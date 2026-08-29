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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 30 अगस्त 2026: धनु राशि को मिलेगी पुराने कर्ज से मुक्ति, वृषभ और कन्या की चमकेगी किस्मत; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 30 अगस्त 2026: धनु राशि को मिलेगी पुराने कर्ज से मुक्ति, वृषभ और कन्या की चमकेगी किस्मत; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 30 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. धनु को कर्ज से मुक्ति, वृषभ को ऑनलाइन काम में लाभ. कुंभ के आय स्रोत बढ़ेंगे. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Aug 2026 05:56 PM (IST)
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Tarot Rashifal 30 August 2026: अगस्त महीने का यह रविवार सभी 12 राशियों के लिए कर्ज मुक्ति, ऑनलाइन करियर के नए अवसर और वित्तीय योजनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज धनु राशि वालों को पुराने कर्ज से राहत और वृषभ को ऑनलाइन काम में सफलता मिलेगी, वहीं मिथुन राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के विवादों में शांति बरतने और कर्क राशि वालों को फिजूलखर्ची से बचने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज किसी पुरानी घटना के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गड़े मुर्दे उखाड़ना केवल आपके मन को अशांत करेगा, इसलिए बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें. आज आपको अचानक धन लाभ मिलने की संभावना हैं. इसलिए संयम बनाकर रखें और अनावश्यक विवाद से बचें.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों में आज भरपूर आत्मविश्वास रहेगा. आज आप अपनी सभी बातें दूसरों के सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से रख पाएंगे. आज आपको छोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. करियर में आपको आगे बढ़ने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे. आज किसी पुराने मित्र से बातचीत नए अवसर लेकर आएगी.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों को कोशिश करनी है कि आप प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े कामों पर ध्यान दें. धन के मामले में आपको कोशिश करनी है की आप पूरी रणनीति बनाकर काम करें. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद के कारण मन थोड़ा परेशान हो सकते है. आपको सलाह है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से काम करें. आज बातचीत से समाधान ढूंढना लाभकारी रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोग आज अपनी मीठी वाणी और प्रभावी बातचीत के तरीके से लोगों को प्रभावित करने लगेंगे. आज आपको धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे. आपको सलाह है कि आज अधिक खर्च करने से बचें और शॉपिंग आदि करने में थोड़ा संयम बरतें. हालांकि, आज आप अपने व्यवहार और सोच से कई लोगों का दिल जीतेंगे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोग आज आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देंगे. आज आपका ध्यान रुपयों-पैसों की प्लानिंग पर अधिक रहेगा. निवेश की योजना बनाने के लिए दिन अच्छा है. व्यापारियों की आय में बढ़ोतरी होगी साथ ही आपके खर्चे भी अधिक रहेंगे. परिवार या करीबी लोगों से दूर रहने पर अकेलापन महसूस हो सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातक आज छुट्टी मनाने के मूड में अधिक रहेंगे. साथ ही आज आप दोस्तों के साथ समय बिताने का मन बनाएंगे और उनके साथ पार्टी का आनंद लेंगे. आपकी हाजिरजवाबी और मजाकिया अंदाज माहौल को खुशनुमा बना देगा. साथ ही समाज में आपकी जान पहचान बढ़ेगी आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नई मुलाकातें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोग आज अपने काम में इतने व्यस्त रहेंगे की छुट्टी के दिन भी आपको अपने काम करने पड़ सकते हैं. व्यापारी वर्ग आवश्यक सामान की खरीद पर धन खर्च करेंगे. आर्थिक मामलों में समय अच्छा रहेगा और वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के कामकाज में आज ब्रेक लग सकता है. बड़ों का आशीर्वाद और नई चीजें सीखने की ललक आपके लिए फायदे का सौदा होगी. आज अनुभवी लोगों की सलाह आपके करियर को सरल बना देगी. आज आपके आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज अपने सभी काम पूरी गंभीरता के साथ निपटाने का प्रयास करेंगे. कठिन मेहनत और भविष्य की सही प्लानिंग आपको मुश्किलों से निकालने में मदद करेगी. साथ ही आज आपको अपने पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी. धन संबंधी योजनाओं को गुप्त रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ अनावश्यक विवाद से बचें. व्यापारियों को आज लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं. लेकिन, आज कोशिश करें की आप आज अपने परिवार को समय भी दें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों को आज अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. जितना हो सके वर्कआउट करें और नी शरीर को फिट रखने की कोशिश करें. आज आपके आय के नए स्रोत बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. बस आत्मविश्वास में कमी न आने दे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों आज किसी प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं. मित्रों के साथ समय बिताकर खुशी महसूस करेंगे. वहीं, आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी. हालांकि, आज आपको अचानक ही कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं. सोच समझकर ही अपने खर्च करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 29 Aug 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 30 August 2026
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