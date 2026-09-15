धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 16 सितंबर 2026: धनु सहित 3 राशियों की चतुराई दिलाएगी लाभ, वृषभ-कन्या वाले रहें सावधान, जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 16 सितंबर 2026: धनु सहित 3 राशियों की चतुराई दिलाएगी लाभ, वृषभ-कन्या वाले रहें सावधान, जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 16 September 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृषभ वाले लेन-देन से बचें, कर्क को मिलेगा अतिरिक्त कमाई का मौका. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 15 Sep 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 16 September 2026: सितंबर महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में मनचाहे प्रमोशन, ट्रांसफर, नए निवेश और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिहाज से बेहद खास संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) से.

आज मेष, सिंह और तुला राशि वालों को करियर, प्रमोशन और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है. वहीं मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि वालों को नौकरी, निवेश और बड़े फैसलों में सावधानी बरतनी होगी.आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. आज कामकाज का विस्तार देने के लिए आप नए तरीके खोजेंगे. कुछ नए स्रोत विकसित करने का प्रयास करेंगे. किसी भी निर्णय से पहले विषय का गहराई से अध्ययन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. ध्यान रखें कि अपने योजनाओं के बारे में अधिक चर्चा करने से बचें. आर्थिक दृष्टि से दिन आपके लिए शुभ रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने वाला रहेगा. आज आप दुनिया के सामने निरंतर प्रयासरत रहेंगे. इतना ही नहीं आज आप पर कामकाज का कार्यभार अधिक रहने वाला है. आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. जल्दबाजी में धन का लेन-देन करने से बचें. आज आप कुछ प्रभावशाली लोगों से मिल सकते हैं.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातक आज छोटी-छोटी बातों के कारण विचलित हो सकते हैं. आज कार्यस्थल पर सहयोगियों से मतभेद होने की संभावना हैं. लेकिन, आज आपको लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. धन का निवेश आपके लिए समृद्धि और भविष्य में सुरक्षा लेकर आएगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. आज आपके सभी कार्य सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे. आज आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आत्मनिर्भर होकर काम करने का प्रयास करेंगे. आज आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. इतना ही नहीं आज आपको आय के नए साधन भी प्राप्त हो सकते हैं. सामाजिक स्तर पर भी आपकी छवि में भी निखार होगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को कोशिश करनी है कि आप अपने स्वभाव में लचीलापन रखें. इस बात का ख्याल रखें कि आप अहंकार को खुद पर हावी न होने दें. कार्यक्षेत्र में स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं. वहीं, आज आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाइयां सामने आ सकती हैं. इसलिए संभलकर रहें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के जातकों को आज महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिल सकती हैं. आज आपके लिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखकर कार्य करना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि, आज आर्थिक मामलों से जुड़े काम थोड़े धीमी गति से हो सकते हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति के योग बन रहे हैं. आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. यदि आप अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करेंगे, तो आपके आस-पास के लोग पूरा सहयोग देंगे. प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े निर्णय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को आज दूसरों के काम में दखल देने से बचने की जरूरत है. आज कार्यक्षेत्र में आपको काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आप जटिल समस्याओं का हल निकाल पाएंगे. आपको सलाह है कि सेहत की अनदेखी न करें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के नौकरीपेशा वर्ग के लोगों के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. आपकी छवि आज अपने अधिकारियों के सामने मजबूत होगी. व्यर्थ के कामों में धन और समय खर्च करने से बचें. निर्माण से जुड़े जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है,लेकिन अपनी बुद्धिमानी से आप समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनरशिप में व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल है. लेकिन, आपके पारिवारिक जीवन में मतभेद हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके फैसले का महत्व बढ़ेगा लोग आपकी बातों को सर्वोपरि रखेंगे. साथ ही आज का दिन आर्थिक लाभ दिलाने वाला रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातक आज नए तरीके से सभी कामकाज आसानी से पूरे कर लेंगे. इस बात का ख्याल रखें कि छोटी-सी गलती बड़े विवाद का कारण बन सकती है. साथ ही आज आपके सभी प्रतिद्वंद्वी परास्त होंगे. जो लोग अपने व्यापार का बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है. जोखिमपूर्ण कार्यों में धन हानि की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगा. लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब कम होगा. नौकरीपेशा जातकों का प्रभाव ऑफिस में बढ़ेगा और उनकी स्थिति मजबूत होगी. बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की तो आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. लेकिन, आपको संतोष मिलेगा.

गणेश विसर्जन के बाद घर में क्या करें ? बप्पा की विदाई के बाद न करें ये गलती

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 16 September 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 16 September: मिथुन-कन्या को होगा व्यापार में तगड़ा मुनाफा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
मिथुन-कन्या को होगा व्यापार में तगड़ा मुनाफा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
राशिफल
टैरो राशिफल 15 सितंबर 2026: मीन को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर, मकर व कुंभ को आर्थिक लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 15 सितंबर 2026: मीन को मनचाहा प्रमोशन और ट्रांसफर, मकर व कुंभ को आर्थिक लाभ; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 15 September: कुंभ और धनु समेत इन राशियों पर बरसेगी बजरंगबली की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
Kal Ka Rashifal 15 September 2026: ऋषि पंचमी पर ऐन्द्र योग से चमकेगी 4 राशियों की तकदीर, बड़ा धन लाभ और हाई-पैकेज जॉब के प्रबल योग!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 14 September 2026: तुला और धनु समेत इन राशियों पर बरसेगी बप्पा की कृपा, जानें 12 राशियों का राशिफल!
Kal Ka Rashifal 14 September 2026: गणेश चतुर्थी पर ब्रह्म योग से 4 राशियों की खुलेगी किस्मत, बंपर धन लाभ और पद-प्रतिष्ठा के प्रबल योग!
Advertisement

वीडियोज

Yaadein: 🤗Dev और Srishti की जिंदगी में लौटीं बहारें! गांव में मिली जिंदगी की नई खुशी। #sbs
Bigg Boss 20: Gullu-Kanika के Love Angle पर सवाल, Audience को क्यों लग रहा है Romance Fake?
Bigg Boss 20: Uditi Singh की One Life खत्म, Kanika Mann-Gullu की Chemistry बनी चर्चा
Ramayana का ‘Jai Jai Ram’ रिलीज, Ranbir Kapoor के Ram Avatar ने जीता दिल
Ganesh Chaturthi 2026: Salman Khan से Ayushmann Khurrana तक सितारों ने किया Bappa का स्वागत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया
'हम तो बस...' अमित शाह के UCC वाले बयान पर अखिलेश की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर पर इनाम रखने पर MEA का रिएक्शन - 'यह हथकंडे...'
पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर पर इनाम रखने पर MEA का रिएक्शन - 'यह हथकंडे...'
विश्व
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
ट्रंप जूनियर की शादी में रूसी अरबपति का पैसा! पुतिन के करीबी ने दो रातों में बहाया पैसा
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दौर, रैंकिंग में जिम्बाब्वे से पिछड़ने के करीब
ओटीटी
'लस्ट स्टोरीज 3' से 'इरुमुडी' तक, नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में
नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते गर्दा उड़ाएंगी ये 5 फिल्में, चेक करें लिस्ट
इंडिया
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
राजपाल यादव पर SC की अहम टिप्पणी, 'आपका आचरण विश्वसनीय नहीं रहा, फिर भी...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
शुभेंदु अधिकारी ने बताया नंदीग्राम में कितने वोटों से जीतेगी BJP?
इंडिया
JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'
JDU-चिराग के बाद अब TDP का आया UCC पर रिएक्शन, कहा- 'हम पूरी तरह से...'
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
Bigg Boss 20: Salman को पसंद आई Gullu-Kanika की Chemistry, Audience ने उठाए सवाल
ENT LIVE
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
Varanasi के सेट से वायरल तस्वीरें, Dinosaur और Temple ने बढ़ाई Rajamouli की फिल्म पर चर्चा
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
Bigg Boss 20: Mary Kom के बयान पर विवाद, Team ने मांगी माफी
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Bigg Boss 20: Uditi Singh की एक Life खत्म, Gullu ने Kanika Mann को किया Propose
Embed widget