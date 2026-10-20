धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 20 अक्टूबर 2026: तुला को कई स्रोतों से धन और पैतृक लाभ, मकर को पदोन्नति का तोहफा; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 20 अक्टूबर 2026: तुला को कई स्रोतों से धन और पैतृक लाभ, मकर को पदोन्नति का तोहफा; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 20 October 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. तुला को पैतृक धन, मकर को पदोन्नति के योग. कर्क की समस्याएं होंगी दूर. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Oct 2026 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 20 October 2026: अक्तूबर महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए पैतृक संपत्ति से लाभ, पदोन्नति के योग, पुरानी समस्याओं के समाधान और कार्यक्षेत्र में नवाचार अपनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज तुला राशि वालों को विभिन्न स्रोतों से धन और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा तथा मकर राशि के जातकों को प्रमोशन व सम्मान हासिल होगा, वहीं धनु राशि वालों को बढ़ते कर्ज व फिजूलखर्ची से बचने और मेष राशि के लोगों को पार्टनरशिप में मतभेदों को टालने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के मन में आज कामकाज को लेकर दुविधा बनी रह सकती है. आपके लिए निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा. पार्टनरशिप में किस बात को लेकर मतभेद हो सकता है. किसी बात को लेकर तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए आपके लिए फिलहाल, संयम बनाकर रखना बेहद जरूरी है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज कामकाज में थोड़ा स्वार्थी होने बेहतर रहेगा. आज दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम करें. पार्टनरशिप से जुड़े मामलों के लिए समय अच्छा है और पुराना अनुभव आपके लिए सहायक साबित होगा. आज देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहने वाली है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के काम में आज कलात्मकता साफ झलकेगी. वहीं, उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. कोशिश करें की आप फोकस होकर काम करें तभी आपको अच्छे परिणाम मिल सकता है. मन की चंचलता को नियंत्रित करना जरूरी है. आज आपको मान सम्मान मिलने के साथ साथ तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए दिन समस्याओं का समाधान दिलाने वाला रहेगा. लंबे समय से चली आ रही पुरानी दिक्कतें दूर होंगी. यदि आप किसी जोखिमपूर्ण कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है. आपको सलाह है कि व्यापारिक निर्णय लेने से पहले हानि और लाभ के बारे में अच्छे से सोच विचार कर लें.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लोग आज कामकाज में नया तरीका अपनाएंगे. शुरुआत में यह दूसरों को अजीब लग सकती है, लेकिन भविष्य में आपको इसके लिए खूब सराहना मिलेगी. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. आप अन्य किसी स्थायी संपत्ति पर पैसा खर्च कर सकते हैं. बस थोड़ा समझदारी से खर्च करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बदलाव लेकर आने वाला है. इसलिए आप कोशिश करें कि आप नया प्रयोग करें. आप पुराने विचारों को छोड़कर कुछ नया करेंगे. किसी पुराने मित्र की मदद से कामकाज आसानी से पूरे हो जाएंगे. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने के आसार हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों पर आज कामकाज का दबाव अधिक रहने वाला है. जिस वजह से आप मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर रह सकते हैं. हालांकि. आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. पैतृक संपत्ति या विरासत से लाभ मिलने की संभावना है. धन की प्राप्ति एक से अधिक स्रोतों से होगी, जिससे आर्थिक संतुलन और बेहतर होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोग आज अपने कामकाज को पूरी लगन के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे. लेकिन, व्यापार के कामकाज को लेकर आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं. साथ ही आपको संसाधनों की कमी महसूस हो सकती है. आपको धन लाभ तो मिलेगा लेकिन खर्चों को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्ष से भरा रहने वाला है. आज आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने की पूरी कोशिश करेंगे. फिजूलखर्ची और कर्ज बढ़ने के योग हैं. आय से ज्यादा व्यय अधिक रहेगा. ऐसे में सावधानी बरतें. शिवजी की उपासना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कामकाज में अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. आपकी मेहनत का उचित फल आपको मिलेगा. पदोन्नति या मान-सम्मान मिलने के योग हैं. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. हालांकि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं या उपचार पर धन खर्च हो सकता है. सावधानीपूर्वक कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां दिलाने वाला रहेगा. आज आप अपनी योजनाओं पर गुप्त रूप से काम करने की कोशिश करेंगे. खर्चे बढ़े रहेंगे, लेकिन यदि आप निवेश करेंगे तो भविष्य में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे. आज अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर फोकस करें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक मीन राशि के लोगों को आज अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहने की जरूरत है. अत्याधिक सोचने के कारण आपके मन में भय बना रहेगा. कामकाज के लिए समय अनुकूल है, इसलिए अवसरों का पूरा लाभ उठाएं. निवेश संबंधित मामलों में थोड़ा गंभीरता से विचार करें.

