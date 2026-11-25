Tarot Rashifal 26 November 2026: नवंबर महीने का यह चौथा गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक लेन-देन, कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग, संपत्ति से जुड़े लाभ और खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिहाज से विशेष संकेत लेकर आया है. वैदिक पंचांग और टैरो कार्ड्स की चाल आज आपके जीवन में क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रही हैं, आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मेष राशि के जातकों को धन संबंधी लेनदेन से फायदा व पारिवारिक सहयोग मिलेगा तथा कर्क राशि वालों की कोई पुरानी दबी इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा. वहीं, मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों को बढ़ते खर्चों व उधार लेने की स्थिति से बचने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज धन संबंधी लेनदेन फायदेमंद साबित होने वाले हैं. घर-परिवार का पूरा सहयोग मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपके सभी अधूरे काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते जाएंगे. आर्थिक लिहाज से समय पूरी तरह आपके पक्ष में है, इसलिए पैसों को लेकर बेवजह का तनाव न लें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज किसी बात को लेकर मन में थोड़ी चिंता महसूस कर सकते हैं. हालांकि, गोचर में ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको सकारात्मक परिणाम ही दिलाएगी. धन-संपत्ति और प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आज आपका ध्यान सुख-सुविधाओं और भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के खर्चों में आज अचानक भारी बढ़ोतरी हो सकती है. परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपको कर्ज या उधार लेने की नौबत आ जाए. हालांकि, आयात-निर्यात (इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट) के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए समय मुनाफे वाला है. सामान्य तौर पर आज आर्थिक मामलों में बेहद संभलकर कदम रखने की जरूरत है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने का बेहतरीन दिन है. प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम की सराहना होगी और चारों तरफ से मान-सम्मान मिलेगा. धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि आज आपकी कोई पुरानी दबी हुई इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे मन बेहद खुश रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज व्यावसायिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. आपकी तकनीकी समझ और कार्यकुशलता में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में किए गए नए प्रयोग आज आपको बेहतरीन नतीजे दिलाएंगे. जो जातक लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों के लिए आज अपनी सोच और काम करने के तरीके में बदलाव लाने का दिन है. आप पुराने ढर्रे को छोड़कर कुछ नया आजमाने की कोशिश करेंगे. आपके ये नए प्रयोग सफल रहेंगे, जिससे आसपास खुशी का माहौल बनेगा. आमदनी और कमाई के लिहाज से भी समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के मन में आज दूसरों के राज या गोपनीय बातें जानने की तीव्र उत्सुकता रहेगी. किसी भी उलझन में पड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे सुलझाने का प्रयास करें. उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) कार्यों से जुड़े जातकों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है, लेकिन दिन के अंत में कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज पार्टनरशिप (साझेदारी) से जुड़े कामों में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज आपकी आमदनी तो ठीक रहेगी, लेकिन उसके मुकाबले खर्चे काफी बढ़े हुए रहेंगे. अपने कारोबार में नया निवेश करने के लिए आपको धन उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों पर आज आलस्य हावी रह सकता है, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है. आज किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन फायदेमंद है क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. अपनी सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का पूरा फोकस आज उलझी हुई समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने पर रहेगा. आपके अंदर नई चीजें सीखने और ज्ञान अर्जित करने की ललक बढ़ेगी. जो जातक लंबे समय से अपने करियर या व्यवसाय में बदलाव की योजना बना रहे थे, उन्हें आज बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातक आज नया वाहन खरीदने के लिए जरूरी जानकारी जुटाने और रिसर्च करने में समय बिताएंगे. यदि आप जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील करने जा रहे हैं, तो वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. कमाई के लिहाज से दिन अच्छा है, लेकिन खर्चों की अधिकता के कारण लोन लेने की स्थिति भी बन सकती है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों की रचनात्मक और कलात्मक सोच में आज निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आपको अचानक कोई बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. यदि आपका कोई जरूरी कागजी काम (पेपर वर्क) चल रहा है, तो उसमें कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है. आर्थिक और धन से जुड़े मामलों में आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है.

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