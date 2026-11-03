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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 4 नवंबर 2026: कर्क-मकर को करियर में जबरदस्त तरक्की, मिथुन पर बरसेगी महालक्ष्मी की कृपा; पढ़ें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 4 नवंबर 2026: कर्क-मकर को करियर में जबरदस्त तरक्की, मिथुन पर बरसेगी महालक्ष्मी की कृपा; पढ़ें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 4 November 2026: 4 नवंबर का टैरो राशिफल. कर्क व मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता, मिथुन को धन लाभ, वहीं सिंह-धनु रखें सावधानी. जानें मेष से मीन का पूरा दैनिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Nov 2026 05:05 PM (IST)
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Tarot Rashifal 4 November 2026: करियर के बड़े फैसले, व्यापार विस्तार और वित्तीय सतर्कता के संकेत; जानें क्या कहते हैं आपके कार्ड्स

नवंबर महीने का पहला बुधवार सभी 12 राशियों के लिए करियर की दिशा तय करने, नई व्यापारिक रणनीतियां बनाने और आर्थिक मामलों में संतुलन साधने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के संकेत साफ कर रहे हैं कि मेहनत और सूझबूझ से ही बड़े बदलाव संभव हैं.

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आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज जहां कर्क राशि के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा और नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा, वहीं मकर और मीन राशि के लोगों के लिए पदोन्नति व सम्मान के प्रबल योग बन रहे हैं. इसके विपरीत, सिंह राशि को विरोधियों व स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने और धनु राशि को आर्थिक तंगी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope)
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के लोग आज अपने पेशेवर जीवन को लेकर कुछ कड़े और व्यावहारिक फैसले ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी मेहनत के अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे, इसलिए शॉर्टकट से बचें और निरंतरता बनाए रखें. आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा, लेकिन व्यवसाय के विस्तार या संचालन से जुड़े कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं. योजनाबद्ध तरीके से चलना ही आज आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Horoscope)
वृषभ राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में कुछ तकनीकी या विभागीय जानकारी जुटाने के लिए उच्च अधिकारियों से तालमेल बिठाना पड़ सकता है. लेकिन, संभावना है कि वरिष्ठों की ओर से आपको मनमुताबिक सहयोग न मिले, जिससे कार्य की गति थोड़ी प्रभावित हो सकती है. आज कुछ संवेदनशील मुद्दों पर सही और गलत का चुनाव करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. धन और वित्त के मामलों में स्थिति सामान्य और अनुकूल बनी रहेगी.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Horoscope)
टैरो कार्ड्स की गणना दर्शाती है कि मिथुन राशि के लोग आज अपनी भावी रणनीतियों को गोपनीय रखकर काम करेंगे. यदि आप रिसर्च, डेटा एनालिसिस या किसी खोजी कार्य से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है. आर्थिक दृष्टिकोण से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी, जिससे आय के नए स्रोत बन सकते हैं. लेकिन, अचानक आने वाले घरेलू या व्यक्तिगत खर्चों पर अंकुश लगाना जरूरी होगा.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Horoscope)
कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यापारिक और पेशेवर रूप से बेहद उत्साहवर्धक रहने वाला है. विशेषकर खुदरा (रिटेल) व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक ग्राहकों की आवाजाही और बिक्री देखने को मिलेगी. यदि आप साझेदारी में कोई नया उपक्रम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और वे अपने अधिकारियों के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित कर पाएंगे.

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Horoscope)
सिंह राशि के लोगों को आज कदम-कदम पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधी अथवा ईर्ष्या रखने वाले लोग आपके रास्ते में अड़चनें पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में तैश में आने के बजाय अपने शांत विवेक और कूटनीति से मामलों को सुलझाएं. मौसमी बीमारियों और तनाव से अपनी सेहत का ध्यान रखें. आज अनावश्यक जोखिम लेने से बचें, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर भी समय बहुत अनुकूल नजर नहीं आ रहा है.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope)
कन्या राशि के लोग अपनी पुरानी रुकी हुई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरा जोर लगा देंगे. रास्ते में कुछ व्यावहारिक परेशानियां और काम का दबाव जरूर आ सकता है, लेकिन आपकी एकाग्रता और लगन आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगी. सामाजिक और पारिवारिक दायरे से आज आपको कोई सुखद सरप्राइज या उपहार के रूप में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope)
तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सहज और तनावमुक्त रहेगा. अधिकांश रुके हुए कार्य योजना के अनुसार समय पर पूरे हो जाएंगे. यदि रियल एस्टेट या संपत्ति की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, तो उसे भावुकता के बजाय संवेदनशीलता और कागजी पुख्तापन के साथ निपटाएं. व्यर्थ की बयानबाजी और दूसरों के विवादों से दूरी बनाए रखें. आर्थिक मजबूती के लिए आपके द्वारा किए गए पिछले प्रयास आज सार्थक परिणाम देंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope)
वृश्चिक राशि के लोग आज पैसों के लेनदेन और वित्तीय प्रबंधन को लेकर काफी सजग नजर आएंगे. क्रिएटिव फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग से जुड़े लोग आज किसी नए उत्पाद की रूपरेखा फाइनल करने में व्यस्त रह सकते हैं. यह नवाचार आगे चलकर आपको बड़ा लाभ देगा. परिवार के सदस्यों का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप घर-परिवार की सुख-समृद्धि बढ़ाने में सफल रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope)
टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज तरलता (लिक्विड कैश) या बजट की कमी के कारण कुछ जरूरी कामों को स्थगित करना पड़ सकता है. अपनी इस आर्थिक स्थिति को संतुलित करने के लिए आपको अपने गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करने जैसे कड़े कदम उठाने होंगे. किसी बाहरी व्यक्ति की मदद की बाट जोहने के बजाय स्वयं अपनी क्षमता पर भरोसा करें; आपकी अपनी मेहनत ही इस गतिरोध को तोड़ेगी.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope)
मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का है. अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन के बल पर आप वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों का दिल जीत लेंगे. यदि आप लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति के सौदे की बातचीत कर रहे हैं, तो आज का दिन उसे फाइनल करने के लिए बेहद मुफीद है. आपको मान-सम्मान के साथ-साथ अच्छे मुनाफे की ठोस संभावनाएं भी प्राप्त होंगी.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope)
कुंभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से दिन काफी सकारात्मक और स्थिर बना हुआ है. भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बनाई गई दीर्घकालिक निवेश योजनाओं को आज आप अमलीजामा पहना सकते हैं. ऑफिस या बिजनेस सर्किल में आपका दबदबा और साख बढ़ेगी. कामकाज के साथ-साथ आज आप अपने सामाजिक दायरों और पारिवारिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में भी रुचि लेंगे, जिससे संपर्क मजबूत होंगे.

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope)
मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन पेशेवर मोर्चे पर नई उम्मीदें और बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है. आपके कार्य से प्रभावित होकर वरिष्ठ अधिकारी आपका पूरा समर्थन करेंगे, जिससे कार्यस्थल पर पदोन्नति (प्रमोशन) अथवा नई जिम्मेदारी मिलने के साफ योग बन रहे हैं. व्यापारी वर्ग यदि आज अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने या तकनीक को अपग्रेड करने के लिए पूंजी निवेश करता है, तो यह कदम भविष्य में प्रचुर धन लाभ कराने वाला साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 03 Nov 2026 05:05 PM (IST)
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