Kal Ka Rashifal 20 October 2026: विजयादशमी पर शूल व मालव्य योग से धनु को इंटरनेशनल डील और मकर को बड़ा सम्मान!; पढ़ें 12 राशियों का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 20 Oct 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 20 October 2026: विजयादशमी पर शूल व मालव्य योग से धनु को इंटरनेशनल डील और मकर को बड़ा सम्मान!; पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Kal Ka Rashifal 20 October 2026: विजयादशमी पर शूल व मालव्य योग से धनु को इंटरनेशनल डील और मकर को बड़ा सम्मान!; पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, पुश्तैनी व्यापार की बड़ी जिम्मेदारी
आज का कन्या राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 5वें चंद्रमा से सुख-सुविधाओं का आनंद, पुश्तैनी व्यापार की बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से रोग मुक्ति, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ, इंटरव्यू में सफलता, निर्माण कार्य के शुभ मुहूर्त
आज का सिंह राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 6वें चंद्रमा से रोग मुक्ति, सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस ग्रोथ, इंटरव्यू में सफलता, निर्माण कार्य के शुभ मुहूर्त
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, दूसरे शहर की यात्रा में बड़ा ऑफर व पारिवारिक विवाद का अंत
आज का कर्क राशिफल 19 अक्टूबर 2026: 7वें चंद्रमा से सुव्यवस्थित कार्यशैली, दूसरे शहर की यात्रा में बड़ा ऑफर व पारिवारिक विवाद का अंत
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, प्रधानमंत्री ने दिया कर्फ्यू का आदेश
फ्रांस में दंगा: 2400 से ज्यादा गिरफ्तार, PM ने दिया कर्फ्यू का आदेश, इमरजेंसी की आहट
महाराष्ट्र
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: वारिस पठान बोले- 'हैरानी है कि किसी भी बॉलीवुड...'
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: वारिस पठान बोले- 'हैरानी है कि किसी भी बॉलीवुड...'
इंडिया
हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...'
हिरासत में सौरव दास की पहली प्रतिक्रिया, पुलिस वैन से बोले- 'आप देख रहे हैं कि...'
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क के 775 इंटरनेशनल विकेट पूरे, जानें कितने भारतीय इस आंकड़े तक पहुंचे 
मिचेल स्टार्क के 775 इंटरनेशनल विकेट पूरे, जानें कितने भारतीय इस आंकड़े तक पहुंचे 
ओटीटी
OTT Releases This Week: 'सुमो दीदी' से 'गजब रात' तक, फेस्टिव वीक में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला
'सुमो दीदी' से 'गजब रात' तक, फेस्टिव वीक में ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का मेला
इंडिया
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
'उनके हौसले बुलंद हैं...', दीपके ने शेयर की दास और रांका की अदालत की फोटो
विश्व
'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद
'ये लोकतंत्र को कमजोर..' EC के समर्थन में 400 से ज्यादा भारतीय मूल के छात्र-शिक्षाविद
जम्मू और कश्मीर
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
'हमारे साथ धोखा हुआ है', अनुच्छेद 370 का जिक्र कर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget