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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 16 November: मीन राशि वालों के लिए खुलेगा कामयाबी का रास्ता, कन्या को संघर्ष के अनुरूप बड़ी सफलता; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Card Rashifal 16 November: मीन राशि वालों के लिए खुलेगा कामयाबी का रास्ता, कन्या को संघर्ष के अनुरूप बड़ी सफलता; देखें कार्ड्स का इशारा

Tarot Rashifal 16 November 2025: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. वृश्चिक को निवेश से लाभ, तुला को भाग्य का साथ. मीन की कामयाबी के योग. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 10:18 PM (IST)
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Tarot Rashifal 16 November 2025: नवंबर महीने का यह दिन सभी 12 राशियों के लिए नए निवेश से मुनाफे, राजकीय कार्यों में सफलता, प्रभावशाली लोगों के सहयोग और कानूनी मामलों में सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज वृश्चिक राशि वालों को नए निवेश व सरकारी कार्यों में लाभ होगा तथा तुला राशि के जातकों को भाग्य और प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, वहीं मिथुन राशि के लोगों को छोटी बात पर कानूनी विवाद से बचने और वृषभ राशि वालों को संपत्ति विवाद के प्रति सतर्क रहने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है. आज आपकी किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है. साथ ही आज आप आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज खुद को दूसरे लोगों के सामने बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करेंगे. जिससे समाज में आज आपकी छवि और निखरकर सामने आएगी. हालांकि, आज आपका संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो सकता है जिस वजह से आपको मानसिक अशांति भी हो सकती है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों का आज किसी से सामान्य सी बात पर कानूनी विवाद हो सकता है. हालांकि, आज आप अपने कागजी कामकाज और रोजमर्रा के कार्यों आप बेहतर ढंग से निपटाएंगे. यात्राओं का योग बन रहा है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक इन दिनों काफी ऊंचे ख्यालों में खोए रह सकते हैं. आज कुछ कल्पनाएं आपके मन को बेचैन कर सकती हैं. नई परियोजनाओं की शुरुआत करें और दूसरों का सहयोग लेने में हिचक न दिखाएं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों को इस समय कई अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, आज आपका दांपत्य जीवन सामान्य से ठीक रहेगा. आपको फिलहाल, नवीन रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में नए कार्यों की योजना बनाने पर ध्यान देना चाहिए. ग्रह स्थितियां अनुकूल होने के कारण संघर्ष अनुरूप सफलता का प्रतिशत भी अच्छा होगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जो जातकों को आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. इस राशि के जातकों को प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा. साथ ही आज आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे. आज आपके मन में शांति होगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन लाभकारी साबित होगा. आज वित्तीय कार्य निपटाने और नए निवेश से आपको लाभ मिल सकता है. आजीविका के क्षेत्र में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज समय प्रबंधन से कई रुके काम कर सकते हैं. इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. वहीं, आज अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि को जातकों को आज मेहनत की सराहना मिलेगी. लेकिन आज शत्रुओं आपके प्रति मन में अधिक ईर्षा रख सकते हैं. साथ ही आज तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नही होगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों के लिए फिलहाल, कामयाबी का रास्ता खुलेगा. नए संबंधों से आपको फायदा मिलेगा. साथ ही आज लोगों के सामने आपका कार्य कौशल उभरकर सामना आएगा. आपको आज घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह वांछित सहयोग मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 15 Nov 2026 10:18 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading 16 November 2026
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