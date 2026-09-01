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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 2 सितंबर 2026: मेष की आय में बढ़ोतरी, मकर के निवेश में फायदा, जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 2 सितंबर 2026: मेष की आय में बढ़ोतरी, मकर के निवेश में फायदा, जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 2 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मेष की बढ़ेगी आय, मकर को निवेश से फायदा, मिथुन को रहना होगा सतर्क. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 01 Sep 2026 05:05 PM (IST)
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Tarot Rashifal 2 September 2026: सितंबर महीने की शुरुआत सभी 12 राशियों के लिए करियर के नए अवसरों, बैंकिंग व मीडिया में लाभ और व्यक्तिगत रिश्तों में संतुलन बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रही है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

मेष राशि के लिए आय के अच्छे स्रोत बनने के संकेत हैं, वहीं मकर राशि को नए निवेश और राजकीय कार्यों में लाभ मिल सकता है. धनु राशि को प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. दूसरी ओर मिथुन राशि को पारिवारिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सतर्क रहना होगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आय के फिलहाल, अच्छे स्रोत बनेंगे. आपकी आय अच्छी बनी रहने के आसार हैं. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आध्यात्मिक उन्नति होगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों के लिए फिलहाल, नई सूचनाएं और संदेश आपकी महत्वाकांक्षाओं को नए पर लगा सकते हैं. यात्राओं की अधिकता के कारण स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों के लिए फिलहाल, पारिवारिक माहौल अशांत रहने वाला है. आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. वित्तीय मामलों में अपको व्यस्तता बनी रहेगी. संक्रमित रोगों से बचना चाहिए.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग फिलहाल, दूसरे लोगों के सामने आप अपने आपको बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करेंगे. भूमि या भवन के विवाद के कारण मानसिक अशांति होगी.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए फिलहाल, सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद हो सकता है. कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे. यात्राओं का योग बन रहा है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की अनुसार, कन्या राशि के लोग इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोये रहेंगे और कुछ कल्पनायें आपके मन को व्यथित कर सकती है. नई परियोजनाओं की शुरुआत करें और दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए फिलहाल, कामकाज में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज आपका दांपत्य जीवन सामान्यत: ठीक रहेगा. नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों के इस समय नए कार्यों की योजना बनानी चाहिए. ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरूप सफलता का प्रतिशत भी अच्छा होगा.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे प्रभावशाली लोग आपका पक्ष लेंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु आप प्रयासरत रहेंगे. मन में शांति होगी.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए फिलहाल, कार्य निपटाना और नए निवेश से आपको लाभ हो सकता है. आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए फिलहाल, समय प्रबंधन से आप कई रुके हुए काम कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों के लिए सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 01 Sep 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 2 September 2026
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