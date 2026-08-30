धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 31 अगस्त 2026: मीन राशि वालों को प्रमोशन का तोहफा, वृश्चिक को कानूनी मामलों में जीत; जानें मेष से मीन का भाग्य

टैरो राशिफल 31 अगस्त 2026: मीन राशि वालों को प्रमोशन का तोहफा, वृश्चिक को कानूनी मामलों में जीत; जानें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Rashifal 31 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मीन को प्रमोशन, वृश्चिक को कानूनी मामलों में सफलता. धनु करेंगे धन वसूली. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Aug 2026 08:44 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 31 August 2026: अगस्त महीने का यह आखिरी दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, अटके धन की वसूली और कार्यक्षेत्र की कूटनीति को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मीन राशि वालों को प्रमोशन और वृश्चिक राशि के जातकों को कानूनी मामलों में बड़ी जीत मिलेगी, वहीं तुला राशि के जातकों को आलस्य से और कुंभ राशि वालों को शॉर्टकट से बचने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों की आज कामकाज में गुणवत्ता बढ़ेगी. छुट्टी के दिन भी आप पर काम का दबाव अधिक रहने वाला है. देखा जाएं तो आर्थिक दृष्टि से दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. सेहत से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही न करें. बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है. आज आपके एक ही समय से कई कार्य पूरे करने होंगे. आज आपको अपने पुराने संबंधों से लाभ मिलने के आसार हैं. आर्थिक रूप से दिन बहुत ही अच्छा रहे वाला है. अगर निवेश करने का सोच रहे हैं तो आज का दिन उपयुक्त रहने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग तेल आदि से जुड़ा काम करते हैं उन्हें लाभ मिलने के आसार हैं. आपके खिलाफ ऑफिस में जो राजनीति करते हैं ये आपके काम में गड़बड़ी करते हैं उनकी जानकारी मिल सकती है. आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतोष मिलेगा.

कर्क टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों पर आज कामकाज का अधिक दबाव देखने को मिलेगा. क्योंकि, आज छुट्टी के दिन आप कोशिश करेंगे की आप पहले ही अपने काम निपटा लें. आपको सलाह है कि आज अहंकार को खुद पर हावी न होने दें. आज आपको उम्मीद से कम धन लाभ मिलेगा. आपको सलाह है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए दिन संघर्षपूर्ण रहने वाला है. विरोधी आपके कामों में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे. लेकिन, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है. बल्कि, आपको एकांत में बैठकर विचार करना होगा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा. मेहनत जारी रखें, अभी परिणाम अपेक्षा अनुसार न मिलें तो भी भविष्य में लाभ निश्चित है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज कामकाज की रणनीति बदलनी पड़ सकती है. किसी भी बात को लेकर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मनाना आसान नहीं होगा. लेकिन बुद्धिमानी और तिकड़म से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे. सहकर्मियों पर अधिक भरोसा न करें. आय अच्छी रहेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों पर आज आलस्य हावी रहने वाला है. जिस वजह से आज आपके काम अधूरे रह सकते हैं . इस बात को अच्छे से समझ लें की बिना प्रयास सफलता संभव नहीं. मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखें तो काम आसान होंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपनी मैनेजमेंट क्षमता का लाभ मिलेगा. कानूनी मामलों में दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. हालांकि, आज का दिन कमाई के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है. साथ ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा.

धनु टैरो रासिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों का व्यवहार आज काफी कठोर रहेगा. अटके हुए पैसे निकालने के लिए सख्ती की जरूरत होगी. लोग आपकी सफलता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. साथ ही आज आप मेहनत का लोग फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं, आज आप अपनी मेहनत के बल पर धन वसूली करने में सफल रहेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिकल सोच से ही आगे बढ़ें. एक ही तरह का कार्य निरंतर करते रहने की क्षमता आपको प्रगति दिलाएगी. वहीं, आज आपको धन लाभ हो सकता है. आय में वृद्धि होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग आज कम मेहनत में अधिक लाभ पाने का सोच सकते हैं. लेकिन, आपके लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं रहेगा. आज आपके द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ जाएंगे. आपको सलाह है कि जरूरी कार्यों पर ध्यान दें. बस ज़रूरी चीजों की खरीदारी में कंजूसी न करें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं. आज आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है. हालांकि, आज आपको उम्मीद से कम धन लाभ होगा.. निवेश करने से आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 30 Aug 2026 08:44 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 31 August 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
टैरो राशिफल 31 अगस्त 2026: मीन राशि वालों को प्रमोशन का तोहफा, वृश्चिक को कानूनी मामलों में जीत; जानें मेष से मीन का भाग्य
टैरो राशिफल 31 अगस्त 2026: मीन राशि वालों को प्रमोशन का तोहफा, वृश्चिक को कानूनी मामलों में जीत; जानें मेष से मीन का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 31 August 2026: कजली तीज पर गण्ड योग से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की और बंपर धन लाभ के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 31 August 2026: कजली तीज पर गण्ड योग से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की और बंपर धन लाभ के प्रबल योग!
राशिफल
Monthly Horoscope September 2026: करियर, कारोबार और लव लाइफ के लिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
मासिक राशिफल सितंबर 2026: मेष से मीन तक कैसा रहेगा यह महीना? जानें किसे मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रहना होगा सतर्क
राशिफल
Tarot Monthly Horoscope September 2026: इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, करियर और धन लाभ पर क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स?
मासिक टैरो राशिफल सितंबर 2026: मेष से मीन तक कैसा रहेगा यह माह? जानें कार्ड्स के अनुसार अपनी किस्मत का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 207 करोड़ के हुई पार, जानें 7 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी बाबर आजम फ्लॉप, बना सके सिर्फ 6 रन
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी बाबर आजम फ्लॉप, बना सके सिर्फ 6 रन
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget