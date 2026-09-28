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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal: मीन के कमीशन और एजेंसी व्यापार में बंपर उछाल, कुंभ के पूरे होंगे अटके प्रॉपर्टी सौदे; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Card Rashifal: मीन के कमीशन और एजेंसी व्यापार में बंपर उछाल, कुंभ के पूरे होंगे अटके प्रॉपर्टी सौदे; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Rashifal 29 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य। कर्क को बंपर धन लाभ, सिंह को विदेशी ऑर्डर. मीन को कमीशन में फायदा. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 07:44 PM (IST)
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Tarot Rashifal 29 September 2026: सितंबर महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए बड़ी मात्रा में धन लाभ, विदेशी ग्राहकों से नए ऑर्डर्स, कमीशन के व्यापार में तेजी और कार्यस्थल पर व्यवस्था सुधारने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि वालों को बंपर धन लाभ और सिंह राशि के जातकों को विदेशी क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं, वहीं मेष राशि के लोगों को कार्यस्थल पर धांधली से सावधान रहने और धनु राशि वालों को कोर्ट-कचहरी व गुस्से पर काबू रखने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने काम को सुधारने का मौका मिलेगा. आज कार्यस्थल पर कर्मचारियों की कोई गलती या धांधली सामने आ सकती है. साथ ही आज आप अपने ऑफिस के वातावरण को बेहतर बनाने में सक्रिय रहेंगे. साथ ही आज आपको आय के नए अवसर मिलेंगे.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातक आज नए प्रोजेक्ट की योजना बनाने पर ध्यान देंगे. आज आपके मन में संदेह और असमंजस की स्थिति रह सकती है. इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने अधिकारियों से परामर्श लें. आज आपके विरोधी आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे. अनावश्यक खर्च होने की संभावनाएं अधिक हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों को आज तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके अच्छे काम के बावजूद गलतफहमियों के कारण आलोचना हो सकती है. आपको सलाह है कि आज अपने शुभचिंतकों की बात को समझें और उनकी मदद से विवाद को सुलझाने का प्रयास करें. वहीं, आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी अच्छी रहेगी.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन लाभ दिलाने वाला साबित होगा. आज आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ मिलने के योग हैं. आज आपके अच्छे कार्य का का श्रैय जरुर मिलेगा. आज आपका मन शांत रहेगा और अधिक बातचीत करने का मन नहीं करेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जो लोग कार्यक्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल करके अपने काम करेंगे उन्हें आज लाभ मिल सकती है. विदेशी ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, साथ ही आज आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. लेकिन, आपको सलाह है कि आज अपने बजट का थोड़ा ख्याल रखें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. अधिकारियों का किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. किसी भी परिवर्तन से पहले उनकी सलाह जरुर लें. इससे आपको उनका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा परेशानियों का सामना करने वाला रहेगा. आज आपको कामकाज में रुकावट झेलनी पड़ सकती हैं. आज किसी मशीनरी खराबी के कारण कामकाज में देरी हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है धन लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज कामकाज में कुछ शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसके बावजूद धन लाभ की संभावना बनी हुई है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है तो थोड़ी सावधानी बरतें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना आपकी छवि खराब कर सकता है. धैर्य और आत्मसंयम बनाए रखें. आपको सलाह है कि अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा नजर रखें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा अगर आप टीम के साथ काम करते हैं तो. आज कार्यस्थल और परिवार में काम का बंटवारा करने में लापरवाही न करें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है. कमाई स्थिर रहेगी और आप बचत पर ज्यादा ध्यान देंगे.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में थोड़ा चिंता बढ़ाने वाला साबित होगा. जिसका असर आपके स्वास्थ्य और नींद पर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें. प्रॉपर्टी से जुड़े रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से खर्च अधिक रहेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों को आज कमीशन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. एजेंसी से जुड़े व्यवसाय में प्रगति होगी. आज आपको कामकाज से जुड़ा कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है. आज आपके खर्चे काफी कंट्रोल में रहेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Sep 2026 05:59 PM (IST)
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