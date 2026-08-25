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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी

टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी

Tarot Rashifal 26 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मेष के लिए निवेश का दिन, कर्क को मिलेंगी चुनौतियां, मकर वाले सेहत का ध्यान रखें. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 25 Aug 2026 05:12 PM (IST)
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Tarot Rashifal 26 August 2026: अगस्त महीने का ये बुधवार सभी 12 राशियों के लिए नए निवेश, प्रभावशाली संपर्कों और वित्तीय लाभ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें. आज आप अपनी बुद्धि से कठिन कार्य भी आसान बना लेंगे. व्यापारियों के लिए निवेश के अवसर लाभकारी रहेंगे. आज आपके लिए धन प्राप्ति के योग हैं. आय में बढ़ोतरी होने के आसार हैं. धन से संतुलन बना पाएंगे.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है लेकिन, आपको सलाह है कि अति आत्मविश्वास करने से बचें. आज आप जो भी काम करेंगे उसे पूरा ध्यान देकर समझे तो अच्छा रहेगा. आज आपके सामने कामकाज से जुड़े कई नए और अच्छे अवसर मिलेंगे. लेकिन, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. साथ ही आज कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारी समस्या हो सकती है. विवादों को समझदारी और शांत स्वभाव से सुलझाएं. आज आपकी आर्थिक तो सामान्य रहेगी लेकिन, अनावश्यक खर्च परेशान कर सकते हैं. आज सभी के साथ मिलाजुला व्यवहार रखें तो आपको लाभ मिल सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यशाली साबित होने वाला है. आज आपको कोई पुराना रुका पैसा वापस मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं. साथ ही आज आपको कोई नया अनुबंध मिलने से आपका कामकाज काफी अच्छा चलेगा. लेकिन, आज कार्यस्थल पर आपको सबके बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होगा. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोग आज अपने विरोधियों से सावधान रहें. वह आप पर पैनी नजर रखकर बैठेंगे. तो कोशिश करें की आप कामकाज से संबंधित रणनीति उसी हिसाब से बनाए. अगर कोई डील करने जा रहे हैं तो साइन करते समय थोड़ा सतर्क रहें पेपर अच्छे से पढ़कर ही कोई फैसले लें. खर्चा भविष्य में लाभ देने वाला साबित होगा.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों आज कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को आप अपने बुद्धिमत्ता से हल कर पाएंगे. आप मानसिक रूप से काफी मजबूत रहेंगे. जिसका फायदा भी आपको मिलेगा. साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आज आप पर बनी रहेगी. व्यावसायिक जीवन में प्रगति का मार्ग खुलेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों को आज अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिभा दिखानी होगी. आपको आज उच्च अधिकारियों से चर्चा के अवसर मिलेंगे और आपके सुझाव प्रभावी साबित होंगे. फिलहाल, आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं. आज जितना हो सके मेहनत करें. मेहनत से पीछे न हटें. आपको धन लाभ और मान सम्मान दोनों मिलेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपने सपनों तो हकीकत में बदलने का अवसर लेकर आएगा. आज आपकी सारी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. आप आज अपने भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे. परिवार और बड़े बुजुर्गों का साथ प्रेरणा देगा. धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं. आप उसे बचाने में सफल रहेंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज दूसरों की सलाह मानना कठिन साबित हो सकता है. आपको सलाह है कि आज अनुशासन से काम करें. आपको लाभ मिलेगा. नए अनुबंध मिलने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा और धन संचित करने में सफलता मिलेगी.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है. आपके कार्य से लोग प्रभावित होंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी. आज आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं. वहीं, आज जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों कोशिश करनी है कि आज अपने आसपास के लोगों से उलझें नहीं, अपनी राह पर चलना आपके लिए बेहतर साबित होगा. धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करें ऐसे करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा. विदेशी स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सपनों को पूरा करने वाला रहेगा. आपका कोई पुराना सपना आज पूरा हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी मैनेजमेंट क्षमता से सभी काम आसानी से पूरे कर लेंगे. भाग्य आपका साथ देगा इसलिए थोड़े प्रयास से ही आपको फायदा मिल सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 25 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 26 August 2026
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