धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 25 सितंबर 2026: सिंह को कई स्रोतों से धन लाभ, कर्क के खुलेंगे तरक्की के रास्ते; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 25 सितंबर 2026: सिंह को कई स्रोतों से धन लाभ, कर्क के खुलेंगे तरक्की के रास्ते; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal: टैरो राशिफल 25 सितंबर 2026, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. सिंह को कई स्रोतों से धन, मिथुन को फाइनेंस में लाभ. धनु देंगे विरोधियों को मात. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 25 September 2026: सितंबर महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए बहुआयामी धन लाभ, विरोधियों पर विजय, नए व्यावसायिक संपर्कों और रणनीतिक फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज सिंह राशि वालों को एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ होगा और धनु राशि के जातक अपनी बुद्धि से प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ेंगे, वहीं मकर राशि वालों को किसी भी बड़े फैसले से बचने और वृश्चिक राशि के जातकों को पार्टनरशिप के मामलों में पूरी पारदर्शिता बरतने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
राशिफल
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
राशिफल
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
राशिफल
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी

मेष टैरो राशिफल 

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज अपने सभी काम समझदारी और रणनीति से निपटाने की जरूरत है. साथ ही आज आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे. साथ ही आज परिवार में धन और संपत्ति से जुड़े मामलों पर भ्रम की स्थिति बन सकती है. कमाई के लिहाज से दिन शुभ रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के जीवन में आज अस्थिरता देखने को मिलेगा. जिससे कामों में देरी हो सकती है. अचानक पुराने सहकर्मी से आपकी किसी पुराने सहकर्मी से मुलाकात हो सकती है. जिससे आपको नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद भी काफी ज्यादा रहेगी. आज का दिन आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन वित्तीय लाभ दिलाने वाला साबित होगा. इस राशि के जो लोग फाइनेंस और ब्याज से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आज आपको पारिवारिक सहयोग से धन लाभ के योग हैं. हालांकि, अचानक किसी बड़े खर्च की संभावना भी है,इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन कहा जा सकता है. क्योंकि, आज आपको धन कमाने के अच्छे अवसर मिलेंगे सामाजिक कार्यों में जुड़ने और लोगों की मदद करने का मन बनेगा. रिश्तों को मजबूत करने के प्रयास रंग लाएंगे. व्यापार या नौकरी में समय बेहद अनुकूल है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन साबित होने वाला है. आज आप अपने सभी काम बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करेंगे. व्यवसायियों के लिए नई खरीदारी या निवेश का अवसर सामने आ सकता है. एक से अधिक स्रोत से धन लाभ होगा. आज का दिन आपके लिए सकारात्मक साबित होने वाला है. आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज पुराने तरीके से हटकर नया काम करने का सोचेंगे. साथ ही आज आपको अनुभवी लोगों की सलाह से करियर में लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र की कठिनाइयां समाप्त होंगी और आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. समझदारी से किया गया प्रयास लंबे समय तक लाभ दिला सकता है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज तुला राशि के लोगों को सलाह है कि आज अपने कार्यों को थोड़ा प्राइवेट रखें. नई योजनाओं पर कार्य करने के साथ-साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. परिवारवालों का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक आज पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. व्यापारियों को सलाह है कि अपना ध्यान कामकाज पर ही रखें तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा. धन लाभ के अवसर मिलेंगे और प्रयास सफल होंगे. अपनी बातचीत में पार्दर्शिता बनाकर रखने से रिश्तों और काम दोनों में लाभ देगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक, धनु राशि के जातक आज अपनी समझ और बुद्धि के बल पर प्रतिद्वंद्वियों को समझदारी से मात देंगे. आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी और विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने से लाभ होगा. आज आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. आप कठिन कार्य आसानी से पूरे कर लेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के जातकों को आज कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचने की जरूरत है. विचारों में स्पष्टता की कमी के कारण भ्रम हो सकता है. मनोरंजन और दोस्तों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा. हालांकि, आज अपने दोस्तों की मदद से आपके नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों को आज अपने कामकाज से ज्यादा अपने परिवार की सुरक्षा और सुख-सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है. भागदौड़ से बचने का प्रयास करेंगे और घर पर रहकर भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे. बात करें आपकी कमाई की तो आज कमाई सामान्य रहेगी. आपको सलाह है कि खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोग अपने अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताना पसंद करेंगे. साथ ही आज आपको अपने पुराने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर भी वापस मिलेगा. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल रहेगा और नए निवेश से लाभ होगा. निजी और सामाजिक जीवन दोनों ही क्षेत्रों में संतोषजनक परिणाम मिलेंगे.

26 सितंबर 2026 से 40 दिनों तक महासंयोग, तुला में बुध गोचर से इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, क्या आपकी राशि शामिल है?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
Kal Ka Rashifal 25 September 2026: अनंत चतुर्दशी पर इन राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और प्रमोशन के प्रबल योग!
राशिफल
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
राशिफल
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
राशिफल
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
क्रिकेट
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget