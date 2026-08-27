Tarot Rashifal 28 August 2026: अगस्त महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में बदलाव, पैतृक संपत्ति के लाभ और नए संपर्कों से आर्थिक उन्नति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृषभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति और मिथुन व कुंभ राशि के जातकों को विभिन्न स्रोतों से बड़ा धन लाभ मिलेगा, वहीं कर्क राशि के जातकों को सेहत व विवादों से और वृषभ राशि वालों को फिजूलखर्ची से बचने की जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों और संचार के माध्यम से जुड़े मामलों में सफलता दिलाने वाला रहेगा. आज आप कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्रा करेंगे तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. आज का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी. साझेदारी से जुड़े व्यापार में शुभ फल मिलेंगे. आपको सलाह है कि खर्चों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों को आज विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ मिलेगा. पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. आज आपको थोड़ा प्रयास से ही सफलता मिलने के योग हैं. आपको सलाह है कि जल्दबाजी में कोई भी खरीदारी करने से बचें. वरना आप बेफिजूल की चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों के लिए दिन फायदेमंद साबित होगा. इस राशि के जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं उनके लिए दिन विशेष फलदायी रहने वाला है. आर्थिक और सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. व्यापारियो को भी अपनी प्रतिभा और कामकाज को आगे बढ़ाने के सुनहरे अवसर मिलेंगे. सामाजिक रिश्ते नए स्रोतों से धन लाभ दिला सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को आज स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जिस वजह से आज आपका कामकाज में मन नहीं लगेगा. आपको सलाह है कि आज किसी भी विवाद में पड़ने से बचें. आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों की कार्यप्रणाली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. नौकरी में जो लोग बदलाव लाने का सोच रहे हैं उन्हें आज मनचाहा अवसर मिल सकता है. कार्यस्थल पर आज आपके प्रेजेंटेशन और काम का तरीका सबको प्रभावित करेगा. धन संपत्ति के मामले में दिन अनुकूल रहने वाला है. निवेश से आपको फायदा मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने और ऑफिस को संवारने पर खर्च करना पड़ सकता है. करियर में आपको प्रगति मिलने के साथ साथ खूब मान सम्मान भी मिलेगा. जो लोग परिवारिक व्यापार करते हैं उन्हें विशेष लाभ मिलने के योग हैं. आज आप किसी कीमती चीज जैसे सोना चांदी के आभूषण आदि खरीद करते हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली साबित होगा. आज अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और साहस के साथ काम करेंगे. आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. टीमवर्क से आपके सभी काम बेहतर तरीके से पूरे होंगे. आर्थिक रूप से दिन शुभ है और आपको मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन नए काम या व्यापार शुरू करने के लिए दिन उत्तम रहेगा. आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. नए लोगों से मुलाकात और अच्छे रिश्ते बनने से मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही लाभकारी साबित होगा. आज आप अपना पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक धनु राशि के लोगों के लिए आज आय के नए स्रोत मिलेंगे. सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे आपकी जान पहचान बड़े अधिकारियों से बनेगी. कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ने से आप अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतरीन रहेगी. साथ ही आज आपके खर्चों में भी कमी आएगी.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ दिलाने वाला साबित होगा. व्यापार में नए अवसर हाथ लगेंगे. आपको सलाह है कि आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में अच्छे से सोच समझ लें. आर्थिक रुप से दिन अनुकूल रहने वाला है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष रुप से खास रहने वाला है क्योंकि, सामाजिक और नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए दिन शुभ है. आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. व्यापारी जातकों को विभिन्न स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में बदलाव लेकर आने वाला है. जिससे आप थोड़ा असमंजस में पड़ सकते हैं. व्यापारी जातकों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए अवसर मिलेंगे आर्थिक रूप से समय बहुत ही शुभ रहने वाला है. बस अपने खर्चों को थोड़ा मेंटेन करके चलें.

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