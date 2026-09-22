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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 22 सितंबर 2026, आज वृश्चिक राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में मिलेगी बड़ी जीत, कर्क को नई नौकरी का तोहफा!

टैरो राशिफल 22 सितंबर 2026, आज वृश्चिक राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में मिलेगी बड़ी जीत, कर्क को नई नौकरी का तोहफा!

Tarot Rashifal: टैरो राशिफल 22 सितंबर 2026, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को कानूनी जीत, कर्क को नई नौकरी व धन लाभ. तुला के. नए व्यापारिक अनुबंध. पढ़ें मेष से मीन राशि का दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Sep 2026 07:46 AM (IST)
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Tarot Rashifal 22 September 2026: सितंबर महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए कानूनी मामलों में विजय, अटके धन की वापसी, नई नौकरी के अवसर और करियर में पदोन्नति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से।

आज वृश्चिक राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में जीत मिलेगी और धनु व मीन राशि के जातकों का फंसा हुआ धन वापस आएगा, वहीं कन्या राशि के लोगों को जल्दबाजी में नौकरी न बदलने और मकर राशि वालों को उच्चाधिकारियों के दबाव में शांत रहने की सख्त सलाह दी गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा।

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोग आज अपने काम और परिवार को लेकर काफी उत्साहित रहने वाले हैं। आज आपके अधूरे काम भी बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जिससे आपका आसपास के लोग बहुत प्रभावित होंगे। समाज में आज आपकी छवि काफी मजबूत होगी।

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कोई सुखद समाचार लेकर आने वाला है। नौकरी और व्यवसाय में ट्रांसफर के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। वहीं, आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा। भूमि या भवन में निवेश की योजना सफल हो सकती है।

मिथुन टैरो राशिफल 
आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए धन और व्यापार में सफलता लेकर आने वाला है। आज आपका प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे। जो आपको करियर में काफी मदद कर सकते हैं। साथ ही आज नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के भी अवसर मिलेंगे। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने खर्चों को थोड़ा काबू में रखें।

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के मान सम्मान में में बढ़ोतरी होगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। कमाई अच्छी होगी और संचित धन बढ़ेगा। कमाई भी आपकी पहल से अच्छी होगी। आपके प्रयास से व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाने के अवसर मिलेंगे।

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ मिलेगा। आज आपकी सोच पहले से सकारात्मक रहेगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके प्रोजेक्ट समय पर आगे बढ़ेंहे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही लोग आपकी सलाह लेंगे। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा।

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को आज कामकाज में मनचाही सफलता न मिलने के कारण असंतोष की भावना रह सकती है। आज आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। आपको सलाह है कि जल्दबाजी से बचें। धन संबंधित मामलों में थोडी सहजता बरतें। साथ ही शब्दों का प्रयोग भी बहुत संभलकर करें वरना शब्दों से विवाद हो सकता है। धैर्य और संयम से काम लें।

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। आज आपके व्यापार विस्तार की योजनाएं बनेंही। आपकी प्रभावशाली बातचीत नए अनुबंध कराने में सहायक होगी। साथ ही आज कमाई के नए स्रोत विकसित करने में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको जीत मिलने की संभावनाएं हैं। अनुशासन और नियमों का पालन करने से आपको कार्यों में सफलता मिल सकती है। आज आपको अपने रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज कामकाज से जुड़े नए अवसर मिल सकते हैं। आपको सलाह है कि फिलहाल, अपने विचार दूसरों पर न थोपे। धैर्य और संयम से कार्य करें। पुराने फंसे पैसे मिलने से वित्तीय स्थिति सुधरेगी और कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी।

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज आपका कामकाज में काफी अड़चन आ सकती हैं और अधिकारी दबाव डाल सकते हैं। आपको सलाह है कि फिलहाल, कोई भी प्रतिक्रिया जल्दबाजी में न लें। । शांति और धैर्य के साथ काम पूरा करने का प्रयास करें।

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। अधिकारी वर्ग के सभी लोग आपके कामकाज से काफी प्रसन्न रहेंगे। आज आप अपने साहस और उत्साह से सभी काम पूरे कर लेंगे। व्यापारियों को भी अच्छी कमाई की संभावना है।

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। अहंकार रिश्तों में तनाव ला सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कोशिश करें की आप रिश्तों में अहंकार की भावना न लाएं।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 22 Sep 2026 06:36 AM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading Tarot Card Reading 22 September 2026
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