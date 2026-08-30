Tarot Rashifal 31 August 2026: अगस्त महीने का यह आखिरी दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर में प्रमोशन, अटके धन की वसूली और कार्यक्षेत्र की कूटनीति को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मीन राशि वालों को प्रमोशन और वृश्चिक राशि के जातकों को कानूनी मामलों में बड़ी जीत मिलेगी, वहीं तुला राशि के जातकों को आलस्य से और कुंभ राशि वालों को शॉर्टकट से बचने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों की आज कामकाज में गुणवत्ता बढ़ेगी. छुट्टी के दिन भी आप पर काम का दबाव अधिक रहने वाला है. देखा जाएं तो आर्थिक दृष्टि से दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. सेहत से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही न करें. बात करें आपके पारिवारिक जीवन की तो घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र से जुड़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है. आज आपके एक ही समय से कई कार्य पूरे करने होंगे. आज आपको अपने पुराने संबंधों से लाभ मिलने के आसार हैं. आर्थिक रूप से दिन बहुत ही अच्छा रहे वाला है. अगर निवेश करने का सोच रहे हैं तो आज का दिन उपयुक्त रहने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जो लोग तेल आदि से जुड़ा काम करते हैं उन्हें लाभ मिलने के आसार हैं. आपके खिलाफ ऑफिस में जो राजनीति करते हैं ये आपके काम में गड़बड़ी करते हैं उनकी जानकारी मिल सकती है. आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में प्रगति से संतोष मिलेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों पर आज कामकाज का अधिक दबाव देखने को मिलेगा. क्योंकि, आज छुट्टी के दिन आप कोशिश करेंगे की आप पहले ही अपने काम निपटा लें. आपको सलाह है कि आज अहंकार को खुद पर हावी न होने दें. आज आपको उम्मीद से कम धन लाभ मिलेगा. आपको सलाह है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए दिन संघर्षपूर्ण रहने वाला है. विरोधी आपके कामों में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे. लेकिन, आपको किसी पर भी ध्यान नहीं देना है. बल्कि, आपको एकांत में बैठकर विचार करना होगा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा. मेहनत जारी रखें, अभी परिणाम अपेक्षा अनुसार न मिलें तो भी भविष्य में लाभ निश्चित है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों को आज कामकाज की रणनीति बदलनी पड़ सकती है. किसी भी बात को लेकर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मनाना आसान नहीं होगा. लेकिन बुद्धिमानी और तिकड़म से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे. सहकर्मियों पर अधिक भरोसा न करें. आय अच्छी रहेगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों पर आज आलस्य हावी रहने वाला है. जिस वजह से आज आपके काम अधूरे रह सकते हैं . इस बात को अच्छे से समझ लें की बिना प्रयास सफलता संभव नहीं. मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखें तो काम आसान होंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपनी मैनेजमेंट क्षमता का लाभ मिलेगा. कानूनी मामलों में दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. हालांकि, आज का दिन कमाई के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है. साथ ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा.

धनु टैरो रासिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों का व्यवहार आज काफी कठोर रहेगा. अटके हुए पैसे निकालने के लिए सख्ती की जरूरत होगी. लोग आपकी सफलता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. साथ ही आज आप मेहनत का लोग फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं, आज आप अपनी मेहनत के बल पर धन वसूली करने में सफल रहेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिकल सोच से ही आगे बढ़ें. एक ही तरह का कार्य निरंतर करते रहने की क्षमता आपको प्रगति दिलाएगी. वहीं, आज आपको धन लाभ हो सकता है. आय में वृद्धि होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग आज कम मेहनत में अधिक लाभ पाने का सोच सकते हैं. लेकिन, आपके लिए आज का दिन अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं रहेगा. आज आपके द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ जाएंगे. आपको सलाह है कि जरूरी कार्यों पर ध्यान दें. बस ज़रूरी चीजों की खरीदारी में कंजूसी न करें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन मिलने की संभावनाएं हैं. आज आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है. हालांकि, आज आपको उम्मीद से कम धन लाभ होगा.. निवेश करने से आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में अच्छे नतीजे मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.