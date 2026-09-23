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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 24 सितंबर 2026: सिंह राशि वालों को वापस मिलेगा अटका हुआ धन, मकर के विज्ञान से जुड़े लोगों को बड़ी खोज का अवसर!

टैरो राशिफल 24 सितंबर 2026: सिंह राशि वालों को वापस मिलेगा अटका हुआ धन, मकर के विज्ञान से जुड़े लोगों को बड़ी खोज का अवसर!

Tarot Rashifal 24 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. सिंह को अटका धन वापस, मकर को बड़ी वैज्ञानिक सफलता. मेष को पार्टनरशिप में लाभ। पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 23 Sep 2026 05:39 PM (IST)
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Tarot Rashifal 24 September 2026: सितंबर महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए अटके धन की वापसी, वैज्ञानिक खोजों में सफलता, नए संपर्कों के विस्तार और प्रतिस्पर्धा में धैर्य बनाए रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज सिंह राशि वालों को अटका हुआ धन वापस मिलेगा और मकर राशि के तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता हासिल होगी, वहीं कर्क राशि के जातकों को नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचने और धनु राशि वालों को विरोधियों के उकसावे से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक रिश्तों को मजबूत प्रदान करने वाला रहेगा. व्यापार में साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. मित्रों से मुलाकात या छोटी यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कामकाज में आगे बढ़ें. उनकी सलाह है आपको सफलता मिल सकती है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. ज्यादा भागदौड़ करने से बचें और योजना बद्ध तरीके से काम करें. उचित अवसर की प्रतीक्षा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा. आर्थिक दृष्टि से खर्च काफी ज्यादा रहने वाले हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों आज काफी ज्यादा प्रसन्न रहने वाले हैं. आप आज अपने कामकाज को लेकर काफी उत्साहित भी होंगे. आज आप जिन भी लोगों के साथ मिलेंगे उनके साथ पूरे उत्साह और ताजगी के साथ मिलेंगे. आज आप सुख सुविधाओं का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे. आप मनोरंजन और शौक पर पैसा खर्च करेंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों को आज कुछ विपरित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी भावनाओं पर काबू पखें. विवाद की स्थिति में किसी को भी नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें. कोशिश करें की आप अकेले में समय बिताएं. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के मन में आज कई नए विचार आएंगे. आज आपकी रचनात्मक सोच नई योजनाओं को जन्म देंगी. इस बात का ख्याल रखें कि यह समय प्रतिस्पर्धा ऐसे में अपने हाथ से एक भी अवसर न जाने दें. ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है. आज आपको अपने मित्रों का पूरा साथ मिलेगा. साथ ही आपको अपना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज अपने किसी पिता तुल्य व्यक्ति का पूरा सहयोग मिलेगा. आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित बनाने की कोशिश करेंगे. साथ ही आज आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी. जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. आर्थिक मामलों में आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. लेकिन, खर्चे आपकी कमाई से अधिक रहेंगे.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोग आज अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करेंगे. आप अपने काम करने के तरीके से सभी को प्रभावित कर लेंगे. यह समय नए लोगों से संबंध मजबूत बनाने के लिए अनुकूल है. यात्रा की संभावना भी है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी अनैतिक कार्य में न पड़ें. आज आपके सामने अचानक ही संतान से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने कामकाज को लेकर थोड़ी उलझन और असमंजस की स्थिति रह सकती है. अधिक सोचने के बजाय समय पर चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होगा. बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. सामाजिक संबंधों में संतुलन बनाए रखें ऐसा करना ही आपके लिए शुभ रहेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज सभी तरह के विवाद और झगड़ों से दूर रहना ही पसंद करेंगे. आज आपके विरोधी आपको उकसाने की कोशिश करेंगे ऐसे में आपको कोशिश करनी है कि आप धैर्य और मन में शांति बनाकर रखें. आज आप अपने सभी पुराने अटके हुए काम पूरा करने की कोशिश करेंगे. आर्थिक मामलों में समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है. इस राशि के जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं वह कोई नई खोज कर सकते हैं या कोई नया अवसर आपको मिल सकता है. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी रहेगा. लेकिन, संतुलन बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए सामान्य रहेगा. लेकिन, आज आप घर से जुड़े कार्यों पर काफी पैसा खर्च कर सकते हैं. किसी सामाजिक समारोह या उत्सव में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा. समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहने वाला है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरौ कार्ड्स बता रहे हैं की मीन राशि के जातक हर काम में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र नमें संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग हैं. आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं. यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगगी. आज आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 23 Sep 2026 05:39 PM (IST)
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