े नकारात्मक विचार न रखें. नींद पूरी न होने से तकलीफ हो सकती है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि करियर संबंधित चिंता दूर होगी, लेकिन आर्थिक पक्ष को और मजबूत बनाने की कोशिश करें. रिलेशनशिप से जुड़ी तकलीफ हो सकती है. बदलावों से इन्हें हल किया जा सकता है. गैस की दिक्कत होने की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि स्वभाव में किए गए बदलाव की वजह से व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा. नई बातों को अपनाएंगे तो कठिनाई दूर हो सकती हैं. खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें. जो रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, वे टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 04 Sep 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 5 September 2026
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